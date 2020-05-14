Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года, предполагает не лучший день для рожденных под знаками Близнецов, Дев и Козерогов. Вам нужно не сопротивляться ситуации, а принимать их. Читайте гороскоп на 14 мая 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения. Подходящее время, чтобы достичь взаимопонимания с родными и близкими. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Овнов

Овнам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вы сможете точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Тельцов

Тельцам сегодня советуют найти время для себя – можно стричься, менять внешность, проводить косметические процедуры или просто найти время, чтобы полежать в ванне.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Близнецов

Храните гибкость и не сопротивляйтесь изменениям. У тех, кто будет тщательно противиться новому, могут возникнуть существенные осложнения как в психологическом, так и в физиологическом плане.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Раков

Ракам астрологи рекомендуют взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Львов

Сегодня благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и собственным делам на работе.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Дев

Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Весов

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Скорпионов

Сегодня для Скорпионов благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – высылайте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – начните бегать

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Стрельцов

Семейным Стрельцам сейчас стоит заняться налаживанием дел в доме и созданием семейного благополучия. Преданным семье время воздастся сторицей, особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Козерогов

Сегодня не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Водолеев

День обещает быть плодотворным, особенно для тех, кто занимается умственным трудом. Хорошо будет проходить творческая работа, но не хлопотливые задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 мая 2020 для Рыб

День для Рыб будет проходить успешно. Стоит не отступать от намеченного, даже если на пути возникают препятствия – звезды на вашей стороне, что непременно будет способствовать успеху, пусть и не мгновенном.