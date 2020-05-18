Гороскоп на сегодня, 18 мая 2020 года, предусматривает благоприятный период для Близнецов, Львов и Козерогов. Овнам и Ракам нужно быть осмотрительными и обращать внимание даже на мелочи. Читайте гороскоп на 18 мая 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану. Берите из жизненных ситуаций уроки, они дадут положительный эффект. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Овнов

Сегодня хорошо будут протекать серьезные и поверхностные разговоры. Если есть что уладить общением – попробуйте это сделать именно сегодня, а вот от сплетен лучше откажитесь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Тельцов

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Близнецов

У Близнецов наступил благоприятный период для закладки нового – отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой необходимых людей и справиться даже с довольно сложными задачами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Раков

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Львов

Сегодня хорошо будет удаваться творческая работа, но не кропотливые задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Дев

Вы можете чувствовать сильную агрессию или злость, эти ощущения лучше контролировать, ведь можно испортить отношения на работе или с близкими.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Весов

Сегодня Весам могут напоминать о себе хронические заболевания, будьте осторожны со здоровьем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Скорпионов

Постарайтесь провести день легко – не нагружайте себя лишними задачами, обязанностями и работой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Стрельцов

Замыкаться и уединяться вам сегодня не стоит – есть высокие шансы впасть в депрессию, которая может затянуться на всю неделю.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Козерогов

Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить хорошо.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Водолеев

Сегодня удачный день для налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 мая 2020 для Рыб

Сегодня Раки могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком могут показаться удачными.