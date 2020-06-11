Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для всех знаков Зодиака прогнозирует двузначный период. Одних представителей знака ждут утешительные и приятные события, другим придется бороться с финансовыми трудностями и сложным характером. Читайте гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Овна

На этой неделе Овны будут собой очень довольны, ведь приложат максимум усилий, чтобы измениться и улучшить свою жизнь. Необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов и покоя – пустите в ход свою харизму.

Постарайтесь быть честными с собой и проанализировать свои действия и мысли. Полезно будет после работы прогуляться на свежем воздухе и побыть на природе.

Возможно неожиданное радостное известие. Везение на протяжении недели будет на вашей стороне, впрочем в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Благоприятный день: 21 июня

Неблагоприятный день: 18 июня

Телець (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Тельца

Новая неделя для Тельцов будет благоприятной. У вас будет прекрасное настроение, на работе легко будут решаться дела, но на вашем пути все-таки встретятся невзгоды. Вам будет сложно общаться с любимой половинкой. Постарайтесь обсудить все моменты, которые вас больше всего волнуют.

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Тельцам на этой неделе рекомендовано полагаться на свою интуицию. Поэтому, если чувствуете, что не стоит доказывать руководству свою правоту – просто промолчите, чтобы избежать конфликтов. Астрологи говорят, что новая неделя – это замечательный период, чтобы изменить свою внешность, поэтому можете смело браться за обновление гардероба или прически.

На выходных займитесь делами по дому. Решите все вопросы, которые не дают вам покоя. В воскресенье рекомендуется составить четкий план на следующей неделе, для того, чтобы максимально использовать время для достижения поставленных целей.

Благоприятный день: 19 июня

Неблагоприятный день: 20 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов пройдет в безумном темпе, вам надо быть решительными и научиться быстро принимать решения. Если почувствуете, что выполняете работу, которую вам кто-то навязывает – быстро избавляйтесь от нее, ведь в противном случае – у вас совсем не будет свободного времени и вы потеряете энтузиазм ко всему, чем занимаетесь.

Не спорьте с партнером по бизнесу или коллегами по работе, ведь это может существенно навредить вашей карьере. Если вы будете пытаться стать героем в той ситуации, в которой не уверены до конца, то усложните себе жизнь.

В четверг займитесь вопросами недвижимости. Этот период благоприятный для заключения договоров, переезда, аренды жилья.

Благоприятный день: 18 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Рака

Звезды предвещают Ракам судьбоносные события, которые могут изменить вашу жизнь. Вероятно, вам придет хорошее известие, или же вы получите новое предложение по изменению своей деятельности. Впрочем астрологи говорят, что для того, чтобы получить желаемое, придется чем-то пожертвовать.

Во вторник возможны ссоры с родными, впрочем, не доводите ситуацию до критического состояния. Посреди недели могут проходить собеседования, на которых вас будут оценивать. Соберитесь и проявите свои лучшие качества.

На выходных не бойтесь покинуть свою зону комфорта и начните делать то, на что раньше не решались. Вероятно, вы давно хотели записаться в автошколу или на языковые курсы, но боялись сделать первый шаг. На этой неделе у вас будет достаточно сил реализовать желаемое.

Благоприятный день: 17 июня

Неблагоприятный день: 19 июня

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Льва

На этой неделе вас ожидает много событий, встреч и новых знакомств. Если у вас нет любимой половинки, то не бойтесь написать человеку, к которому испытываете нечто большее, чем дружбу. Именно такой смелый шаг станет движущей силой вашего будущего.

Новая неделя для вас станет отличной платформой для профессионального совершенствования, однако не бегите за мгновенными результатами. Все ваши старания будут учтены и оценены руководством, но не сразу, а через некоторое время. Пока не планируйте отпуск, ведь вам надо завершить все начатые дела.

На выходных, чтобы не чувствовать себя уставшими, больше отдыхайте: читайте книги, смотрите фильмы, гуляйте с друзьями и не пытайтесь все дела сделать за один день. В субботу правильно спланируйте свое рабочее время, чтобы на следующей неделе не перегореть от работы.

Благоприятный день: 18 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Девы

Чтобы определить свои перспективы на будущее, начните общаться не только с друзьями и коллегами, но и с деловыми партнерами, или конкурентами. Начало недели – благоприятный период для интеллектуального труда и творчества. Однако в среду астрологи советуют не подписывать важных документов и не совершать важных сделок.

В личной жизни вас ждут перемены. Вы почувствуете, что вас любят и ценят. Сил и вдохновения вам хватит на любые начинания.

На выходных постарайтесь не засиживаться дома, поэтому если будет способствовать погода – выберитесь со своей половинкой на природу. Вам нужно немного перезарядиться и весело провести время.

Благоприятный день: 15 июня

Неблагоприятный день: 20 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Весов

Новый неделю благоприятна для воплощения самых сложных проектов на работе, на которые вы давно не решались. Рассчитывайте только на свои силы, если будете доверять важные задачи коллегам – они могут вас подвести. Держите холодный ум и сдержанность на работе. Именно эти качества позволят достичь высот, о которых вы раньше даже не мечтали.

Не стоит забывать и о вашей личной жизни. Из-за вашего напряженного графика вы мало времени уделяете родным, поэтому на выходных попробуйте исправить эту ситуацию.

Пятница – не лучший день для финансовых вопросов. Не стоит одалживать деньги, особенно друзьям, есть большая вероятность, что вы можете испортить свои отношения.

Благоприятный день: 19 июня

Неблагоприятный день: 17 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Скорпиона

У Скорпионов новая неделя пройдет достаточно спокойно и легко. Все сложные вопросы вы сможете быстро решить, поэтому у вас появится время на себя и на изучение чего-то нового. Во вторник могут возникнуть финансовые трудности и задержка зарплаты, но это не повод конфликтовать с начальством, поскольку ситуация изменится в лучшую сторону.

В середине недели сосредоточьтесь на своем здоровье и прислушивайтесь к своему организму. Семейным представителям знака стоит больше времени уделить своим детям, а также провести время со своей любимой половинкой.

На выходных откажитесь от физических нагрузок, даже если регулярно занимаетесь спортом. Лучше уделите время комфортному отдыху, медитации или прогулке на свежем воздухе.

Благоприятный день: 19 июня

Неблагоприятный день: 21 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Стрельца

Новая неделя для стрельцов прогнозирует успех и благополучие. Будьте осторожны насчет конфликтов, постарайтесь ни с кем не ссориться, ведь недоразумения пройдут, а плохой след останется. На работе дела будут идти хорошо, неделя пролетит насыщенно и ярко. У вас все будет легко и хорошо получаться.

В среду на ум вам придут очень замечательные идеи, старайтесь их не игнорировать. В будущем они положительно повлияют на вашу судьбу, поэтому постарайтесь их реализовать.

У вас вскоре начнется хороший период в жизни, поэтому вам надо привести в порядок свои мысли, дом, личную жизнь, здоровье и внешность. К любым советам, которую вам дадут на этой неделе, относитесь с особой осторожностью: самое малейшее сомнение может вас озадачить, что пойдет вам не на пользу.

Благоприятный день: 17 июня

Неблагоприятный день: 21 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Козерога

Козерогов на этой неделе ждут не очень утешительные новости. Старайтесь разумно воспринимать информацию и не бросайтесь в крайности. Работы на этой неделе будет не слишком много, поэтому на дополнительный финансовый заработок рассчитывать не стоит.

Все мысли Козерогов будут крутиться вокруг финансов, которых не хватает. Чтобы реализовать задуманное, вам придется срочно искать еще одну работу. Посмотрите на вакансии в интернете, оставьте свое резюме. Если будете прилагать усилия – у вас все получится.

На выходных отдохните дома в кругу близких родственников. Не ленитесь и не отчаивайтесь в себе. Сейчас важно проявлять инициативу и всячески демонстрировать свою активность и уникальность.

Благоприятный день : 21 июня

Неблагоприятный день: 17 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеи удивят всех своими организаторскими способностями. В понедельник можете смело подписывать важные документы, решать финансовые вопросы или переезжать на новую квартиру. Все масштабные события будут вам на пользу.

Избегайте конфликтов и споров. Не осуждайте других, а лучше займитесь собой. Подумайте, как правильно реализовать поставленную цель или достичь мечту. Дома выделите время на уборку: насобирайте вещи, которые лежат не на своих местах, выбросьте то, чем не пользуетесь и придумайте интересные детали, которые освежат ваш дом.

На выходных отправьтесь с любимым человеком на отдых: в лес, на реку, на озеро. Позвольте себе отдохнуть душой и телом. Если у вас есть некоторые трудности в отношениях – не бойтесь их обсудить. После искреннего разговора вам обоим будет гораздо лучше.

Благоприятный день: 15 июня

Неблагоприятный день: 20 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 июня 2020 для Рыб

На этой неделе будьте открыты к новым предложениям, и они начнут к вам поступать. В решении деловых вопросов полагайтесь на свою интуицию, ведь логика вряд ли приведет вас к желаемым результатам.

По возможности разберитесь с долгами и не откладывайте незавершенные дела. Свободное время посвятите саморазвитию. Речь идет о профессиональных навыках, которые помогут вам в работе. Будьте спокойными и внимательными, не спешите, постарайтесь все делать вдумчиво.

Здоровье на выходных может ухудшиться. Слабость в организме может спровоцировать недосыпание, плохое питание и вредные привычки. Уделяйте внимание деталям и постарайтесь нормировать график сна, начать употреблять здоровую пищу и ограничить курение или употребление алкоголя.

Благоприятный день: 21 июня

Неблагоприятный день: 17 июня