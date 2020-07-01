Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, советует добавить Близнецам в жизнь немного активности, напоминает Тельцам не забывать о своих обещаниях, а Овнам рекомендует быть осмотрительными с сомнительными людьми. Читайте гороскоп на 1 июля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Для большинства знаков зодиака сегодня будет удачный день. Не бойтесь работать над трудными задачами, они вам будут по плечу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Овнов

Азарт может сыграть в судьбе Овнов печальную роль. Будьте осмотрительны с неопределенными заработками и сомнительными людьми. Лучше больше внимания уделите делу своей жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Тельцов

Удача улыбнется Тельцам, которые найдут силы качественно делать свою работу. Не стоит забывать и о своих обещаниях улучшить питание или заняться спортом. Сейчас идеальное время, чтобы взяться за себя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Близнецов

Не засиживайтесь на диване или в рабочем кресле. Добавьте в жизнь немного больше активности. Спорт, прогулки или любая активная деятельность значительно улучшат настроение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Раков

Не забудьте позвонить или написать человеку, о котором вы забыли или разговор с которым откладывали из-за не слишком хорошего настроения. От вас ждут вестей.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Львов

Походы в банки, государственные учреждения и подобные инстанции сегодня окажутся не такими обременительными, как это часто бывает. Воспользуйтесь этой возможностью.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Дев

У вас наступило время для креативных решений. Добавьте немного артистичности во все сферы своей жизни: приготовьте необычный завтрак, вспомните любимое хобби или подойдите к решению рабочих вопросов с нестандартной стороны. Сегодня все варианты будут удачными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Весов

Постарайтесь сегодня как можно больше улыбаться и увидите, что это даст хороший результат. Мелкие неурядицы быстро уладятся, поэтому не принимайте их близко к сердцу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Скорпионов

Вспомните, что ваша жизнь принадлежит вам и не стоит откладывать ее на потом. Сделайте то, о чем давно мечтали, и не бойтесь позволять себе быть такими, какие вы есть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Стрельцов

Не берите в голову проблемы из прошлого. Лучше сконцентрируйтесь на текущих задачах. Работы у вас сегодня может оказаться немало, и выполнить ее желательно как можно лучше.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Козерогов

Время от времени люди говорят не совсем то, что думают. Именно сегодня Козерогам придется столкнуться с такой ситуацией. Если услышите не те слова, которых ожидали – не спешите устраивать сцены, лучше дайте этому немного времени.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Водолеев

Звезды будут улыбаться тем, кто будет улыбаться другим. Поэтому не стоит опускать голову и тосковать, а то и сетовать. Принимайтесь улучшать ситуацию, начиная со своего внутреннего мира.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 июля 2020 для Рыб

Рыб сегодня может постигнуть встреча с человеком, который добавит изюминку вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.