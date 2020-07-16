Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, рекомендует Скорпионам быть внимательными на дороге, Близнецам навести порядок в делах, а Овнам советуют не бояться обращаться за помощью к профессионалам. Читайте гороскоп на 16 июля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодняшний день благоприятен для продумывания новых идей на работе и учебе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Овнов

Проблемы на работе попробуйте решить с привлечением других профессионалов. Они могут дать ценные советы. Также не бойтесь обращаться за помощью к своим коллегам или руководству.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Тельцов

Сегодня не стоит встревать в чужие ссоры и приобщаться к распространению сплетен. Звезды будут благоприятствовать тем, кто с воодушевлением возьмется за труд – как умственный, так и физический. Не слишком удачный день для смены имиджа или построения грандиозных планов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Близнецов

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое сейчас есть для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Раков

В этот день можно смело заниматься вопросами здоровья. Желательно найти время на спорт. Хорошо будут удаваться как мелочные дела, так и большие проекты. Если вдохновения нет – стоит начать работать и оно обязательно придет.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Львов

На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за чрезмерной эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Дев

Не бойтесь просить о помощи у единомышленников – самостоятельно вы не сможете следить за всеми делами, чем только повышаете риск провала.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Весов

Старайтесь не торопить события и решать проблемы только по мере их поступления. Не принимайте серьезных изменений в работе самостоятельно, а старайтесь советоваться с коллегами, если не имеете уверенности в своих решениях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Скорпионов

В четверг нужно быть внимательным во время любых переездов. Особенно, если вы владелец авто. По возможности, передвигайтесь в этот день только пешком, а дальние поездки лучше перенести на другой день.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Стрельцов

Сегодня можете экспериментировать со стилем и прической. В этот день вы точно не прогадаете с выбором и не будете беспокоиться о внешнем виде.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Козерогов

Этот день посвятите дому – доделайте ремонт, сделайте генеральную уборку или поработайте над перестановкой. Все ваши начинания увенчаются успехом и вы будете особенно довольны результатом.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Водолеев

Этот день особенно благоприятен для того, чтобы подвести итоги дела и расставить приоритеты. Также стоит составить план на ближайшее будущее и подробно расписать все шаги.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 16 июля 2020 для Рыб

Этот день будет иметь для вас очень благоприятные результаты в финансовой сфере. Не исключено, что вас ожидает дополнительный заработок или существенная прибавка к вашей нынешней зарплате.