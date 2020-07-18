Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, советует Близнецам быть внимательными на дороге, а Ракам сосредоточиться на принятии важного решения. Читайте гороскоп на 18 июля 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет насыщенным, если вы не потеряете возможности и сможете выйти из своей зоны комфорта. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Овнов

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Тельцов

В финансовом плане будьте очень внимательными. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть. Поэтому выходя в людное место – внимательно следите за всеми своими вещами и лучше не носите с собой крупные суммы денег.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Близнецов

Будьте внимательны на дороге, во время занятий спортом и в быту. Не исключены переломы или ожоги, поэтому будьте настороже. Также стоит отказаться от загара у водоемов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Раков

Сегодня стоит поехать в путешествие. Это может быть дальняя поездка ради отдыха или посещение родственников или друзей. Именно в этот день вам действительно удастся отдохнуть от всех проблем и принять важные для себя решения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Львов

Будьте внимательны при физической работе по дому. Есть большая вероятность получить бытовую травму. Поэтому не делайте самостоятельно того, что вам не по силам или требует больших усилий.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Дев

Этот день будет насыщен личными переживаниями. Главное, не берите на себя слишком много ответственности и не обещайте того, что не сможете выполнить. Лучше сделать меньше, но уложиться в срок и не подвести других людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Весов

В личной жизни не теряйте бдительности и самоконтроля. Не исключено, что у вас будут конфликты именно в этот день. Поэтому старайтесь не превратить мелкие ссоры в громкий скандал, который плохо скажется на вашем доверии друг к другу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Скорпионов

Здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Стрельцов

Больше внимания обращайте на нужды окружающих, в том числе родственников и второй половинки. Гороскоп подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Козерогов

День может показаться конфликтным, поэтому постарайтесь настроиться на позитив и спокойно воспринимать то, что произойдет вокруг. Не стоит слишком полагаться на слова других, а лучше самому перестраховаться в очень ответственных делах.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Водолеев

Суббота подарит вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим по полной. День хорош для творчества и проявления креативности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 июля 2020 для Рыб

В этот день Рыбы будут окружены вниманием и заботой. Но не забывайте, что такое же попечение надо дарить и другим. Вас может накрыть с головой бытовая рутина и это отразится на эмоциональном состоянии.