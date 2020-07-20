Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 20 июля 2020 года, предусматривает благоприятный день для Раков, Львов и Стрельцов. А вот Скорпионам и Весам стоит быть осторожнее. Читайте гороскоп на 20 июля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.
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Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Овнов
Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Тельцов
Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Тельцам нужно зарядиться силами.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Близнецов
Тем, у кого есть дети, сегодня стоит больше времени выделить на разговоры с ними. Поговорите на приятную для детей тему и поинтересуйтесь их интересами.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Раков
Раки сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Львов
Этот день благоприятен для решения любых вопросов на работе, вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение. Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Дев
Единственная сфера жизни, которая будет вам сегодня не по вкусу – это работа. А вот отношениям можно уделить больше внимания – добавьте в них немного романтики, чтобы напомнить партнеру о своих чувствах.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Весов
Не стоит решать важные дела, перенесите их на вторую половину недели. К тому же в понедельник вам не захочется принимать трудные решения. Не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Скорпионов
В конфликтных ситуациях вам нужно проявить себя максимально сдержанно и деликатно. Не поддавайтесь эмоциям и не переходите рамки в общении, ведь это может существенно испортить ваше настроение.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Стрельцов
У Стрельцов будет удачный день. Можете смело работать над тяжелыми задачами. Они будут вам сегодня по силам.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Козерогов
Козероги сегодня будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Водолеев
Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение. Хорошее время, чтобы совершить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы лелеете теплые чувства.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 июля 2020 для Рыб
Судьба даст ответ Рыбам, которые давно искали успокоения. Найти нужную подсказку удастся в книге или разговоре.