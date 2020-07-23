Гороскоп на сегодня, 23 июля 2020 года, прогнозирует для Стрельцов много непредсказуемых событий, Водолеям стоит позаботиться о своем здоровье, а Рыбам не надо медлить и отпустить то, что уже очень надоело. Читайте гороскоп на 23 июля 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Овнов

Овнам, которые только начинают романтические отношения, удастся сегодня немного пофлиртовать. Желательно не забегать вперед и не строить грандиозных планов. Наслаждайтесь моментом и будьте здесь и сейчас.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Тельцов

Самокритика ни к чему хорошему не приведет. Отпустите ситуации, которые вам не подконтрольны. Сегодня на это вам удастся найти вдохновение. Если процесс кажется тяжелым, то найдите компанию для дружеской беседы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Близнецов

Вспомните, что ваша жизнь принадлежит вам и не стоит откладывать ее на потом. Сделайте то, о чем давно мечтали и не бойтесь себе позволять быть такими, какие вы есть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Раков

На Раков ожидает особый сюрприз от родного человека. Попробуйте принять подарок с благодарностью, даже если на первый взгляд, сюрприз окажется не совсем уместным или мелочным.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Львов

Легкость будет сопровождать Львов в этот день. Вполне вероятно, что именно сегодня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Дев

Удачный день для того, чтобы реализовать хотя бы один маленький шаг, который приблизит вас к заветной мечте. Поверьте в свои силы и найдите в себе неудержимый источник энергии. Сегодня вам это по силам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Весов

Вам стоит быть открытыми к неожиданностям. Есть большая вероятность, что произойдет событие, которое станет судьбоносным и сможет изменить вашу жизнь навсегда.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Скорпионов

Лучше всего, если вы сегодня будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими. Иногда лучше переждать, чем потом сожалеть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Стрельцов

С вами в этот день состоится много непредсказуемых и незапланированных событий. Чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей, тем больше будет неожиданностей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Козерогов

Попробуйте делиться новостями из своей личной жизни только с самыми близкими людьми и с теми, кому вы действительно доверяете.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Водолеев

Позаботьтесь о своем здоровье и не пренебрегайте подсказками, которые вам дает ваше тело. Займитесь запланированными делами и не отвлекайтесь на пустые разговоры.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Рыб

Рыбам сегодня может выпасть прекрасная возможность распрощаться с ситуацией, которая очень надоела. Не надо терпеть то, что вам не нравится. Это ваша жизнь, поэтому беритесь распоряжаться ей самостоятельно.