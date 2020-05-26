Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года, предусматривает решение мелких дел, долгосрочные и важные задачи следует отложить на другое время. Некоторым знакам зодиака будет присуща лень, от которой надо сразу избавляться. Читайте гороскоп на 26 мая 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Позаботьтесь о своем здоровье. Сегодня замечательный день, чтобы начать заниматься спортом или же уделить время упражнениям для укрепления спины. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Овнов

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Тельцов

Сегодня Тельцам желательно заниматься несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют сегодня вести дела, касающиеся недвижимости.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, каким он есть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Раков

Не давите на близких или коллег – давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Вместо этого уделите больше времени собственному благополучию – иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Львов

Львам сегодня будет легко "перегореть", поэтому надо понять, когда надвигается критический момент, и отвлечься на что-то интересное и приятное. Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Дев

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Отложите свою лень и приступите к делу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Весов

Весам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Скорпионов

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Стрельцов

Лень и невнимательность Стрельцов сегодня могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Козерогов

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых вы не уверены, держитесь как можно дальше.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Водолеев

Чтобы день был удачным, Водолеям сразу после пробуждения стоит найти несколько минут на себя и спокойно представить свой будущий день. Подумайте над мельчайшими деталями, каким бы вы хотели видеть этот день. Все будет зависеть от вашей силы мысли.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 мая 2020 для Рыб

Сегодня Рыбам стоит позаботиться об уходе за телом. Дома лучше браться за мелкие работы – несрочные энергозатратные дела астрологи рекомендуют отложить на потом.