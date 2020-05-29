Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года, предусматривает достаточно неоднозначный день. На одних представителей знаков ждет спокойный и интересный день, другие столкнутся с непониманием и проблемами на работе. Читайте гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня будьте внимательны к тому, что вам предлагают. Избегайте незнакомых людей, которые будут предлагать вам дешевый товар. Вероятно, он окажется некачественным. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Овнов

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Тельцов

Перед тем, как начинать сегодня что-то делать – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать проблем, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под перемены.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Близнецов

Сегодня для представителей знака высокая вероятность отмены запланированных дел. Ближе к вечеру вы можете получить долгожданную весть. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Раков

На работе Ракам не стоит распускать язык и ввязываться в сомнительные конфликты. Доказать свою правоту в таких ситуациях вряд ли удастся и ваша репутация может пострадать, как и ваши нервы.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Львов

Астрологи советуют Львам не поддаваться на служебный роман, ведь он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Читайте также Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Дев

Рискованные сделки имеют шансы накликать беду в виде юридических проблем и потери средств. Высока вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Весов

Весам день может показаться не из легких, но результат будет стоить затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет – займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Скорпионов

Займитесь своими финансами – если приложите усилия, может получиться найти варианты дополнительного заработка. Любовные дела отойдут на второй план, а это будет способствовать улучшению ваших сил и накоплению энергии для других сфер жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Стрельцов

В этот день больше делайте того, что действительно важно и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Лицемерие, образы, осуждение или хитроумные планы других оставьте в прошлом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Козерогов

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь в отношении своих родных людей. Вечер лучше провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой пищи лучше отказаться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Водолеев

Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить вас – постарайтесь сдержать себя от бросания в крайности. Берегите здоровье и воздержитесь от заедания плохого настроения или трудностей вредной пищей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 мая 2020 для Рыб

Сегодня день положительно повлияет на Рыб, которые смогут выбросить лишнее из жизни, отдать ненужное тем, кто в этом нуждается больше. День удачный для работы по дому.