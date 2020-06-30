Гороскоп на сегодня, 30 июня 2020 года, советует Овнам быть на страже в семейной и рабочей жизни, Тельцам сделать паузу в спорте, а Ракам воздержаться от активности в деловых сферах. Читайте гороскоп на 30 июня 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня вам стоит найти оптимальное соотношение между работой и отдыхом, генерацией новых идей и реализацией старых замыслов. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Овнов

Будьте сегодня настороже не только в рабочей, но и в личной жизни. Вы можете нарваться на ложные обещания или плохие инвестиции. Вам понадобится совет родных, поэтому не бойтесь обращаться к ним за помощью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Тельцов

Тельцы сегодня будут критичны к себе и справедливы по отношению к близким. Астрологи не советуют заниматься физическими нагрузками, так как можете повредить спину.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Близнецов

В сфере интимных отношений избегайте повышенных претензий к своей половинке. Также сегодня стоит отказаться от рискованных поступков, потому что к добру они не приведут.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Раков

Сегодня воздержитесь от активности в деловых сферах. День благоприятен для общения с близкими друзьями, родственниками и семьей.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Львов

Сегодняшний день благоприятен для восстановления потерянных связей. Львы, которые наделены фантазией и вдохновением, – смогут удивить окружающих своими достижениями. Возможно, вам даже предложат довольно неплохую должность на перспективной работе.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Дев

Женщинам стоит быть осторожными в выборе партнеров. Вероятно, выбор вашего кандидата вас может сильно разочаровать. А вот мужчинам стоит учесть абсолютно все нюансы, прежде чем взяться за решение какого-то дела.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Весов

Звезды советуют обратить внимание на ваше здоровье. Следите за своим питанием, постарайтесь кушать только полезную и сбалансированную пищу. Откажитесь от консервированных продуктов, сладостей и тяжелой пищи животного происхождения. В вашем рационе должны преобладать овощи и фрукты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Скорпионов

У Скорпионов предполагается напряженный день. Возможны мелкие неприятности на работе, недоразумения с руководством и коллегами. Любая ссора или необдуманное высказывание могут перерасти в скандал, поэтому следите за своими эмоциями.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Стрельцов

День для Стрельцов окажется положительным. Вас будут поддерживать друзья и родственники, улучшатся отношения с коллегами. Вы сможете проявить свои способности и талант, а сны могут быть пророческими.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Козерогов

Сегодня не лучший день для построения планов. Будьте осторожны и внимательны, стойте в стороне от споров, так как они не приведут ни к чему хорошему.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Водолеев

В первой половине дня звезды будут способствовать любым замыслам, даже самым рискованным. Удачными будут поездки, новые знакомства и встречи со старыми друзьями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 июня 2020 для Рыб

Сегодня у вас будет желание рискнуть, испытать счастье и взять реванш. Прежде, чем поддаться порыву, хорошо подумайте над "ценой вопроса". Контролируйте все свои действия и будьте осторожны.