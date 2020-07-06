Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, предусматривает удачный день для наведения порядка на всех уровнях жизни. Читайте гороскоп на 6 июля 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодняшний день не предусматривает трудностей, впрочем в авантюры бросаться не стоит. Любые ситуации решайте самостоятельно, без посторонней помощи. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Овнов

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда у вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Таким образом вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Тельцов

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленные инициатива и ответственность принесут вам выгодные дивиденды.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Близнецов

Близнецам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Раков

Сегодня вы можете провести день так, как вам только заблагорассудится. Главное – будьте активными, доброжелательными и открытыми. Беритесь за рутинную работу – у вас будет достаточно сил справиться с ней.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Львов

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Дев

Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери сил. Можно браться за проекты, которые требуют высокой активности.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Весов

Умение Весов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может потребоваться сегодня относительно близкому вам человеку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Скорпионов

В отношениях сегодня стоит быть прямолинейным, а для Скорпионов, у которых есть пара – рекомендуется проявить особую заботу к своему близкому человеку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Стрельцов

Стрельцы могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить накопившиеся проблемы, могут оказаться удачными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Козерогов

Сегодня Козероги могут взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Водолеев

Даже при сильном желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 июля 2020 для Рыб

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми, избегайте депрессивных людей.