Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, прогнозирует благоприятный день для Овнов. Близнецам стоит держать свои планы в секрете, а Скорпионам рекомендовано действовать быстро и целенаправленно. Читайте гороскоп на 9 июля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Овнов

Сегодня благоприятный день для духовного совершенствования. По возможности расслабьтесь с помощью медитации. День рекомендовано провести наедине в размышлениях о своей жизни. Подумайте над тем, что стоит изменить, чтобы жить именно так, как вы хотите.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Тельцов

Неоднозначный день для Тельцов. Не принимайте сегодня никаких важных решений. Дайте себе время подумать над всеми вопросами и не спешите с преждевременными выводами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Близнецов

Постарайтесь не рассказывать никому о своих планах. Держите все свои цели и желания при себе и тихонько идите к цели. Знайте, что у вас есть завистники, даже, если вы о них не догадываетесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Раков

Избегайте в этот день пустой траты времени. Сосредоточьте свое внимание на решении насущных вопросов. Если вы находитесь в ссоре, для Раков это идеальный день, чтобы примириться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Львов

Эмоциональное напряжение может спровоцировать небольшой конфликт с друзьями или партнерами. Старайтесь не брать все близко к сердцу. Утренняя медитация поможет вам настроиться на лад.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Дев

В последнее время у вас накопились проблемы в финансах. Однако не стоит отчаиваться. Со временем все изменится. Уделите свободное время себе и близким.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Весов

Сосредоточенные Весы могут сегодня чувствовать себя более чувствительными и менее практичными и дисциплинированными. Без зазрения совести отведите свое свободное время на отдых и делайте то, что приносит вам удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам придется действовать быстро, практично и целенаправленно. Важно оперативно принять решение. Ближе к вечеру вас порадует чей-то визит. Вероятно, вы впервые увидитесь с каким-то человеком за долгий период времени.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Стрельцов

Стрельцы несмотря на желание любить и быть любимыми – могут остаться в одиночестве. Вам постоянно будет казаться, что человек, который вам понравилась – не совсем тот идеал, на который вы так долго ждали.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Козерогов

Козерогам в этот день рекомендуется проявить терпение и настроиться на оптимизм. Не бойтесь воспользоваться помощью друзей и близких.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Водолеев

Отложите все дела и проведите свободное время в кругу семьи и близких. День подойдет для ухода за домом: сделайте генеральную уборку, перестановку, купите необходимые вещи или измените интерьер.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 июля 2020 для Рыб

В течение дня у Рыб будет расти раздражительность и тревожность. Ваше безделье может спровоцировать конфликт. Наведите порядок не только на рабочем столе, но и в своих мыслях.