Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

5 февраля 2019 года начнется год Желтой Земляной Свиньи, который будет завершать двенадцатилетний цикл восточного календаря. 24 канал собрал всю информацию и расскажет вам все, что ожидает знаки Восточного календаря в 2019 году .

Астрологи считают, что год миролюбивой Свинки станет самым благоприятным для подведения итогов и решения старых проблем. Ожидается, что следующий год будет ярким, активным и творческим. Благодаря своей небольшой легкомысленности, в год Свинки люди станут меньше задумываться над завтрашним днем и больше ценить настоящее.

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Год Свиньи одарит успехами всех трудолюбивых и упорных, но больше всего Фортуна будет улыбаться рожденным в год Обезьяны, Тигра, Быка и Змеи.

Восточный гороскоп на 2019 год по году рождения

Восточный гороскоп на 2019 год для Крысы

Рожденных в год Крысы в 2019 году ждет много возможностей. Астрологи прогнозируют успехи в финансовом и личном планах. На работе Крыс могут быть неожиданности. В 2019 году вы можете попасть в незнакомую рабочую среду, а ваш творческий потенциал будет сковывать ощущение, что вы отдаете последние силы работе или определенному человеку и ничего не получаете взамен. В следующем году Крысам необходимо будет полностью определиться с родом своей деятельности.

В год Свиньи Крыса будет очень много отдавать и заниматься благотворительностью, но добро вернется только в далеком будущем. Относительно личной жизни, людей рожденных под символом крысы будет ждать множество ухажеров.

Восточный гороскоп на 2019 год для Быка

2019 год Быка не обделит успешностью. Астрологи отмечают, что в следующем году Быки будут расширять свое влияние и семью. Одиноким Быкам друзья помогут найти вторую половинку. Некоторые даже распрощаются с холостяцкой жизнью и создадут семью.

Быкам от года Свиньи также стоит ожидать и успехов в финансовом плане. Карьера и бизнес могут пойти вверх и можно будет перестать волноваться из-за денег. Астрологи советуют уделить больше внимания себе. Чтобы богатство и достаток вас не ослепили, в следующем году не следует забывать о благотворительности.



Восточный гороскоп на 2019 год

Восточный гороскоп на 2019 год для Тигра

Для Тигров 2019 год – это время максимальных результатов. Год Свинки станет идеальным для всех дел, ведь все усилия будут вознаграждены. Однако, астрологи предупреждают, что в следующем году будет невыгодно менять место работы и бросать начатое. Все дела в 2019 году нужно будет завершать.

Надежной опорой в 2019 году для Тигров станет их вторая половинка. Тигры смогут не только найти свою любовь, но и еще раз влюбиться в своих избранников весной. Также в 2019 году Тигр постарается не вмешиваться в события, которые не касаются непосредственно его.

Восточный гороскоп на 2019 год для Кролика/Кота

В 2019 году Кроликов ожидает карьерный рост, а в бизнесе рожденным под символом Кролика придется постоянно играть на опережение и сотрудничать с конкурентами. Чтобы достичь успехов, Кроликам понадобится освоить новую сферу деятельности и получить много новых знаний. Также, в 2019 году астрологи рекомендуют проявлять терпимость и не принимать импульсивных решений.

Быть осторожными Кроликам стоит и в личной жизни, ведь существует шанс натолкнуться на очень ревнивых ухажеров. Ответственнее нужно будет отнестись и к здоровью, ведь оно может неожиданно ухудшиться.

Восточный гороскоп на 2019 год для Дракона

2019 год принесет Драконам много счастья и благополучия. Вы будете больше радоваться жизни и меньше волноваться. В следующем году активизируются ваша уверенность в себе и оптимизм, что позволит достичь высот в карьере и личной жизни. Также 2019 год подарит шанс найти новую лучшую работу, освоить интересную профессию и влюбиться.

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Мечты творческих Драконов легко воплотятся в реальность. Уже осенью реализуются ваши идеи, а таланты вы научитесь использовать выгодно. Если Дракон пойдет на риск и откроет свой бизнес – получит шанс поднять свои финансы в гору.

Восточный гороскоп на 2019 год для Змеи

В 2019 году у Змей ожидается поднятие самооценки и уверенности в своих возможностях. Благодаря этому вы сможете подняться по карьерной лестнице и получить новую должность. Астрологи советуют рожденным в год Змеи уделять внимание не только рабочим вопросам, но и внешнему виду. В следующем году посещайте больше заведений красоты и отдыхайте. Также, будет не лишним позаботиться о своем здоровье – начните заниматься спортом и наладьте питание.

Следующий год может стать успешным для тех Змей, которые запланировали сменить место жительства. Астрологи говорят, что в 2019 году эти планы могут осуществиться и завершиться успехом. Также, в 2019 году Змеям рекомендуется больше прислушиваться к своим потребностям и не слушать неверных советчиков.



Восточный гороскоп на 2019 год для Лошади

2019 год для Лошади станет годом вознаграждений, ведь чем больше она будет работать, тем больше будет получать выгоды. Гороскоп обещает рожденным под символом Лошади повышение заработной планы, подъем по карьерной лестнице и много успехов в финансовой сфере. В любви, следующий год тоже может стать счастливым для Лошади, ведь согласно гороскопу в 2019 она найдет свою вторую половинку.

А вот за здоровьем нужно будет следить тщательнее. Больше отдыхайте, питайтесь по режиму и не забывайте посещать осмотры врача. Посвящайте выходные себе – занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.

Восточный гороскоп на 2019 год для Козы

В 2019 году астрологи советуют Козе отказаться от лени, чтобы не потерять массу возможностей для развития бизнеса. Также, рожденным под символом Козы стоит стать более ответственными и не бросать слова на ветер. На работе в 2019 году, постарайтесь показать себя с как можно лучшей стороны, ведь по гороскопу, уже весной вас может заметить высшее руководство и наградить лучшей должностью или зарплатой.

В личной жизни у одинокой Козы кардинальных изменений не ожидается. Конечно же, увлечений будет много, но до серьезных отношений они так и не дойдут. Возможен роман с коллегой – бурный, но не многообещающий. А тем Козам, которые имеют семью и детей, астрологи предсказывают гармонию и счастье.

Восточный гороскоп на 2019 год для Обезьяны

Для обезьян 2019 год обещает быть щедрым, дружелюбным и благоприятным. У вас появится возможность воплотить в жизнь большинство своих желаний. А удача и счастье будут подстерегать вас на каждом шагу. Особенно заметно это будет в творчестве и личной жизни. Самым удачным периодом будет начало 2019 года. Тогда, вы сможете познакомиться с влиятельным человеком, который поможет найти лучшую работу.

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Незамужних Обезьян ждет встреча со второй половинкой. На новой должности они смогут завязать служебный роман, способный привести к свадьбе. Также, представители знака могут столкнуться с финансовыми трудностями, но на помощь придут друзья и родственники.

Восточный гороскоп на 2019 год для Петуха

Если Петух в год Свиньи будет спокойным, то удача и успех в финансовой и личной жизни ему обеспечены. В 2019 году стоит быть менее агрессивным и назойливым, чтобы не разрушить деловые и любовные связи. Хотя, некоторым Петухам, наоборот, не мешает проявить инициативу и настойчивость, чтобы добиться расположения любимого человека. Иначе, замалчивание о чувствах и бездействии приведут к окончанию отношений.

В 2019 году астрологи советуют Петухам избегать авантюр и рискованных предприятий, чтобы не ухудшать свое нервное состояние. Лучше, больше внимания уделять отдыху и здоровью.

Восточный гороскоп на 2019 год для Собаки

2019 год для Собак это спокойный период без лишних волнений и проблем. Собаки получат шанс на воплощение планов и мечтаний, а все, что Собака хочет достичь в рабочей и личной сфере получится реализовать в короткий срок. В 2019 году Собакам рекомендуют сосредоточиться на своих чувствах и не бояться их выражать, это поможет добиться успеха в любовных делах.

Также в 2019 году стоит уделить много внимания своему здоровью – откажитесь от вредной пищи, жирного и острого. Начните заниматься спортом и наладьте режим питания.

Восточный гороскоп на 2019 год для Свиньи

Тех, кто родился в год Свиньи ожидает плодотворный и счастливый период. В любви, работе и финансах будет наблюдаться стабильность. А чтобы достичь успехов в обществе и завязать выгодные знакомства Свинкам нужно будет стать более активными и ловкими.

Одинокие представители этого знака в 2019 году встретят любимого человека и заключат счастливый брак. Семейные свинки не оставят в беде и будут поддерживать родственников. Однако, занимаясь чужими проблемами, следует быть осторожными и не забывать о своей жизни. Оберегайте свой организм от перегрузок и волнений, больше отдыхайте. Астрологи рекомендуют Свинье стать более оптимистичным и радоваться мелочам.