Гороскоп на сегодня, 14 августа 2019 года, предусматривает благоприятный день для походов в банки и государственные учреждения. С деньгами стоит быть внимательным. Читайте гороскоп на 14 августа 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня дела будут хорошо идти в тех, кто задумал воплощение в жизнь собственных идей. Инициативность будет в цене. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 августа 2019 для Овнов

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Тельцов

Вы в этот день будете просто таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Обязательно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Близнецов

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь ему – результат вас будет радовать недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Раков

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Семейным Ракам слишком сильно давить на родных все же не стоит – отройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Львов

Ваше умение сглаживать острые углы в сложных ситуациях сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны. Главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему. Лучше уж скажите все как есть и дайте другим время, возможно, они одумаются, если действительно рацио не на их стороне.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Дев

Вы будете очень хорошими и чуткими – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Весов

На работе все будет идти как по маслу – задача вам будут получаться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Скорпионов

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе до отношений с родными. Вам под силу будет избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманный спор будет сильным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Стрельцов

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Козерогов

У вас накопилось много дел, требующих немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Водолеев

В этот день вас очень будут раздражать правила, установленные другими. Вы просто таки будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 14 августа 2019 для Рыб

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.