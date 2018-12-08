Новый 2019 год уже скоро – год Желтой Земляной Свиньи. По словам специалистов, гороскоп на 2019 год обещает сближение на физическом и эмоциональном уровнях, беззаботность и прагматизм. В год Свиньи можно ожидать восстановления старых союзов и заключение новых.

Астрологи рассказывают: Свинья будет благосклонна к тем, кто проявляет напористость и энергию. Соответственно, людей, которые не боятся изменений, будут ждать интересные события. Наиболее удачным 2019 год будет для знаков зодиака водной стихии: Рак, Скорпион и Рыбы. Также фортуна будет улыбаться Тельцам, Львам и Водолеям.

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Гороскоп на 2019 год для всех знаков



Гороскоп на 2019 год для Овна (21 марта – 20 апреля)

Для Овна 2019 год обещает быть щедрым интересными возможностями. Астрологи прогнозируют представителям этого знака зодиака успехи в любви, бизнесе и творчестве. Благодаря новым шансам Овны получат и дополнительную уверенность в себе и решительность. Также в 2019 году для Овнов будет характерно увеличение круга друзей и союзников. Благодаря своему шарму представители этого знака будут часто оказываться в центре внимания.

Гороскоп на 2019 год не только обещает Овнам благополучие, но и предупреждает – стоит быть осторожными с финансами. Ведь в этот промежуток времени Овен может быть очень расточительным.

Гороскоп на 2019 год для Тельца (21 апреля – 20 мая)

В 2019 году Тельцам стоит уделить как можно больше внимания своей семье: позаботиться об образовании своих детей, добавить уюта семейному гнездышку и сделать вторую половинку еще счастливее. Следующий год для Тельцов обещает быть наиболее благоприятным для семьи. Представителям этого знака зодиака, которые еще не нашли свою любовь, стоит больше времени проводить с родными и близкими. Ведь астрологи прогнозируют Тельцам весенние недоразумения с руководством.

Но несмотря на небольшие недоразумения, в 2019 году Тельцов ждут успехи в сфере бизнеса и взаимоотношений.

Гороскоп на 2019 год для Близнецов (21 мая – 21 июня)

За трудолюбие, сознательность и ответственность в 2019 году Близнецы получают успех во всех сферах. Везти представителям этого знака зодиака будет и в любви, и в бизнесе, и в семье. Уже в начале следующего года Близнецы разберутся со всеми своими прошлогодними проблемами и будут готовы воплощать новые планы.

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Благодаря успехам в финансовой сфере Близнецы станут магнитом для разнообразных мошенников, поэтому астрологи советуют представителям знака быть более осмотрительными и осторожными. Такую же осторожность необходимо проявить и на любовном фронте. Ведь 2019 год предоставит много шансов встретить свою вторую половинку.

Гороскоп на 2019 год для Раков (22 июня – 22 июля)

В 2019 году для Раки здоровья выйдет на первый план. Представители этого знака зодиака поймут наконец что пришло время заботиться не только об окружающих, но и о себе. Раки пересмотрят свой образ жизни: займутся спортом, начнут правильно питаться. Также следующий год будет богат новымии яркими впечатлениями. А для многих представителей знака деньги перестанут быть главной проблемой, ведь год Свиньи способствует успехам в финансовой сфере.

Также астрологи советуют Ракам в 2019 году уделять больше внимания близким и созданию домашнего уюта.

Гороскоп на 2019 год для Львов (23 июля – 23 августа)

Если в 2019 году Лев не будет бояться оказываться в эпицентре всех событий, его будет ждать большой успех. Также астрологи обещают представителям этого знака зодиака внутренний рост и возможность быть в центре внимания. Их харизма будет на высоте, но все равно придется остерегаться проявлений негатива и агрессии, ведь все эти эмоции вернутся Льву с избытком. В 2019 году приветливость и доброжелательность Льва станет как никогда выгодной.

В целом, астрологи обещают Льву удачный и щедрый на новые знакомства и выгодные предложения год.

Гороскоп на 2019 год для Девы (24 августа – 23 сентября)

2019 год станет успешным и для Девы. Богатый возможностиями, он нуждается в трудолюбии и полном отказе от лени. Представителей этого знака зодиака в следующем году ждет очень много работы. Поэтому астрологи советуют быть настойчивыми и внимательными, чтобы не пропустить ни одного шанса.

В вопросах любви Девам советуют найти золотую середину между вульгарностью и приличием, и приготовиться к большому притоку поклонников. Также нужно быть осмотрительными в плане финансов и чаще сдерживать свои желания.

Гороскоп на 2019 год для Весов (24 сентября – 23 октября)

Меньше размышлений – больше действий. Под таким лозунгом должен пройти 2019 год у Весов. Ведь в большом потоке возможностей не будет много времени на размышления. Но это не означает, что представителям этого знака зодиака стоит отказаться от осторожности. Ведь, как известно, она никогда не бывает лишней.

В течение года Весы могут получить ряд заманчивых предложений в работе и бизнесе. В 2019 семейные Весы смогут насладиться теплым общением с родственниками.

Гороскоп на 2019 год для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

2019 год обещает быть успешным для Скорпионов и неудачным для всех врагов этого знака зодиака. Все положительные способности Скорпионов максимально активизируются в 2019 году. А чем больше препятствий будет на пути представителей этого знака, тем сильнее они будут становиться. В целом год Свиньи должен стать очень удачным, а сам Скорпион будет наделен энергичностью, активностью и успехом в бизнесе.

А вот в личной жизни Скорпионов могут ждать неудачи. И, по словам астрологов, при умении не требовать невозможного Скорпионы с легкостью найдут свою вторую половинку.

Гороскоп на 2019 год для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

В 2019 году Стрельцы будут чувствовать эмоциональный подъем как следствие положительных изменений. Следующий год обещает быть богатым для Стрельца приятными волнениями. Успехи в личной жизни смогут даже затмить профессиональную сферу. В отличие от 2018, в 2019 году Стрельцы будут уделять меньше внимания своей карьере и больше окружающим. Впрочем, астрологи отмечают, что в профессиональной сфере для представителей этого знака зодиака не прогнозируются большие изменения.

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Главным плюсом для Стрельцов станет повышение коммуникабельности. Представители этого знака легко находить новых друзей и партнеров. А любые идеи будут иметь шанс на успешную реализацию.

Гороскоп на 2019 год для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Год Свиньи для Козерогов будет наполнен приятными неожиданностями. Внезапные сдвиги могут произойти и в финансовой, и в личной сферах. Также следующий год обещает быть богатым на новые знакомства, которые в будущем могут привести к карьерному росту. В 2019 году создадутся благоприятные условия и для успехов на любовном фронте.

Но астрологи предостарегают – в водовороте успеха и новых свершений Козерогов может подвести здоровье. Поэтому представителям этого знака зодиака необходимо будет больше времени уделить своему здоровью.

Гороскоп на 2019 год для Водолеев (21 января – 20 февраля)

В 2019 году Водолей в силу своего характера может столкнуться с рядом небольших проблем, которые ему помогут решить близкие. Но несмотря на это представителям этого знака не придется скучать. Астрологи говорят, что следующий год будет богатым на интересные события и яркие эмоции.

Позитивный настрой будет сближать Водолеев с большим количеством людей. А весь следующий год представители этого знака проведут в окружении близких друзей.

Гороскоп на 2019 год для Рыб (21 февраля – 20 марта)

По словам астрологов, следующий год Рыбы посвятят все время достижению поставленных целей. К тем, кто не будет строить бесполезных иллюзий, несомненно придет успех. Особенно благоприятные условия для творческих представителей этого знака зодиака. А новые идеи Рыб смогут найти понимание и поддержку у руководства.

Хотя и следующий год обещает быть финансово успешным, Рыбам стоит быть осторожными – не тратить деньги на пустяки. Ведь представители этого знака могут неожиданно сделать крупную покупку.