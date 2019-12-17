Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

В 2020 году начинается новый астрологический цикл, состоящий из 12 знаков зодиака. По словам астрологов, год белой металлической Крысы обещает хорошее начало во многих начинаниях. Впрочем стоит обращать внимание на свой характер и всячески его укрощать, ведь крыса - животное непростое, поэтому придется идти на компромиссы.

Астрологи говорят, что Крыса принесет большую прибыль и богатство почти всем знакам зодиака. Несмотря на то, что 2020 год является високосным, многим будет везти во всех сферах жизнедеятельности. Больше всего повезет в новом году трем знакам зодиака: Овнам, Водолеям и Рыбам. Для других знаков зодиака год белой металлической крысы будет не менее судьбоносным. Сюрпризы будут подстерегать вас на каждом шагу.

Крыса – целенаправленная, уверенная в себе натура. Тем людям, которые родились в год Крысы повезет больше всего. Важно не оставить на полпути то, что вы не доделали.

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Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2020 год для Овна (21 марта – 20 апреля)

Для Овна 2020 год пройдет достаточно положительно. Астрологи предсказывают вам большой энергетический потенциал. Все ваши поставленные цели на год обязательно осуществятся. Ваш пыл к работе и делам будет поражать не только окружающих, но и вас самих. Такого от себя вы точно не ожидаете! Звезды подготовили для вас также ряд сюрпризов: от изменения должности до переезда в другую страну.

Одинокие пары в 2020 году наконец найдут свою настоящую любовь. А те, кто долго колебался связывать ли свою судьбу и в дальнейшем с вашей любимой половинкой – найдут все ответы на вопросы.

Гороскоп на 2020 год для Тельца (21 апреля – 20 мая)

В 2020 году Тельцы смогут немного отдохнуть от работы и насладиться яркими моментами. Звезды подготовили для вас устойчивый график на работе и количество задач, поэтому вы сможете достаточно времени уделить семье и себе. Вы наконец-то сможете расставлять правильно приоритеты и достигать поставленной цели. Подготовьтесь к тому, что в 2020 году вся ответственность ляжет на ваши плечи. Теперь покупать билеты на самолет, оплачивать коммунальные услуги или договариваться о ремонте в квартире – будет лишь вашим обязательством.

В начале осени вас ждут перемены в личной жизни. Поэтому, или распрощаетесь со своим прошлым, или же тщательно подумайте как вы видите свое будущее с любимой половинкой.

Гороскоп на 2020 год для Близнецов (21 мая – 21 июня)

В 2020 году Близнецам стоит быть очень осторожными. Обращайте внимание на какой свет вы переходите на пешеходом переходе, будьте внимательны за рулем, следите за своими вещами и не пренебрегайте правилами в спортзале, ведь можете невольно травмироваться. Уже летом вы сможете чувствовать себя безопасно, ведь все проблемы уйдут.

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Не расстраивайтесь, что у вас до сих пор нет настоящего друга или подруги. Астрологи предсказывают вам дружбу, на которую вы ждали всю свою жизнь. Поэтому дождитесь момента. Также звезды советуют обратить внимание на отношения. Не рубите все с плеча, а хорошо подумайте и проговорите все нюансы со своей половинкой.

Гороскоп на 2020 год для Раков (22 июня – 22 июля)

2020 год для Рака будет благополучным. Вы будете постоянно в хорошем настроении: на работе вас ждут хорошие отношения с коллегами, дома вы сможете почувствовать полный релакс, в отношениях будет царить гармония. Астрологи рекомендуют отправиться летом на море и провести это время с удовольствием. Обратите внимание на потребности ваших родителей. Если им не хватает средств, то помогите им в трудную минуту. Ваша карма вернется к вам сторицей. Впрочем сколько бы вы не зарабатывали, звезды советуют избавиться лени, которая у вас присутствует. Сделайте все возможное для того, чтобы вами гордились ваши близкие.

Если у вас возникнет интересная идея, не спешите ее рассказывать всем друзьям, ведь таким образом, вы быстро потеряете пыл. В 2020 году гороскоп советует обратить внимание на ваше времяпровождение вне работы. Возможно, самое время поставить цель прочитать больше книг, посетить музеи, картинные галереи или насладиться музыкой в ​​филармонии.

Гороскоп на 2020 год для Львов (23 июля – 23 августа)

Львам в 2020 году следует быть осторожными в высказываниях со своими руководителями. Если вы потеряете работу, то вам не поздоровится. Будьте любезны и не требуйте от начальства больше, чем они могут вам предложить. Вам может показаться, что у вас совсем нет друзей, поэтому вы начнете все время уделять виртуальной жизни. Звезды рекомендуют избавиться от этой пагубной привычки и начать больше времени проводить с друзьями за интересными беседами.

Для того, чтобы находиться в тонусе, вам стоит постоянно себя мотивировать. Это поможет вам находиться в тонусе и не тратить свою энергию на вещи, которые не принесут вам никакой пользы.

Гороскоп на 2020 год Девы (24 августа – 23 сентября)

2020 год для Девы будет очень успешным. Вы будете полны сил и энергии, а также приведете себя в хорошую физическую форму. В июне вас ждет служебный роман, в августе у вас состоится интересное знакомство с людьми, которые будут вас мотивировать для создания интересных проектов. В декабре, вероятно, вас ждет переезд в собственное жилье.

Астрологи рекомендуют Девам экономить и начать откладывать деньги. Если вы чувствуете потребность в обучении, то запишитесь на курс английского, навыков лидерства, основ дизайна или скорочтения. Все зависит от того, чем вы интересуетесь.

Гороскоп на 2020 год для Весов (24 сентября – 23 октября)

На Весов ждет интересный этап в 2020 году. Вы давно задумывались над собственным бизнесом, поэтому, вполне вероятно, что именно в этом году вам выпадет прекрасная возможность воплотить свое дело в реальность. В начале года вы заинтересуетесь новыми сферами деятельности, к которым раньше не были причастны. Возможно, именно новая сфера заинтересует вас для начала собственного стартапа.

В начале весны астрологи рекомендуют заняться духовными практиками и уделить больше внимания творчеству. Выделяйте время на путешествия, больше общайтесь с родителями и поддерживайте контакт с друзьями. Будьте всегда в потоке дел и тогда успех не заставит себя ждать.

Гороскоп на 2020 год для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов 2020 год окажется достаточно активным. Вы измените работу, переедете в другое жилье, или даже в другой город. Важнейшей задачей для вас будет – преодоление своих страхов и переживаний. Научитесь говорить и не молчите, когда вас что-то беспокоит, ведь вы можете изменить многие вещи. В течении года Скорпионы проявят доброту, щедрость, оптимизм, ум и творческий потенциал.

Путешествия могут полностью изменить вашу судьбу и дальнейшие планы. В начале лета вам удастся поссориться даже с теми, с кем раньше у вас не было конфликтов. Осенью у вас возникнет депрессия, вам будет казаться, что весь мир против вас. Звезды советуют выделить время на отдых, чтобы полностью восстановиться, ведь до конца года вы полностью выгорите.

Гороскоп на 2020 год для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

На начало 2020 года у Стрельцов наберется немного хлопот, впрочем вы быстро возьмете себя в руки и приведете все в порядок. Вас начнут окружать люди, которые будут ухудшать ваш моральное состояние. Звезды рекомендуют избавиться от таких друзей без всяких угрызений совести. В начале весны вы встретите вторую половинку, и произойдет это совсем неожиданно. Летом вы полностью измените свое окружение, предпочтения и ценности. Астрологи говорят, что такие изменения положительно повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

В конце года судьба подготовит для вас сильный толчок, но если вы приложите максимум усилий, то только выиграете в этом деле. Все ваши силы будут зависеть духовного состояния. Поэтому выделяйте свое свободное время на приведение хаотических мыслей в чистое речище добрых помыслов.

Гороскоп на 2020 год для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козерогам в 2020 году стоит уделить все свободное время только на себя. Все предыдущие годы вы были бешеным трудоголиком, теперь нужно отдохнуть, ваши доходы все равно будут расти. Не заставляйте себя что-то делать, когда у вас нет на это сил, не работайте по ночам, питайтесь правильной пищей и занимайтесь спортом.

Вторая половина года идеально подойдет для обучения. Выйдите из своей зоны комфорта и начните заниматься тем, чего не делали раньше. Запишитесь в автошколу, пройдите онлайн-курс, посетите новую страну или начните учить новый язык.

Гороскоп на 2020 год для Водолеев (21 января – 20 февраля)

Для Водолеев 2020 год будет очень успешным. Вы будете достигать успеха во всех сферах жизнедеятельности. Вам откроются широкие перспективы карьерного роста, все проекты будут иметь хорошую рентабельность. Все, что будет касаться обучения и саморазвития увенчается богатым опытом, который в дальнейшем вы сможете использовать во многих направлениях.

Однако помните, для того, чтобы достичь успеха – вам не стоит быть меркантильными и хитрить, ведь это негативно повлияет на вашу личность. Наибольшую благосклонность в 2020 году получат те, кто будет честным, активным и справедливым.

Гороскоп на 2020 год для Рыб (21 февраля – 20 марта)

Рыбы в 2020 году станут менее эмоциональными и более трудолюбивыми. Это улучшит вашу производительность: вы наберетесь смелости просить помощи у окружающих и сможете легко завести беседу с руководителями. Если вы чувствуете, что делаете хорошо свою работу, то не бойтесь попросить большую зарплату. В конце весны ожидайте большую покупку. Это может быть новый автомобиль, квартира или инвестиция в проект.

Летом Рыбы немного расслабятся, впрочем уже осенью у вас откроется второе дыхание для того, чтобы с новыми силами завершить все планы и цели, которые вы поставили перед собой.