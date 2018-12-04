Гороскоп на декабрь 2018 для всех знаков Зодиака поможет вам правильно подойти к различным ситуациям и определить правильные пути их преодоления. Для одних знаков Зодиака – декабрь очень благоприятное время, других же ожидают разочарования и проблемы.

Читайте подробнее гороскоп на декабрь 2018 для всех знаков Зодиака в нашем материале.

Читайте также: Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев

Гороскоп на декабрь 2018 для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на декабрь 2018 для Овна

Для Овнов декабрь окажется фантастическим месяцем. Каждый день вас будут удивлять приятные встречи, знакомства, новые события и изменения на работе. Звезды пророчат Овнам в конце 2018 года встретить настоящую любовь, добросовестно присматривайтесь к своему кругу общения. Одиноким Овнам рекомендуется посещать театры и людные места. Именно там вас ждет знакомство с человеком, о котором вы мечтали всю жизнь. Однако, не влюбляйтесь сразу с головой, дайте вашим отношениям время. От этого ваша любовь станет еще крепче.

На работе вас ждет огромное количество заданий. Постарайтесь их выполнить, чтобы не подвести руководство и коллег. Овны, которые смогут преодолеть трудности, получат приятный денежный бонус.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на декабрь 2018 для Тельца

Декабрь для Тельцов будет довольно успешным, у вас появятся новые шансы в жизни. Будьте осмотрительными в своих действиях и не упустите возможность улучшить свою жизнь. Вы будете очень решительными и прилежными, что позволит вам вырасти в глазах коллег и друзей. Вы сможете реализовать все свои мечты и завершите планы до конца года. Не будьте агрессивными, если вам что-то не удается, проявите терпение. Не беритесь за все дела сразу, решайте поставленные перед вами задачи одну за одной.

Читайте также: Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для всех знаков Зодиака

Если вы находитесь с кем-то в ссоре, постарайтесь прийти к общему согласию и помиритесь. Прежде всего, вы улучшите свои отношения с человеком, который со временем поможет вам в работе. Можете смело отправляться за границу, однако помните, что дома вас ждет еще множество дел.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на декабрь 2018 для Близнецов

Близнецов ждет непростой период. Звезды говорят, что вы должны сделать выбор, но не уверены, будет ли он правильным. Если вы весь год мечтали начать бизнес и заняться собственным делом, не ждите нового месяца, а действуйте именно сейчас. Если приложите усилия, ваши идеи воплотятся в жизнь. Астрологи рекомендуют, хорошо расписать ваш бюджет в новом году. Это поможет вам укрепить свое материальное положение в ближайшем будущем. Наибольший успех ждет тех, кто будет заниматься дизайном – ваш эмоциональный подъем поспособствует карьерному росту.

Читайте также: Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи

Личные отношения Близнецов будут очень гармоничными. У вас возникнет желание отправиться в один из европейских городов за сказочным праздником. Выберите для отпуска Чехию, Польшу, Францию или Германию. Именно там вас ждут незабываемые впечатления. Прогулки по уютным улочкам в объятиях любимого человека дадут вашей паре новый глоток любви. Одиноких Близнецов в этом месяце новые знакомства обойдут, поэтому смело уделяйте время друзьям и посиделкам дома за фильмами.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на декабрь 2018 для Рака

Декабрь для Раков будет немного эмоционально изнурительным месяцем. Поставленные перед вами задачи повлияют на ваше самочувствие и общий настрой. Постарайтесь думать о хорошем, запланируйте Новый год, встретьте его в большой компании. Большое количество людей сделает этот праздник ярким и незабываемым. Попробуйте приготовить самостоятельно блюда вашей любимой кухни. Если вы хорошенько постараетесь, то откроете в себе новый талант, который не замечали раньше.

Не рассчитывайте на успех в этом месяце – он вас ждет в новом году. Возьмите себя в руки и доведите все планы до конца. Не срывайтесь по пустякам на вашу вторую половинку, если вас мучают угрызения совести, искренне попросите прощения, не ждите, что это сделает человек, которого вы обидели.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на декабрь 2018 для Льва

Львов ждет романтический и сказочный период, если они не будут лениться и приложат немало усилий. Ваш партнер захочет от вас помощи во многих делах, поэтому если вы не откажете ему, а поможете и сделаете больше, чем от вас ожидали, то очень удивитесь тому, какой сюрприз вам подарит судьба. Ваши отношения с партнером должны строиться на доверии и справедливом распределении обязанностей. Попробуйте встретить Новый год в семейном кругу, не оставляйте родителей одних – звезды обещают сделать настоящее чудо в эту ночь.

Отправляясь в путешествие, будьте осторожными на горнолыжных курортах. Старайтесь быть ближе к людям, потому что можете попасть впросак. После катания не забудьте о массаже, так как боль в спине может затянуться на очень долгий период.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на декабрь 2018 для Девы

Дев в декабре ждут перемены в личной жизни. Полагайтесь на свою интуицию и прислушайтесь к сердцу, они помогут выбрать вам достойного партнера среди многих поклонников. Для семейных пар астрологи предвещают приятный сюрприз – все невзгоды обойдут вас стороной. В этом месяце можно устроить небольшой косметический ремонт, переезд в новое жилье или крупную покупку. Все ваши действия увенчаются успехом. Новый год отпразднуйте в уютной компании друзей или же в кругу семьи.

Будьте осторожны со своим здоровьем, тепло одевайтесь и употребляйте витамины. Декабрьский период будет очень для вас опасным. Следите за своей пищеварительной системой, так как она может дать сбой. Если же у вас начнутся проблемы, не откладывайте поход к врачу.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на декабрь 2018 для Весов

Весам придется преодолеть трудный месяц. В конце года вы разочаруетесь в своих поступках и решениях. Вам будет очень трудно наполнить себя жизненными силами и оптимизмом. Перепад настроения негативно скажется на профессиональной деятельности. Вам сложно будут даваться задания, которые вы уже делали. Вас не будет покидать желание бросить все и уехать домой. Постарайтесь унять свои эмоции. Поговорите о проблемах с близкими и друзьями, которые помогут вам правильно выйти из затруднительной ситуации.

Астрологи рекомендуют Весам обратить внимание на питание. Вы регулярно нарушаете график приема пищи. Из-за этого вы можете наткнуться на проблемы с желудком. Сбои в пищеварительной системе могут испортить вам праздничное настроение. Не жалейте времени, а сядьте и распишите свое ежедневное меню. Начните питаться полноценными завтраками и не забывайте на обед кушать вкусную и полезную пищу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на декабрь 2018 для Скорпиона

Декабрь наделит Скорпионов энергией, которой хватит для преодоления любых неприятностей. Однако, вас будут беспокоить тревоги и сомнения относительно того, все ли вы реализовали в течение 2018 года. Не принимайте ответственные решения наедине, посоветуйтесь с родителями или вашим партнером. Не полагайтесь на опыт коллег, которые сейчас видят ситуацию намного хуже вас.

Будьте нежными и дружелюбными со своей половинкой. Этот человек защитит вас от бытовых проблем, позволит оправиться от тяжелых трудовых будней. Одиноким Скорпионам советуют найти время не только для посиделок с друзьями, но и для посещения родных, которым будет нужна их помощь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на декабрь 2018 для Стрельца

Для Стрельцов декабрь будет характеризоваться положительными событиями. Если вы еще не нашли свою половинку, у вас есть все шансы закрутить бурный и страстный роман. Однако, будьте готовы к тому, что не все друзья смогут понять и принять ваш выбор. Чужие советы и рекомендации отбрасывайте в сторону и не обращайте на них внимания – ваше счастье не должно подвергаться внешнему вмешательству.

Читайте также: Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней

Новый год запланируйте отметить на горнолыжном курорте. Будьте осторожны со своим здоровьем, вы рискуете простудиться, поэтому хорошо утепляйтесь, чтобы не испортить себе праздничные каникулы.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на декабрь 2018 для Козерога

Декабрь подарит Козерогам успехи на работе, однако они задумаются над тем, не сменить ли им место работы в новом году? Такой вариант стоит хорошенько обдумать. Если ваше старое место не приносит финансовое вознаграждение, то не медлите с размещением своего резюме на сайтах, предлагающих работу.

Звезды прогнозируют резкий упадок сил к концу месяца, поэтому будьте осторожны и старайтесь пополнять запас жизненных сил и энергии. Астрологи рекомендуют Козерогам включить в рацион как можно больше витаминов, не пренебрегать пешими прогулками, придерживаться режима сна и расслабляться с помощью ванн с ароматическими маслами. В противном случае вам грозит не только депрессия, но и резкое ухудшение состояния иммунной системы.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на декабрь 2018 для Водолея

Водолей в декабре будет удачливым знаком. Однако, полагайтесь не только на фортуну, но и на собственные силы. Все события декабря будут иметь большое влияние на вашу дальнейшую жизнь, поэтому постарайтесь как можно меньше времени уделять социальным сетям и ненужным задачам. У вас появится шанс карьерного роста, однако заручитесь поддержкой сотрудников. Не спешите подвергать критике чужие рекомендации, именно эти люди вам сильно помогут в будущем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на декабрь 2018 для Рыб

В декабре уделите внимание своей второй половинке, помогая ей в делах и выбираясь на совместные прогулки. Одиноким Рыбам не стоит завязывать серьезные отношения, сейчас для вас лучший период, чтобы побыть в одиночестве.

Также Рыбам стоит обратить внимание на состояние опорно-двигательного аппарата. Это касается людей, которые постоянно работают в офисе. Лучшим выходом из ситуации станет абонемент в бассейн. Таким образом вы оздоровите свой организм и приведете в порядок фигуру, что положительно скажется на предновогоднем настроении.