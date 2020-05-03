Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для всех знаков Зодиака прогнозирует положительные изменения в жизни. Многих ждут новые отношения, смена работы и переезд в новое жилье. Читайте гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Овна

Новая неделя для Овнов окажется положительной. На работе все будет проходить хорошо, без особых нагрузок, впрочем подготовьтесь, что в четверг вам придется пересидеть несколько дополнительных часов. Вам может показаться, что вы сильно истощились и вам нужно отдохнуть, однако у вас еще будут силы сделать запланированную дома работу. Не поддавайтесь своей лени.

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Беспокойтесь о своем иммунитете. Если вы простудились на ветру и начали кашлять, не ждите, когда простуда пройдет сама собой. Приобретите лекарства в аптеке и тщательно следите за своим здоровьем.

В конце недели вас ожидают расходы на дом. Вероятно, это будут счета за коммунальные услуги, или же повысится оплата за жилье. Если вы давно планировали купить что-то дорогое – не бойтесь это сделать. Приобретенный товар вам долго прослужит.

Благоприятный день: 9 мая

Неблагоприятный день: 5 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Тельца

На этой неделе Тельцам рекомендуется меньше проявлять инициативу. Постарайтесь прежде всего доработать все запланированные дела, а потом браться за что-то другое. Физической активностью вам не рекомендуется заниматься.

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В среду рекомендуется посчитать свой бюджет и грамотно распределить расходование средств. Уже совсем скоро вам понадобится значительная часть отложенных денег. С друзьями проявляйте терпение: не пытайтесь от них взять то, на что они пока не готовы.

На выходных расслабьтесь и уделите внимание отдыху и любимым занятиям, которые доставляют вам удовольствие. Постарайтесь вставать без будильника. Выделите на сон столько времени, сколько нужно вашему организму.

Благоприятный день: 7 мая

Неблагоприятный день: 10 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Близнецов

На этой неделе у Близнецов будет много положительных событий. Если у вас нет второй половинки, то есть все шансы, получить сообщение от неравнодушного вам человека. Вероятно, совсем скоро у вас закружится роман.

Если вы долго шли к своей цели, то уже в конце недели можете получить первые результаты. Однако не забывайте о собственных нуждах. Работа работой, а отдых никто не отменял. Не жертвуйте слишком много времени на работу, вам все равно нужно восстанавливать силы.

У некоторых представителей знака будет уязвимой спина. Добавьте к своему расписанию дня физические нагрузки. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Благоприятный день: 7 мая

Неблагоприятный день: 5 мая

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Рака

Трудности, с которыми боролись Раки длительное время – наконец отступят. И теперь вы можете направить все свое внимание на вещи, которые приносят вам радость и удовольствие. Вам нужно правильно расставить приоритеты и постепенно выполнять все задачи.

Чтобы поблагодарить себя за всю проделанную работу – сделайте себе подарок. Не обязательно ждать какого-то праздника, чтобы сделать себе приятно. Если вы давно мечтали о какой-то вещи – смело покупайте.

На выходных вас будут беспокоить семейные хлопоты и задачи. Вы окунетесь в бешеный поток дел, который вам будет приносить только удовольствие. Воскресенье пройдет достаточно спокойно и уютно.

Благоприятный день: 7 мая

Неблагоприятный день: 10 май

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Льва

Неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы долго откладывали решение какого-то дела – самое время воплотить его в жизнь. В середине недели наибольшая вероятность того, что вы сможете отстоять свою точку зрения.

В четверг ваши коллеги поддержат любую вашу идею, будьте смелее и активно подходите к интересным, креативным идеям. Ваши коллеги будут к вам дружелюбно настроены. Не забудьте на этой неделе звонить родителям, ведь им важно внимание и поддержка.

Постарайтесь никому не рассказывать о вашей личной жизни, даже если вы можете полностью доверить что-то близким друзьям. Пусть кое-что все же останется с вами. Помните, что все ваши решения друзья понимают и одобряют, хотя и вам об этом не говорят.

Благоприятный день: 9 мая

Неблагоприятный день: 5 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Девы

Новая неделя для Дев – подходящее время, чтобы разобрать дела и задачи, которые у вас накопились и никак не могут сдвинуться с мертвой точки: завершите уборку, избавьтесь от хлама в телефоне, разложите все по местам в шкафах и оплатите все неоплаченные счета.

В середине недели у вас могут возникнуть интересные идеи и желания. Если вы приложите максимум усилий, то уже совсем скоро можно ожидать положительный результат. Также вас ждет финансовый бонус.

Выходные пройдут спокойно, но у вас возникнет соблазн встретиться с друзьями несмотря на карантин. Астрологи советуют воздержаться от такого спонтанного желания.

Благоприятный день: 7 мая

Неблагоприятный день: 5 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Весов

Для Весов вся рабочая неделя будет эмоционально тяжелой, но уже на выходных вы сможете полностью расслабиться и отдохнуть. Начало недели – время перемен, но бояться их не стоит. Наоборот, они помогут найти вам правильный путь в жизни.

Не уклоняйтесь от дополнительных задач, ведь руководство вас может неправильно оценить. В конце недели у вас могут возникнуть проблемы с деньгами, но они не принесут значительной финансовой потери. Просто постарайтесь записывать все свои расходы и следить за тем на что вы их тратите.

На выходных сосредоточьтесь на своей внешности. Сделайте маски для волос, нанесите увлажняющую маску для лица или придумайте новый маникюр. Полностью ощутить релакс вам поможет ванна с пеной и ароматизированными свечами.

Благоприятный день: 6 мая

Неблагоприятный день: 10 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Скорпиона

Первая половина недели идеально подойдет для активных действий. Вам удастся осуществить многие запланированные дела, если вы не будете постоянно сидеть на месте. Во вторник вы можете проявить все свои лучшие качества.

В пятницу возможны неожиданные новости, которые вас очень обрадуют, но потом собьют с толку. Рекомендуется не сильно на этом зацикливаться. После рабочей недели позвольте себе отдохнуть и не перегружайте дополнительной работой.

Выходные рекомендуется провести с блокнотом и ручкой: четко запишите, что вы должны сделать в первую очередь после окончания карантина, а какие дела могут еще подождать. Звезды будут способствовать успешному свершению всех ваших начинаний.

Благоприятный день: 5 мая

Неблагоприятный день: 9 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Стрельца

В начале недели Стрельцов могут ожидать изменения в жизни. Они могут быть связаны с работой, семьей, окружением, деньгами или здоровьем. Впрочем звезды обещают вам положительные изменения.

На этой неделе вам нужно достаточно времени уделить обучению, ведь совсем скоро вас ждут ситуации на которых ваши способности будут сильно оценивать. Возможно, это будут тесты, экзамены или собеседование.

Дни недели будут проходить очень активно и быстро. На выходных вас ожидают хлопоты по хозяйству. Вам захочется воплотить в реальность семейные традиции и ритуалы. Конец недели предусматривает замечательное время, проведенное с родными.

Благоприятный день: 6 мая

Неблагоприятный день: 7 Мая

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Козерога

На этой неделе Козерогов ждут волнения, связанные с вашей личной жизнью. Вы можете осознать, что разлюбили человека с которым вы рядом. В таком случае вам надо обязательно обсудить этот вопрос со второй половинкой и ничего не решать самостоятельно.

Положительной темой на этой неделе может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Выходные посвятите творческой рутине и дому. Результат принесет вам удовольствие и вы сможете хорошо отдохнуть от всех проблем, которые вас сейчас окружают.

Благоприятный день: 9 мая

Неблагоприятный день: 6 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Водолея

Обратите внимание на понедельник, четверг и субботу. В эти дни будут происходить важные события, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Звезды прогнозируют вам серьезные изменения. Всю неделю проявляйте настойчивость и решительность.

Вторник посвятите наведению порядка дома и планированию целей. Вас ждет похвала от родных и близких с которыми вы будете на этой неделе очень тесно общаться. Вы можете прислушаться к их советам, они будут особенно уместны.

Отдых в тишине и покое – это именно то, что вам жизненно необходимо. Сосредоточьте свое внимание только на тех вещах, которые доставляют вам удовольствие.

Благоприятный день: 4 мая

Неблагоприятный день: 8 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для Рыб

На этой неделе вам нужно обязательно завершить все дела, которые у вас накопились еще с прошлого месяца. Чем дольше вы будете тянуть – тем более негативными будут последствия. Особенно это касается работы. Из-за невыполнения обещанных дел вы можете потерять доверие своих коллег и руководства.

Первая половина недели благоприятна для саморазвития – чаще оставайтесь наедине и больше читайте. Это позволит вам составить планы на будущее и определить собственные цели.

Вы часто забываете о семье за ​​напряженного графика, поэтому вторая половина недели – самое время исправить эту ситуацию. Важно на этой неделе не занимать никому денег, ведь назад вы их получите нескоро.

Благоприятный день: 10 мая

Неблагоприятный день: 8 мая