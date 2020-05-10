Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает положительные моменты. Это благоприятная неделя для достижения целей, завершения начатых задач и новых планов на будущее. Читайте гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Овна

На этой неделе сосредоточьте свое внимание на вопросах, связанных с работой. Если у вас были идеи по улучшению рабочего процесса, то всю неделю применяйте усилия для их воплощения.

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Астрологи советуют набраться терпения и не принимать поспешных решений. Если вы самостоятельно не можете выбрать, как вам лучше поступить в той или иной ситуации, посоветуйтесь с близкими.

Выходные благоприятны для занятий спортом. Сейчас самое подходящее время сбросить лишние килограммы и получить фигуру о которой вы так долго мечтали. Избегайте алкоголя, ведь он может плохо повлиять на ваш организм и вы будете себя очень плохо чувствовать.

Благоприятный день: 12 мая

Неблагоприятный день: 13 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Тельца

В начале недели Тельцов ждут денежные поступления, а также предложение с дополнительной подработкой, от которой не стоит отказываться. Неделя удачна для генеральной уборки и очистки пространства от ненужных вещей.

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В жизни вам надо больше прислушиваться к своей второй половинке. Не игнорируйте важные вопросы, не держите все в себе, а просто откровенно обо всем расскажите. Помните, что разговор всегда решает любые проблемы.

На выходных хорошо начать то о чем вы долгое время думали. Вероятно, вы хотели пройти какой-то марафон, или записаться на языковые курсы, возможно, вы хотели бы сесть на шпагат, или научиться танцевать? В период карантина появилось множество бесплатных онлайн-платформ, которые можно с выгодой использовать для себя.

Благоприятный день: 14 мая

Неблагоприятный день: 13 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Близнецов

На этой неделе стоит задуматься над изменением приоритетов. Вы начнете делать то, что раньше не делали. Не паникуйте, а учитесь новому. Впоследствии в жизни оно вам сильно пригодится. Берясь за новое дело, не забывайте о цели к которой вы идете.

Постарайтесь рассчитывать только на собственные силы и не ждите помощи других. Научитесь решать вопросы самостоятельно. На этой неделе у вас есть отличный шанс, чтобы стать более уверенным в себе.

На выходных у вас появится достаточно много времени, поэтому вы сможете его уделить тем вещам, которые вам больше всего приносят удовольствие. Звезды советуют вам максимально отдохнуть и расслабиться.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 16 мая

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Рака

Рабочая неделя Раков будет наполнена положительными событиями. Неделю стоит посвятить оттачиванию мастерства, обучению и самосовершенствованию. Посвятите дни укреплению иммунитета – начните больше двигаться и употребляйте много фруктов.

Середина недели благоприятна для анализа своего поведения. В свободное время проанализируйте все свои ошибки за последнее время и избегайте их в будущем.

Семейных обязанностей может быть в конце недели больше, поэтому вам вряд ли удастся избежать домашних забот. Берите на себя столько, сколько можете сделать, иначе будете сильно нервничать, потому что ничего не успеваете.

Благоприятный день: 11 мая

Неблагоприятный день: 12 мая

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Льва

Львов на этой неделе может ожидать известие от старых друзей или родственников. Избегайте вредной пищи, ведь она может плохо повлиять на ваше самочувствие.

В работе сконцентрируйтесь только на каком-то одном задании, а не рассеивайте себя на много дел одновременно, потому что на самом деле не сможете до конца выполнить ничего. Если вы услышите в свой адрес от руководства какое-то замечание – примите его и сделайте выводы.

На выходных ваша жизнь наполнится любовью и романтикой. Если вы находитесь в отношениях, попробуйте разжечь огонь, который погас между вами и вашей половинкой и проявите максимум заботы.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 14 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Девы

Эта неделя обещает Девам многочисленные успехи и победы, которые позволят сохранять хорошее настроение и позитив. Однако в финансовой сфере таких "успехов" не предвидится.

На работе вас ждут кардинальные изменения, которые пойдут вам только на пользу. Вы сможете наконец больше времени посвящать тому, что вам действительно нравится. Астрологи говорят, что новая неделя невероятно успешная для самообразования или улучшения каких-либо навыков.

Если же вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они произойдут в конце недели. Будьте начеку!

Благоприятный день: 16 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Весов

Весов на этой неделе ждут новые открытия и возможности. Не переживайте о том, что о вас подумают. Не вступайте ни с кем в спор или конфликты. Будьте уверены в себе, это и будет вашим залогом успеха.

Чем больше вы будете спешить, тем больше возможность допустить ошибки. Особенно будьте внимательны с документами и деньгами. Впрочем, если вы будете стараться, то ваши усилия дадут вам свои плоды.

На выходных у вас могут очень быстро меняться планы, поэтому не стоит пока планировать на субботу и воскресенье что-то глобальное.

Благоприятный день: 11 мая

Неблагоприятный день: 13 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Скорпиона

Начало недели пройдет очень быстро и динамично. Вас ждут много задач, планов, совещаний и тренингов. Уже в конце недели начнется долгожданный отдых о котором вы так мечтали.

В пятницу ждите сюрприз от которого будете приятно удивлены. Вторая половина недели благоприятна для обучения и открытия нового. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

На выходных вас ожидают расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – это вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 16 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Стрельца

Новая неделя для Стрельцов не будет слишком легкой, однако, если проявить терпение – можно преодолеть много препятствий. Не будьте требовательны к людям так же, как и к самому себе. Есть большая вероятность, что отношения с вашей половинкой сложатся наилучшим образом.

Будьте внимательнее к мелочам. Вам не помешает дисциплина и аккуратность. Не отказывайтесь от отдыха, особенно, если чувствуете усталость. Астрологи советуют нормировать свой сон и не засиживаться слишком долго.

Оставьте в прошлом все неудачи и поражения, напряженность, споры и нервы – наслаждайтесь моментом. Наконец пришло время успокоиться и получить удовольствие от различных сфер жизни.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день: 12 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Козерога

Не стоит переживать за прошлое, лучше посвятите новую неделю будущему. Следует помнить, что какими бы плохими не были события, жизнь продолжается и надо сделать максимум для того, чтобы прожить ее так, как вы хотите.

В середине недели посвятите время физическим нагрузкам. Находясь дома на карантине, вы стали меньше двигаться, поэтому тело нужно немного встряхнуть.

Благодаря вашим друзьям, у вас будет прекрасная возможность создать на выходных что-то очень интересное и необычное. Вероятно, кто-то из вашего близкого окружения сделает вам сюрприз в виде красок и полотна для рисования или какой интересной и развивающей игры.

Благоприятный день: 14 мая

Неблагоприятный день: 15 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Водолея

Водолеев на этой неделе ждут некоторые недоразумения с коллегами и руководством. Однако никакие трудности не смогут испортить вам настроение. Позитивный настрой поможет справиться с различными проблемами. Будьте смелыми и не обращайте внимания на упреки других, ваша уверенность в себе позволит вам преодолеть больше, чем вы думали.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им нужно дополнительное питание и уход. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, ведь вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеск.

Астрологи говорят, что старания Водолеев приведут к значительным изменениям в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день: 11 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для Рыб

На этой неделе вам стоит сосредоточиться на одной важной цели и сделать все для того, чтобы ее достичь. Ваш самоконтроль поможет вам преодолеть любые трудности. Впрочем здоровье остается на первом месте, поэтому укрепляйте свой иммунитет.

По возможности, учитесь чему-то новому и развивайте свой интеллект. Этот процесс является очень важным. Внесите в свои ежедневные будни хоть какие-то изменения, и совсем скоро вы заметите, как будете меняться сами.

На выходных попробуйте отложить все дела и просто расслабиться. Почувствуйте жизнь полной грудью, а задания поставьте немного на паузу. Таким образом вы сможете перезарядиться и запустить новый поток энергии.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 14 мая