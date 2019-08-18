Гороскоп на неделю 19-25 августа 2019 для всех знаков Зодиака будет весьма удачен. Многих ждут новые знакомства, финансовая стабильность, путешествия и высокий энергетический потенциал. Читайте гороскоп на неделю 19-25 августа 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 19-25 августа 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Овна

Неделя удачна для заключения договоров и ведения переговоров. На этой неделе Овнам самое время освоить что-то новое, записаться на языковые курсы или в автошколу. Если у вас возникнут неожиданные командировки – не отказывайтесь, они принесут не только деньги, но и помогут расширить круг знакомств. Атмосфера в коллективе будет дружелюбной и доверчивой. Впрочем не смешивайте работу и личную жизнь.

Семейные дела отнимут много сил – придется столкнуться с неразберихой в финансовых вопросах, разобраться в долгах, связанных с коммунальными услугами. Скандалов не будет, однако нестабильность эмоционального фона станет причиной глубоких переживаний. Не исключены романтические встречи, но развитие отношений будет не столь гармоничным, как хотелось бы. Семейные пары смогут решить проблемы, связанные с детьми.

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Ваш энергетический потенциал достаточно высок, но напряжение, свойственное этой неделе, скажется на здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Тельца

Тельцам на этой неделе захочется кардинальных изменений, поэтому изменить прическу – будет вполне правильным решением. Неделя будет благополучной для любых экспериментов. Это может немного "вытянуть" у вас финансов, впрочем не переживайте, деньги к вам будут идти легко и вы быстро заработаете еще.

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Если вы решите со второй половинкой обсудить будущее, то, возможно, договоритесь о покупке квартиры или автомобиля. Для Тельцов наступает прекрасное время для накопления средств.

На работе у вас все будет спокойно, впрочем придется быстро принимать решения. Таким образом вы сможете улучшить свое финансовое положение. На выходных побудьте наедине дома или же поезжайте ближе к водоему. Переключитесь от многозадачности и избавьтесь от мыслей, которые вас беспокоят.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 22 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Близнецов

Для Близнецов пришло время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели, как предупреждают звезды, возможны потери и нелепые ошибки. Эта неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки в доме.

В первой половине недели рекомендуется заниматься самообразованием. Вы сможете преуспеть в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, лучше всего сложатся самостоятельные занятия. В этот период звезды советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке: например, заняться оформлением виз, бронированием и покупкой билетов.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Возможно, в этот период вам захочется внести некоторые коррективы в свой имидж: сменить прическу или обновить гардероб.

Благоприятный день: 22 августа

Неблагоприятный день: 20 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Рака

Неделя для Раков будет очень активной благодаря хорошему рабочему настроению. Все ваши проекты завершатся успешно, а новые идеи будут иметь положительные фидбеки. После работы уделите время духовным практикам, самоанализу и медитации.

Понедельник – идеальный день, чтобы разгрузить свой организм. Ограничьте себя в употреблении вредной пищи и больше употребляйте овощей и фруктов.

На выходных не отказывайте друзьям выйти на кофе, даже, если вам будет лень. Вас ждут приятные встречи и даже судьбоносные знакомства.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 22 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Льва

Хорошее настроение Львов на этой неделе не покинет. На работе найдутся поводы для веселья и развлечений, вы подружитесь с человеком, с которым и не ссорились, впрочем вам не удавалось найти долгое время общий язык. Смотрите на задачи, которые поставили перед собой с большим оптимизмом. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь они только ухудшат ваше эмоциональное состояние.

В любовных вопросах вы будете очень энергичны и уверены в себе. Устройте на выходных свидание или романтический ужин, это время наиболее благоприятно для откровенных разговоров и планирования будущего.

Во второй половине недели типичные Львы смогут изменить свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться диеты, то сможете сбросить лишний вес в довольно короткие сроки.

Благоприятный день: 22 августа

Неблагоприятный день: 21 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Девы

Новая неделя для Дев будет довольно насыщенной. Все дела, которые вы отложили в долгий ящик, дадут о себе знать. Вам нужно будет все решить в максимально короткие сроки очень быстро и качественно. Вы потратите много силы и времени, впрочем успешно преодолеете возникшие трудности.

Для тех, кто возьмет ситуацию под контроль, начнется новый этап в жизни, и через некоторое время, о проблемах будете вспоминать с улыбкой.

Для одиноких представителей знака – удачное время для налаживания личной жизни. Эта неделя рефлексии, долгих размышлений и планирования. Лучший способ сохранить внутреннюю гармонию – регулярные занятия спортом.

Благоприятный день: 22 августа

Неблагоприятный день: 25 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Весов

Эту неделю посвятите тому делу, которое приносит вам удовольствие. Для вашего же блага, избегайте общения с людьми, которые приносят вам негатив. И не будьте слишком категоричны в своих суждениях в личных отношениях. Все проблемы старайтесь решать совместно с вашим партнером.

Будьте внимательны к своим финансам. Рекомендуется отказаться от крупных и незапланированных покупок. Велика вероятность приобрести некачественный товар, который потом сложно будет вернуть или отремонтировать.

Для безработных Весов – это продуктивные дни для поиска работы, размещения резюме, прохождения собеседования. Верьте в себя, и тогда у вас непременно все получится.

Благоприятный день: 22 августа

Неблагоприятный день: 23 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Скорпиона

У Скорпионов будет довольно странная неделя. Вам будет или лень приступать к любому делу, или же вы захотите свернуть горы. Впрочем не стоит себя заставлять делать в период апатии то, чего вы делать не хотите: результата не будет никакого.

Сбалансировать ваше настроение вам помогут встречи и прогулки с друзьями. Если вам захочется провести вечер за разговором с родителями, не откладывайте это на потом. Перед началом осени вам стоит подвести итоги того, что вы сделали и составить новые планы на осень. Расставьте правильно приоритет. Дисциплина – залог удачных изменений в вашей жизни.

Если вы чувствуете, что вам нужна перезарядка – устройте себе небольшой отпуск или съездите на выходных в другой город для смены впечатлений.

Благоприятный день: 25 августа

Неблагоприятный день: 21 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Стрельца

Вам стоит позаботиться о собственном здоровье. В первую очередь, это касается вашей работы. Если вы начали чувствовать, что начинаете перегорать, то возьмите на этой неделе отпуск или хотя бы несколько дополнительных выходных. Отдых поможет настроиться на рабочий лад и приступить к выполнению дел с новой силой.

В середине недели лучше побыть в одиночестве. Вы сумеете добиться желаемого, если не будете суетиться. Конец недели – удачное время для смены внешнего вида, а также для изменения интерьера в вашем доме.

Благоприятный день: 25 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Козерога

Для Козерогов неделя будет успешной в личной жизни и в финансовой сфере. Вторник и среда – лучшее время для плодотворной работы. Однако не увлекайтесь слишком работой, обратите внимание на свое здоровье. Вам нужно вылечить хроническую болезнь, которая беспокоит вас очень долгое время.

Ваше финансовое положение улучшится, однако затраты увеличатся. Астрологи говорят, что на выходных вы помиритесь с человеком, с которым долгий период находитесь в ссоре. Неделя обещает перемены во многих сферах, поэтому в долгосрочной перспективе они окажутся к лучшему.

Звезды советуют не покупать ничего значительного, ведь все покупки окажутся не практичными. Принимая решение, всегда слушайте свою интуицию, а не чужие советы.

Благоприятный день: 24 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Водолея

Водолеям на этой неделе особое внимание надо обратить на вопросы, связанные с работой. Это благоприятное время для карьерных сдвигов. Поэтому не упускайте возможность пообщаться с коллегами или руководством.

Что касается личной жизни, возможны конфликты в семье или с любимым человеком на почве чрезмерной занятости. Не стоит сразу "вставать в позу" и развивать скандал. Лучше объяснить близкому человеку ситуацию и попросить проявить терпение.

Эта неделя – благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 19 – 25 августа 2019 для Рыб

Ваш жизненный тонус и энергетика почти на максимуме и все ваши планы вам удастся осилить. В четверг, по прогнозам астрологов у вас состоится важное событие в жизни. Усталость, которая может сопровождать вас всю неделю пройдет после того, как вы измените свои привычки. Сейчас именно удачная возможность бросить курить или перестать употреблять алкоголь.

Чтобы все дни приносили вам положительные эмоции, вам нужно быть чутким к окружающим. Сделайте своим друзьям подарок и пригласите куда-то на кофе. Астрологи говорят, что замечательные эмоции вам гарантированы. Рассчитывайте на их дружескую поддержку.

Ваши выходные пройдут удачно, если вы увлечетесь умственной деятельностью и, наконец, попробуете взяться за любимые дела до конца. В любовной сфере вы можете почувствовать огромный прилив энергии и бодрость, впрочем, не летайте в облаках слишком долго. Помните, что наилучший для вас план – реализация задуманного, поэтому плодотворно работайте и не опускайте руки.

Благоприятный день: 21 августа

Неблагоприятный день: 24 августа