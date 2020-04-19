Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака предполагает достаточно высокую загруженность на работе и решение важных дел. Ближе к выходным вы сможете расслабиться и отдохнуть. Читайте гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Овна

Новую неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Обратите внимание на свое здоровье – это время благоприятно для лечения, профилактики заболеваний и консультаций с врачом. Если вас давно беспокоит вопрос здоровья – то благоприятные дни для визита к врачу вторник и четверг.

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Также эта неделя благоприятна для изучения чего-то нового. Потому курсы или даже вебинары – обходить не нужно, особенно, если вы давно планировали изучить что-то новое. Результаты не заставят себя ждать.

Благоприятный день: 20 апреля

Неблагоприятный день: 24 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Тельца

Новая неделя будет насыщена позитивными переменами в вашей жизни. Одиноких представителей знака во второй половине недели ожидают сдвиги в личной жизни. Вы начнете больше общаться с человеком, с которым уже давно знакомы. Поэтому у вас есть все шансы на начало романтических отношений.

Первая половина недели благоприятна для саморазвития – чаще оставайтесь наедине и больше читайте. Это позволит вам составить планы на будущее и определить собственные цели.

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Вторая половина недели также благоприятна для изучения чего-то нового. Это время благоприятно для изучения иностранного языка или прохождения онлайн-курсов.

Благоприятный день: 26 апреля

Неблагоприятный день: 21 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Близнецов

Вся неделя пройдет именно так, как вы запланируете. Старайтесь больше времени уделить работе, в конце недели вас может ожидать приятное денежное вознаграждение. Проявляйте инициативу и не бойтесь брать на себя ответственность – это существенно улучшит ваш имидж на работе.

В середине недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты. Не допускайте вмешательства в решение личных вопросов родственников или друзей, потому что это может только обострить нынешнюю ситуацию.

Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут снизить значительную часть ваших финансовых ресурсов. На выходных запланируйте доделать все рабочие задания, чтобы вечером с чистым сердцем просто отдохнуть с интересной книжкой.

Благоприятный день: 23 апреля

Неблагоприятный день: 21 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Рака

Новая неделя для Раков будет успешной абсолютно во всем. На работе у вас наконец закончится поток дел, которые вам не нравилось выполнять, и вы сможете размеренно и спокойно приступать к выполнению более приятных заданий.

Больше времени общайтесь со своими коллегами, даже если вы находитесь дома на карантине. Это позволит снять градус напряжения и поможет вам расслабиться. А также вы зарекомендуете себя не только как усердного работника, но и как человека, с которым интересно общаться.

На выходных рекомендуется обратиться к врачу, если у вас есть проблемы по гинекологии. Не откладывайте проверку на будущее. Запишитесь на консультацию как можно быстрее, так как потом можно получить значительные осложнения.

Благоприятный день: 23 апреля

Неблагоприятный день: 20 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Льва

Львам необходимо избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Стоит изменить свой режим труда и отдыха.

В личной жизни вас ожидают приятные сдвиги. Ваши отношения выйдут на новый уровень и удастся повысить уровень доверия своего партнера. На выходных устройте романтический вечер, который поможет вам решить все насущные проблемы, а также вернуть романтическую атмосферу.

На работе у вас закончится очень важный проект, за который вы сможете получить дополнительное денежное вознаграждение. Ведь в последние несколько недель вы потрудились на славу.

Благоприятный день: 23 апреля

Неблагоприятный день: 24 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Девы

Новая неделя для Дев будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому.

В первой половине недели вы будет плохо себя чувствовать, поэтому не беритесь за выполнение тех дел, которые будут требовать у вас очень много энергии. Рекомендуется просто полежать и отдохнуть, не загоняйте себя слишком сильно работой.

Выходные пройдут в спокойной и хорошей обстановке. У некоторых могут произойти значительные изменения в жизни. Это может касаться личной жизни, смены должности, работы, или же переезда в другой город.

Благоприятный день: 26 апреля

Неблагоприятный день: 23 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Весов

Неделя пройдет для Весов в положительном ключе. Особых неприятностей на горизонте не предвидится. Понедельник идеально подходит для очищения и освобождения от вещей, которые накопились в вашем доме, но не несут никакого смысла: сделайте генеральную уборку, почистите переписки и ненужные контакты в телефоне, избавьтесь от старых вещей.

Ближе к концу недели вас будут окутывать приятные эмоции, вдохновение и хорошее настроение. Составьте себе список вещей, которые дарят вам вдохновение и оптимизм, и обращайтесь к ним, когда вас накроет волна апатии.

На выходных займитесь физической нагрузкой, примите ванну, почитайте книгу или посмотрите интересный фильм. Вам нужно полностью восстановить энергию и силы для следующей недели.

Благоприятный день: 25 апреля

Неблагоприятный день: 22 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Скорпиона

Неделя для Скорпионов пройдет достаточно неплохо. У вас будет хорошее настроение, амбиции и силы для воплощения поставленных целей. Однако будьте осторожны в своих высказываниях. Вероятно, вы ненароком расскажете засекреченную информацию.

Вечернее время после работы будет весьма плодотворным, поэтому вместо лежания перед телевизором, вы сможете выполнить множество полезных и важных задач.

На выходных вам придется много думать и анализировать. Компенсируйте интеллектуальную активность физической нагрузкой. В последнее время в вашей жизни очень мало активности, потому это надо быстро наверстать.

Благоприятный день: 24 апреля

Неблагоприятный день: 21 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Стрельца

Новая неделя для Стрельцов будет насыщена стрессами и заботами. Не берите близко к сердцу слова друзей и коллег. Не вступайте в конфликты и держитесь в стороне от сплетен, даже если они вам кажутся несерьезными.

На работе вам нужно попросить помощи ближайших коллег, так как самостоятельное решение сложного вопроса может привести к нервным срывам. Остерегайтесь на этой неделе непроверенных онлайн-магазинов, потому что вас могут обмануть.

Тщательнее подходите к своему здоровью, иначе вы рискуете подхватить простуду и провести время на больничном. Переключитесь немного от работы, так как совсем скоро вы можете ощутить значительную усталость от переработки.

Благоприятный день: 23 апреля

Неблагоприятный день: 20 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Козерога

На этой неделе Козерогам стоит посвятить время любимому человеку и своей личной жизни. Вам стоит обратить внимание на здоровье, здоровое питание и свой распорядок дня.

Вторая половина недели – это благоприятное время для планирования своего бюджета. Позаботьтесь о сбережениях, так как иначе есть большая вероятность, что в будущем у вас будут большие и незапланированные расходы.

На работе сохраняйте спокойствие и баланс. Откажитесь от сверхурочных часов и работы на выходных. В субботу уделите внимание своему внешнему виду. В воскресенье пересмотрите свой гардероб, его можно обновить с помощью онлайн-магазинов или же подумать над сменой имиджа.

Благоприятный день : 22 апреля

Неблагоприятный день: 24 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеям стоит уделить время распределению своих финансов. В настоящее время вам стоит экономить деньги и не тратиться на вещи, которые не являются для вас сильно важными.

Рабочие дела будут протекать хорошо, поэтому сосредоточьтесь на домашних заданиях и личных отношениях. Больше времени проводите дома со своими детьми. Не забывайте уделять время друзьям, с которыми вы обычно поддерживаете связь.

На выходных – благоприятное время для обновления вашего пространства. Если вам надоело обустройство вашего рабочего места, добавьте несколько элементов декора, чтобы освежить и сменить обстановку. Воскресенье посвятите домашним делам и саморазвитию – читайте или пройдите онлайн мастер-класс.

Благоприятный день: 26 апреля

Неблагоприятный день: 20 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбам нужно быть особенно внимательными к своим словам, так как вы можете обидеть близкого вам человека и даже не заметить этого. Проявляйте больше чувств в отношениях и будьте внимательнее к своему партнеру.

В первой половине недели ваша финансовая сторона будет немного уязвимой. Следите за своими расходами и по возможности экономьте деньги, они вам еще понадобятся.

Выходные благоприятны для отдыха. Читайте книги в свое удовольствие, смотрите фильмы, готовьте новые блюда и тому подобное. Не упускайте шанс расслабиться и набраться новых сил на всю следующую неделю.

Благоприятный день: 22 апреля

Неблагоприятный день: 25 апреля