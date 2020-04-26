Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака почти одинаковый по насыщенности событиями в жизни. Подавляющее большинство ждет много дел на работе, которые будут иметь положительные сдвиги. Читайте гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Овна

Неделя подарит Овнам отличное настроение. Вы обязательно захотите поделиться своей радостью с друзьями. Даже если возникнут какие-то трудности, обходите их с легкостью и в таком хорошем настроении завершите неделю.

Дни будут богаты бурными эмоциями. Вы можете влюбиться и сразу окунуться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности.

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На выходных вам может повезти. Фортуна будет на стороне самых активных знаков зодиака. Чем масштабнее будут идеи, тем больше вероятность их реализации. Суббота будет способствовать активному решению незавершенных дел, связанных с недвижимостью.

Благоприятный день: 28 апреля

Неблагоприятный день: 29 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Тельца

У Тельцов всю неделю будет плохое настроение. Вы будете недовольны собой, так как все свободное время проведете за телевизором и в телефоне. Будьте осторожны с растратами – можете приобрести некачественный товар.

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Уделите внимание здоровью: у вас могут обостриться хронические недуги. Восстановить свои силы и полноценно отдохнуть с детьми сможете только в конце недели. Некоторым Тельцам даже захочется завести домашнее животное. Такой ответственный шаг порадует вашу семью.

Воскресенье благоприятно для творчества. Особое внимание уделите музыке, литературе и искусству. Если у вас появится интересная идея – приложите максимум усилий для ее воплощения.

Благоприятный день: 29 апреля

Неблагоприятный день: 1 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Близнецов

Никакие трудности не смогут испортить вам настроение. Будьте смелыми и не обращайте внимания на упреки других, ваша уверенность в себе позволит вам преодолеть больше, чем вы думали.

Есть вероятность непредвиденных расходов во второй половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В среду рассчитывайте на поддержку друзей. Пятница – удачный день для душевных разговоров с родными людьми.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им нужен дополнительный уход. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, так как вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеск.

Благоприятный день: 3 мая

Неблагоприятный день: 28 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Рака

Если вы будете стараться, то ваше руководство это непременно заметит. Развивайте свои таланты и умственные способности. Есть шанс, что вы достигнете повышения в должности.

Стремление стать лучшей версией себя вдохновит вас на подвиги. После работы выделите достаточно времени на домашние дела: вам давно нужно очистить пространство от ненужных вещей.

На выходных стоит проявить активность там, где нет динамики или есть нерешенная ситуация. В личных отношениях возможны всплески страстей. В финансовых вопросах будет сохраняться стабильность.

Благоприятный день: 28 апреля

Неблагоприятный день: 29 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Льва

На этой неделе Львы могут ожидать долгожданное решение, которое связано с жильем. Вероятно, вы найдете новое жилье для покупки или переезда. Ваше финансовое положение будет стабильным.

Что касается здоровья – пройдите диагностику организма. Обратите особое внимание на профилактические мероприятия, которые борются с хроническими заболеваниями.

Также эта неделя благоприятна для изучения чего-то нового. Поэтому марафоны или вебинары – обходить не нужно, особенно, если вы давно планировали изучить что-то новое. Обучение будет даваться очень легко, потому не упустите такую возможность.

Благоприятный день: 1 мая

Неблагоприятный день: 3 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Девы

Начните неделю с серьезных решений. Не откладывайте важные дела на потом, постарайтесь все выполнять в режиме реального времени.

Для некоторых представителей знака неделя будет наполнена романтикой. Тайные поклонники, или бывшие пассии могут ворваться в вашу жизнь совершенно неожиданно. Астрологи не рекомендуют уделять амурным делам слишком много внимания, особенно, если вы хотите профессионального роста.

В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах. На выходных займитесь вашим любимым хобби – вашей энергии нужно найти правильное применение. Истинное ощущение радости вам принесет самодисциплина.

Благоприятный день: 3 мая

Неблагоприятный день: 27 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Весов

На этой неделе Весы могут получить деловое предложение, на которое соглашаться сразу не стоит. Внимательно взвесьте все за и против. Сдерживайте эмоции по отношению к людям, которые вас окружают. Будьте терпеливее и не пытайтесь всех критиковать. Сосредоточьтесь на себе и работе.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. На работе возможно приятное известие – вполне вероятно, что оно будет касаться увеличения ваших доходов.

Звезды советуют эту неделю прожить максимально осознанно – избегайте поспешных решений, особенно в отношениях с близким человеком. Старайтесь не перекидывать весь пласт работы на чужие плечи, прилагайте усилия и правильно расставляйте приоритеты.

Благоприятный день: 29 апреля

Неблагоприятный день: 1 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Скорпиона

Неделя благоприятна для работы по дому. Вы наконец найдете в себе силы полностью переоборудовать свое жилище. Однако не делайте все сразу, начните с одной комнаты, и только потом приступайте к другим.

Включите в свой рацион завтраки, так как если пропускать первый прием пищи, совсем скоро можете получить проблемы, связанные с желудком. На ужин отдайте предпочтение супу или легкому салату. Не забывайте о водном балансе. Постарайтесь каждый день выпивать 1 литр воды.

Неожиданным и необычным способом у вас появится дополнительный источник дохода. Астрологи советуют принимать любые предложения и пробовать себя в чем-то новом.

Благоприятный день: 1 мая

Неблагоприятный день: 2 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Стрельца

Эту неделю лучше посвятить тому делу, которое действительно приносит удовольствие. Избегайте общения с людьми, которые приносят вам негатив. Также не будьте слишком категоричны в своих суждениях с окружающими вас людьми. Все проблемы старайтесь решать совместно с вашим партнером.

Будьте внимательны к своим финансам. Откажитесь от крупных или же спонтанных покупок. Велика вероятность приобрести некачественный товар, который потом сложно будет вернуть или отремонтировать.

Если у вас еще нет работы, то вас ожидают продуктивные дни для ее поиска. Привычные и обыденные дела будут требовать от вас высокой концентрации внимания. Ваши затраты сил и внимания компенсируются идеальным выполнением поставленных задач.

Благоприятный день: 27 апреля

Неблагоприятный день: 29 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Козерога

Для Козерогов неделя начнется со споров на работе или в личных отношениях. Астрологи советуют вам успокоиться и адекватно оценить ситуацию. Чтобы не обострять конфликт, постарайтесь держать ситуацию под контролем.

Звезды рекомендуют поддержать свое здоровье профилактическими мерами, приемом витаминов и детоксом организма. В свободное от работы время расставьте приоритеты и определитесь, куда двигаться в жизни дальше.

Козерогам также рекомендуется позвонить родственникам: поинтересуйтесь их делами и здоровьем. При необходимости, постарайтесь им материально помочь.

Благоприятный день : 29 апреля

Неблагоприятный день: 30 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Водолея

Посвятите эту неделю генеральной уборке в доме. Выбросьте все старые вещи, которые вы не используете. Постарайтесь сделать свой дом уютным. Смена обстановки подарит вам эмоции и силы для новых дел.

Работа начнет вас сильно раздражать. Вы столкнетесь с выполнением тех задач, которые абсолютно не хотите делать, а отказаться невозможно. Наберитесь терпения и полностью сконцентрируйтесь на задачах. Если вы хорошо постараетесь, вас будет ожидать финансовое вознаграждение.

События этой недели могут выбить вас из равновесия, но вы будете рады такому повороту событий. Удовольствие на выходных принесут танцы или занятия спортом.

Благоприятный день: 2 мая

Неблагоприятный день: 27 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 для Рыб

Астрологи предупреждают о разочаровании от скорого успеха, поэтому на этой неделе вам особенно понадобится благоразумие и терпение. От отчаянных поступков стоит отказаться, так как их последствия могут не только осложнить вам жизнь, но и изменить вашу судьбу не в лучшую сторону.

В среду определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы все сделаете на высшем уровне. Вторая половина недели благоприятна для изучения чего-то нового.

Субботу и воскресенье используйте для того, чтобы немного полениться и посмотреть интересные романтические комедии или прочитать новую книгу.

Благоприятный день: 27 апреля

Неблагоприятный день: 30 апреля