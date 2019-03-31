Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для всех знаков зодиака будет очень положительным. Почти всех ждут приятные сюрпризы, неожиданности, хорошее настроение на работе и улучшение в личной жизни.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для всех знаков зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

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Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Овна

Новая неделя благоприятна для общения с коллегами и друзьями. Астрологи рекомендуют чаще выходить из дома и гулять на свежем воздухе. Таким образом, вы сможете найти решение в сложной ситуации, которая возникла на работе. Если вы будете прилагать все усилия и стараться – не исключено даже повышение на работе. Одинокие Овны могут на этой неделе встретить свою вторую половинку.

Женщинам на этой неделе желательно быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии.

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Также откажитесь от любых финансовых операций, не исключены большие потери средств или обман недобросовестных людей.

Благоприятный день: 1 апреля

Неблагоприятный день: 5 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Тельца

Представителей знака на этой неделе ожидают серьезные проблемы со здоровьем. Если болезнь не проявится на этой неделе, лучше провести профилактические процедуры или полное медицинское обследование. Обратите особое внимание на свое питание и физические нагрузки.

Новая неделя для Тельцов – не очень благоприятный период для решения рабочих проблем, а вот в семье будет царить полное взаимопонимание и благополучие. В пятницу будет прекрасная возможность для коллективной генеральной уборки или ремонта.

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Одиноких представителей знака ждут значительные изменения в личной жизни. Если вы увидите в возлюбленном того человека, о котором всегда мечтали, то у вас могут завязаться прочные и долговременные отношения.

Благоприятный день: 3 апреля

Неблагоприятный день: 4 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Близнецов

Неделя для Близнецов принесет множество мелких проблем, которые обязательно надо решить. Возможно, вы потратите множество сил и энергии, которые уже не вернутся. Найдите время для себя: подумайте об отдыхе, здоровье и доме. Большим утешением для вас станет ваша вторая половинка, которая будет наделять вас верой в новые свершения.

Среди недели ни в коем случае никому не одалживайте деньги. Не берите на себя важные обязанности. Разделите их между друзьями или коллегами. Ваши близкие будут искать у вас поддержки и помощи, поэтому уделите им время на душевный разговор.

В конце недели позаботьтесь о своем здоровье, так как в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы. Постарайтесь не нервничать из-за всего, что будет происходить в вашей жизни. На выходных у вас может возникнуть новый роман, который очень повлияет на вашу работу.

Благоприятный день: 6 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Рака

Всю неделю вам следует быть очень внимательными к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят. Соберитесь с силами, поскольку надвигается настоящее цунами слухов и разнообразных домыслов. Если будете верить всем – можете оказаться в центре неприятной ситуации, где вас будут использовать. Поэтому вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

Середина недели очень благоприятна для шопинга. В четверг нужно сделать крупные покупки, которые вы давно планировали. Или даже если вы планировали поменять свой гардероб – это также увенчается успехом. На работе будьте осторожными со своими эмоциями. Есть риск принять неправильное решение именно из-за чрезмерной эмоциональности. Если чувствуете сильную злость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать решение.

Не забывайте о спорте! Неделя будет благоприятной для любой физической нагрузки. Старайтесь больше ходить пешком и обязательно открывать окно перед сном. Это не только улучшит ваше настроение, а и самочувствие на следующий день.

Благоприятный день: 5 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Льва

Не будьте ленивыми всю неделю, так как для вас неожиданно откроется перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые и сложные проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро, и они вас очень порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попробуете правильно расставить приоритеты – производительность будет значительно выше.

Изменения в вашей личной жизни тоже могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру или захотите сменить место работы. Если вы еще не составили план целей на год, рекомендуется выделить время в субботу после обеда.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите никаких запретов в тяжелой и вредной пище. От такого питания вы можете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в будущем. Составьте себе график и меню по правильному питанию и ограничьте до минимума алкоголь.

Благоприятный день: 5 апреля

Неблагоприятный день: 6 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Девы

Новая неделя для представителей знака будет спокойной и интересной. У вас может возникнуть желание сменить работу или достичь новых высот в карьере. Не делайте резких движений без советов близких или друзей, которым вы доверяете.

Коллеги на работе будут испытывать ваш характер и силу воли. Ваше мнение и авторитет среди коллег помогут избежать конфликтов, которые будут назревать у вас на работе или в тесном кругу знакомых.

Выходные прекрасно подходят для поездок за границу. Не тяните время, а при первой возможности берите билет на рейс в страну, о которой давно мечтаете. Берите с собой друзей, чтобы весело и незабываемо провести время.

Благоприятный день: 7 апреля

Неблагоприятный день: 1 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Весов

Неделя будет удачной для обустройства дома. Постарайтесь сделать свой дом более комфортным и уютным, сейчас это вам вполне под силу. Рекомендуется приложить усилия к общему результату с семьей или любимым человеком, поскольку это поможет вам укрепить ваши отношения.

На выходных могут возникнуть осложнения в поездках: возможно, ваше транспортное средство сломается или потребует ремонта. Если у вас есть возможность отложить поездку, то лучше так и сделать, чтобы не усложнять себе жизнь.

Если вы заждались перемен в личной жизни, то вероятно, они произойдут в конце недели. Будьте внимательны на работе, так как вас могут ждать неприятные изменения из-за вашей растерянности. Будьте ответственным работником, старательно выполняйте свои задачи и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Начало весны очень благоприятное время для вас, чтобы начать заниматься своей фигурой. Пересмотрите свое питание и добавьте в режим дня физические нагрузки. Результаты не заставят себя долго ждать. Не забудьте как можно быстрее записаться в зал.

Благоприятный день: 2 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Скорпиона

На этой неделе вас сильно истощит работа, поэтому вам придется приложить максимум усилий, чтобы довести начатое до логического конца. Будьте очень внимательными к выполнению рабочих обязанностей, а также в общении с коллегами. Не пытайтесь сплетничать и не заводите какие-либо коалиции на работе, это может негативно повлиять на ваше состояние здоровья.

Семейным парам, особенно молодым, стоит пересмотреть свои отношения, чтобы обновить потухшие чувства. Субботу и воскресенье проведите в одиночестве и избегайте шумных мест и компаний. Вам нужно сосредоточиться только на ваших чувствах и будущем.

Будьте осторожны с финансами. Вам точно захочется купить что-то дорогое и габаритное, однако хорошо взвесьте все "за" и "против", так как вы можете только выбросить деньги на ветер. Не берите никаких кредитов и не занимайте деньги в конце недели, поскольку это может негативно отразиться на вашем финансовом положении в ближайшее время.

Благоприятный день: 1 апреля

Неблагоприятный день: 2 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Стрельца

Неделя для представителей знака будет удачной и интересной. Вам удастся то, что раньше казалось крайне тяжелым. Это прекрасное время для наведения порядка в доме, на работе и в мыслях. Проведите один день без шумных компаний и друзей и попробуйте сосредоточиться только на собственных потребностях. Решение, которое вы примете в такой обстановке, – обязательно принесет положительные изменения в вашу жизнь.

В общении с любимым человеком будьте добрее, учитывайте его мнение, иначе ваши отношения неминуемо испортятся. Не допускайте вмешательства в ваши отношения чужих людей и родственников. Лишнее обсуждение вашей жизни может лишь углубить конфликт и обострить его.

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Конец недели посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически тоже.

Благоприятный день: 5 апреля

Неблагоприятный день: 2 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Козерога

Всю неделю вы будете жить острыми ощущениями, борьбой и конфликтами. Все 7 дней вас будет ждать много событий, встреч и новых знакомств. Если у вас нет любимой половинки, то не бойтесь написать человеку, к которому испытываете нечто большее, чем дружбу. Именно такой смелый шаг станет движущей силой вашего будущего.

Неделя для Козерогов будет отличной платформой для профессионального совершенствования, но не бегите за мгновенными результатами. Все ваши старания будут учтены и оценены руководством, но не сразу, а через некоторое время. Пока не планируйте отпуск, так как вам надо завершить все начатые дела.

На выходных вы получите огромный прилив сил. Соберите компанию друзей и запишитесь на плавание или йогу. Чтобы не чувствовать себя уставшими, больше отдыхайте: читайте книги, смотрите фильмы, гуляйте с друзьями и не пытайтесь все дела сделать за один день. В воскресенье хорошо спланируйте свое рабочее время, чтобы на следующей неделе не перегореть от работы.

Благоприятный день: 3 апреля

Неблагоприятный день: 5 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Водолея

Новая неделя для представителей знака идеально подойдет для смены имиджа. Если вы давно мечтали поменять прическу или стиль в одежде – обращайтесь за услугами стилиста, и каждый знакомый будет приятно удивлен от полученного результата. Ваше настроение от внешнего изменения себя намного улучшится, дома вы будете выполнять все дела, а работа порадует приятными премиями.

Среда обещает интересные события. Вы познакомитесь с харизматичными людьми, которые пригодятся вам в недалеком будущем. Не зацикливайтесь на работе и финансах, любые трудности, которые есть в вашей жизни, исчезнут совсем скоро. Однако вас не покинет ощущение спокойствия, равновесия и уверенности в себе.

Если вы чувствуете, что очень хотите понежиться на солнышке, то можете смело отправляться в отпуск. Для полноценного отдыха идеально подойдет Египет, Кипр, Италия или Испания. На выходных вас будет беспокоить бессонница, поэтому постарайтесь перед сном прогуливаться на свежем воздухе.

Благоприятный день: 6 апреля

Неблагоприятный день: 7 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 1 – 7 апреля 2019 для Рыб

Неделя для Рыб – период хороших перспектив и профессиональных достижений. На работе вы продемонстрируете свои здравомыслие, стрессоустойчивость и активность. Все дни для вас пройдут легко и интересно. Посреди недели ждите сюрприза. Вероятно, вас пригласят на ужин или романтическое свидание. Однако будьте осторожными в отношении партнера, возможно – это кратковременный роман, который не принесет ничего хорошего.

Середина недели идеально подойдет для обучения. Хорошо подумайте над изучением еще одного языка, написанием диссиртации или получением водительских прав. К сожалению, отдых вам пока не рекомендуется, так как вы можете упустить отличную возможность для осуществления мечты. Однако можете смело планировать летний отпуск.

На выходных можно полностью расслабиться и посвятить все свое время любимым занятиям. Возможно, ваши друзья предложат вам прогулку, но будьте осторожны с горлом, поскольку можете его легко простудить. Обратите внимание на свое питание. Ограничьте употребление вредной и жирной пищи, пока это не привело к плохим последствиям.

Благоприятный день: 7 апреля

Неблагоприятный день: 5 апреля