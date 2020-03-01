Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для всех знаков Зодиака прогнозирует достаточно много важной работы, которую нужно обязательно выполнить и не переносить на следующую неделю. Неделя подарит вам много событий, которые надо правильно использовать в будущем. Читайте гороскоп на неделю 2-8 марта 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Овна

Овнам рекомендуется в начале недели приложить максимум усилий на работе, чтобы получить достойную похвалу от руководства и, наконец, самоутвердиться в глазах других людей. Возможно, вам даже выделят премию за выполненную работу. Добросовестно работайте над своими задачами и принимайте разумные решения. Никому не показывайте своих эмоций, даже если вам и вправду тяжело.

На выходных вы наконец примете решение, на которое очень долго не могли решиться. Все события в вашей жизни встанут на свои места, а смена обстановки принесет вам наилучшие результаты. Вас также не будет покидать мысль о том, чтобы начать обучение. Начало марта идеально будет способствовать новому потоку знаний.

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Обратите внимание на свое здоровье – вам нужно посетить врача для обследования, начать проводить больше времени на свежем воздухе и следить за своим питанием. Если есть возможность – возьмите на несколько дней отдых. После работы уделите время уборке и домашней работе. Полученный результат принесет вам удовлетворение.

Благоприятный день: 3 марта

Неблагоприятный день: 2 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Тельца

Тельцов ожидает приятная и позитивная неделя. Руководство наделит вас премией и похвалит. От позитивных слов вы будете окрылены всю неделю. Вероятно, вы сможете реализовать то, о чем так долго думали, но не решались. Звезды советуют вам чаще прислушиваться к своей интуиции.

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Вам следует с осторожностью отнестись к деньгам. Из-за невнимательности вы можете потерять значительную сумму. Все сложные вопросы вы сможете решить в достаточно сжатые сроки. Если вам кажется, что некоторые друзья от вас отвернулись – безо всяких сомнений оставляйте их в прошлом. Не бойтесь врагов, начните хорошо следить за поведением своих друзей, именно они могут вас разочаровать.

Неделя пройдет достаточно продуктивно, однако отдыхать вы тоже будете достаточно. На выходных постарайтесь сделать все домашние дела, чтобы не перекладывать их каждую неделю в долгий ящик.

Благоприятный день: 4 марта

Неблагоприятный день: 7 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Близнецов

На этой неделе вам стоит запастись амбициями, целеустремленностью и позитивом! Неделя будет очень насыщенной событиями на работе, но такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании и повысить зарплату. Однако, не забывайте о собственных нуждах, потому что работать нужно, но отдых никто не отменял. Не жертвуйте своим личным временем, особенно, если это не оправдано.

В середине недели у Близнецов будут уязвимы эндокринная система и спина. Рекомендуется включить в расписание дня физические нагрузки. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Вторая половина недели благоприятна для шопинга и крупных покупок. Всеми приобретенными товарами и полученными услугами вы будете очень довольны. Выходные проведите в кругу самых близких друзей. Предыдущие несколько месяцев были для вас очень напряженными, поэтому вы вполне заслужили полноценный отдых, когда вас не будут беспокоить мысли о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 4 марта

Неблагоприятный день: 6 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Рака

На этой неделе Ракам нужно уделить время анализу своих мыслей. Не отворачивайтесь от проблем, которые придут в вашу жизнь. Приложите все усилия, чтобы успешно их решить. На работе вас будут ждать агрессивные коллеги. Чтобы избежать их недоброжелательности – постарайтесь даже не обращать на них внимания. Не встревайте с ними в словесную перепалку, так как это может плохо закончиться.

В течение недели включите в свою жизнь спорт. Во время физической нагрузки ваше настроение и самочувствие значительно улучшатся. Вторник – удачный день для подписания контрактов. Также на этой неделе вам стоит принять решение, над которым вы очень долго думаете. Вам нужно четко понять, чего именно вы хотите и как ускорить осуществление целей.

На выходных посвятите время обучению. Даже, если вам сначала все покажется трудным, поверьте – если вы систематически будете прилагать усилия, совсем скоро полученный результат вас сильно удивит.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 7 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Льва

Новая неделя для Львов окажется довольно удачной во всех сферах жизни. Вас ожидает много общения с интересными людьми и приятные новости от ваших близких и родственников. На работе попробуйте проявить максимум настойчивости и решительности. Таким образом вы сможете завоевать доверие коллег и руководства.

Середина недели благоприятна для встреч с друзьями, особенно, если вы уже давно не виделись. В личной жизни также не будьте пассивными. Не забывайте напоминать вашему партнеру о своих чувствах. Если у вас сложный период в отношениях – то во второй половине недели попробуйте завести серьезный разговор, он будет иметь весьма позитивные последствия для вас обоих.

Если у вас будет свободное время, обязательно устройте любую физическую нагрузку. Это может быть поход в тренажерный зал или же просто долгая прогулка. С алкоголем на выходных – будьте очень осторожны, так как это может принести негативные последствия.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 7 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Девы

Девы на этой неделе будут находиться в хорошем настроении, на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Следите за своим внутренним состоянием. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить дружбе, которую очень цените.

В личных отношениях вы будете очень энергичны и уверены. Устройте на выходных романтический ужин, найдите прекрасный фильм, зажгите ароматические свечи и создайте незабываемый момент. Это время наиболее благоприятно для откровенных разговоров и планирования будущего.

Девам стоит задуматься о своем режиме дня и рационе питания. Вам следует изменить его таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться диеты, то сможете сбросить лишний вес в довольно сжатые сроки.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 4 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Весов

Неделя будет благоприятной для важных встреч и планирования будущих целей. В личной жизни Весы наконец решат важные вопросы. Астрологи говорят, что новая неделя благоприятна для переездов. Это удачный момент, чтобы выйти за рамки обыденности и изменить привычный поток дел.

На работе проявляйте настойчивость и выдавайте новые идеи. Станьте в глазах руководства работником, который видит, как правильно развить те или иные решения и под каким соусом их подать. Не плывите по течению, а проявите хоть немного фантазии и энтузиазма.

На выходных вы встретитесь с человеком, который поможет вам в будущем. Прислушайтесь к его советам, именно они помогут вам сделать правильный выбор в жизни. Весам нужно правильно использовать всю информацию из разговора, так как именно он даст вам ориентир как и куда двигаться в жизни.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 4 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Скорпиона

На этой неделе вдохните в последний раз на полную грудь все силы, которые у вас остались, и уделите внимание работе. Возможно, вам придется скорректировать свои планы. Халатность и ошибки руководство вам не простит. Стоит проявлять осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях. Не обращайте внимания на сплетни в вашем коллективе, есть риск попасть в очень неудобное положение.

В среду определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы все сделаете на высшем уровне. Вторая половина недели благоприятна для изучения чего-то нового, а также звезды предсказывают успех в экспериментах с внешностью. Поэтому, если вы давно мечтали об экстремальной смене имиджа – вперед.

На этой неделе не исключена судьбоносная встреча, настоящая любовь или официальное предложение. Не спешите "кричать" всем о своем счастье, оно любит тишину.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 3 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Стрельца

Для Стрельцов неделя будет положительной. Тех, кто занимается бизнесом, ожидают небольшие трудности, но если вы проявите энтузиазм, то сможете все преодолеть. Бизнесменам не стоит полагаться полностью на своих партнеров. Семейным Стрельцам стоит обратить внимание на успехи своих детей в школе, потому что с потоком работы вы полностью отлучились от их учебных дел.

Будьте осторожны со своим здоровьем. Вы довольно легкомысленно одеваетесь, а перепады температуры на улице могут привести к простуде. Также уделите время своему поведению. Постарайтесь наладить свою жизнь.

На выходных домашнюю работу делайте в первой половине дня, а вторую половину – посвятите себе. Отправьтесь с друзьями на отдых в театр или кино, или же поиграйте в интересную игру. В воскресенье можете приготовить праздничный обед, астрологи говорят, что это укрепит ваши отношения с друзьями и вы перейдете на лучший уровень доверия.

Благоприятный день: 2 марта

Неблагоприятный день: 4 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Козерога

Для Козерогов настало время отдыха и восстановления сил. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели, как предупреждают звезды, возможны потери и нелепые ошибки. Новая неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки в доме.

Ваши личные отношения ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Скорее всего, вам удастся сделать его более гармоничным. Проявите фантазию, преподнесите любимому человеку подарок или удивите его приятным сюрпризом.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. С приходом весны начните заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 5 марта

Неблагоприятный день: 4 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Водолея

Для Водолеев новая неделя будет очень выдающейся. Возможны кардинальные перемены на работе и в личной жизни. Не переживайте, если эти изменения станут внезапными и вы не будете знать куда идти дальше. Поверьте, впереди вас ждут не менее увлекательные события в жизни. Как только вы настроите себя на то, что жизнь готовит для вас то, чего вы так долго ждали – вы почувствуете в себе большой прилив энергии и сил.

Астрологи рекомендуют распланировать свои финансовые поступления. Вам надо четко записать какую сумму на что вы будете тратить. Такой процесс поможет вам сэкономить значительную часть ваших средств.

На выходных будьте готовы к сюрпризам и неожиданным моментам. После тяжелой недели вам нужно максимально расслабиться – восстановите свои силы и отдохните вволю. Вероятно, именно в субботу, судьба предоставит вам шанс, которым вы обязательно должны воспользоваться.

Благоприятный день: 7 марта

Неблагоприятный день: 2 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 2 – 8 марта 2020 для Рыб

Рыбам рекомендуется посвятить эту неделю генеральной уборке в доме. Выбросьте все старые вещи, которые вы давно не использовали, обновите свое жилье к приходу весны. Постарайтесь сделать свой дом более праздничным и уютным. Смена обстановки подарит вам эмоции и силы для новых дел.

Работа начнет вас сильно раздражать. Вы столкнетесь с выполнением тех задач, которые абсолютно не хотите делать, а отказаться невозможно. Наберитесь терпения и максимально сконцентрируйтесь на задачах. Если вы хорошенько постараетесь, вас будет ожидать финансовое вознаграждение.

События этой недели могут выбить вас из равновесия, но вы будете рады такому повороту событий. Согласно прогнозу, эта неделя благоприятна для приобретения новой одежды. Купите вещь, о которой давно мечтали, но жалели средства. Покупки на этой неделе подарят массу позитива.

Благоприятный день: 6 марта

Неблагоприятный день: 5 марта