Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для всех знаков Зодиака будет насыщенным и разнообразным. Вас ждут новые события в жизни, интересные встречи, проекты и приятные знакомства. Читайте гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать

Читайте подробнее гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Овна

Новая неделя для Овнов пройдет достаточно быстро. Астрологи рекомендуют всегда быть в тонусе, не расслабляться и быть готовым к любой работе. Не вмешивайтесь в рабочие скандалы, так как в будущем они вам могут сыграть не на руку.

Дома старайтесь сделать больше полезных дел, чем просто отдохнуть. Совсем скоро у вас появится новый проект или командировка, поэтому не оставляйте за собой хвосты, и попробуйте завершить все до конца.

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Если вы планировали переезд, то не ищите новое жилье очень далеко от места вашего проживания. Найдите себе уютное жилье в районе, к которому вы привыкли, и в котором чувствуете себя уютно.

Что касается здоровья, то не запускайте проблему, которая вас уже давно беспокоит. Осмельтесь записаться к стоматологу, потому что ваша маленькая проблема может в дальнейшем вам очень навредить. На выходных проведите время с родителями, они очень нуждаются в вашем общении. Вечером выделите время на чтение художественной литературы и просмотр культового фильма. Вам нужно забыть о работе и перезагрузить мозги от дел, которые вас беспокоят.

Благоприятный день: 3 сентября

Неблагоприятный день: 8 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Тельца

На этой неделе Тельцы имеют все шансы найти себе новое хобби. После работы не включайте новый сериал, а найдите время подумать над тем, что именно приносит вам удовольствие. Вероятно, вы встретите людей, которые в будущем вам пригодятся.

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Всю неделю у Тельцов будет наблюдаться высокая активность в финансовой сфере. Вероятно, у вас увеличатся доходы. Несмотря на энергичный труд, вы будете активно тратить заработанные деньги, однако расходы стоит контролировать.

Астрологи рекомендуют на выходных не сидеть дома, а развлекаться и получать новые впечатления. Посетите театр или сходите на концерт. В личной жизни, если вы поссорились с любимым человеком, не медлите с тем, чтобы помириться. Вам важна поддержка вашей второй половины.

Благоприятный день: 4 сентября

Неблагоприятный день: 6 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Близнецов

Новая неделя – прекрасное время для воплощения сложных проектов на работе. Однако не делитесь новыми идеями с коллегами, так как они могут прибегнуть к хитростям, которые в дальнейшем помешают вам реализовать задуманное.

Одиноким представителям знака рекомендуется не засиживаться долго дома, а встретиться с друзьями за чашечкой кофе или пойти на пиццу и апероль, пока погода еще позволяет насладиться теплыми днями.

В понедельник вам нужно обязательно решить все дела, касающиеся финансов. Верните деньги, которые вы одалживали, и если у вас есть долг, который вы еще не отдали – то сделайте это как можно быстрее.

Благоприятный день: 5 сентября

Неблагоприятный день: 6 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Рака

Новая неделя подарит вам тягу к новым знаниям, любая информация будет хорошо усваиваться, а новое дело принесет удовольствие. Что касается покупок, то будьте осторожны, так как есть все возможности купить то, что вам совсем не нужно.

Вторник будет нагруженным, на ваши плечи упадет слишком много задач, которые вы должны будете выполнить в очень короткое время. Если вы будете искать уюта, то уединиться вам помогут книги и планы на будущее. Подумайте над тем, что вы не успели сделать в течение года и приложите усилия, чтобы выполнить все, что вы запланировали на этот год.

Ракам советуют при этом не терять самоконтроль – перед принятием важных решений дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 3 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Льва

Львам на этой неделе нужно обратить внимание на свою занятость на работе. Если вы видите, что на протяжении всей рабочей недели у вас нет энтузиазма, вам лень браться за новые задачи и вы не очень спешите на работу, то, возможно, вам стоит задуматься над новым местом работы?

Рекомендуется обратить внимание на состояние вашего здоровья: занимайтесь спортом, делайте упражнения на спину, правильно питайтесь и заставляйте себя выделить несколько минут утром на пробежку. Астрологи советуют отказаться от алкоголя и сигарет на некоторое время, или вообще бросить эту пагубную привычку.

На выходных вас ждет интересное и насыщенное событие, которое может изменить вашу жизнь. Если у вас плохое настроение и нет ни на что желания – не переживайте, совсем скоро все ваши плохие дни пройдут, и наступят интересные события, которые позволят вам развиваться в правильном русле.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 6 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Девы

У Дев энергия всю неделю будет просто таки бить ключом – постарайтесь направить избыток сил в творческое русло или физическую работу. Если правильно не распределить энергию, то можно попасть в агрессивную ситуацию и нарваться на необдуманные поступки.

Девы сегодня будут пользоваться большой популярностью в амурных делах. Флирт, интересные разговоры, новые знакомства – вот что приготовили звезды для вас. Запасайтесь хорошим настроением и искренней улыбкой, и все у вас пройдет легко.

Адекватно оцените свои возможности и не обещайте того, что сделать не в состоянии. На работе отдайте предпочтение задачам, которые вам посильны. Перегрузка может плохо сказаться на вашем здоровье, а невыполненные обещания – на репутации.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 3 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Весов

Весам на этой неделе стоит держать язык за зубами, иначе на работе развернется большой скандал, который будет невозможно остановить. Если вы сомневаетесь в вашем профессиональном развитии, то посмотрите предложения от других компаний. Неделя благоприятна для прохождения собеседований, не обязательно сразу менять место работы, но проанализировать текущую ситуацию – просто необходимо.

Подсчитайте свои средства на новый месяц и серьезно возьмитесь за планирование бюджета до конца года. Из-за неправильного отношения к деньгам ваш будущий отпуск может перенестись.

Во вторник выделите время на очистку помещения, в котором вы живете. Подготовьте одежду на осень, заберите с полок летнюю одежду, которую вы не будете носить, сделайте генеральную уборку или просто обустройте ваше жилище по-новому.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 6 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Скорпиона

Постарайтесь провести немного времени в тишине и размышлениях. Таким образом вы восстановите силы и получите решение, необходимое для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией.

Старайтесь не держать все под контролем. Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

У Скорпионов выходные будут полны яркими и искренними чувствами – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. Постарайтесь не переутомляться и хорошо отдохнуть. Книга перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 3 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Стрельца

Стрельцам рекомендуется решить все проблемы, которые вас беспокоят, чтобы в будущем вы были спокойны, потому что вас ждут насыщенные события, так что закройте все свои хвосты. Не отказывайтесь от помощи коллег или друзей. Если вас давно беспокоит вопрос об увольнении – то на этой неделе стоит принять окончательное решение. К тому же, эта неделя очень благоприятна для нововведений, изменений и даже рискованных решений.

В личной сфере одиноким представителям знака придется делать важный выбор. Гороскоп советует все тщательно взвесить, чтобы потом не жалеть о своем выборе.

Будьте осторожны со своим здоровьем. Не поднимайте тяжестей и откажитесь от занятий в спортзале. В конце недели посетите врача, особенно если вас давно что-то беспокоит. Также стоит ограничить потребление алкоголя и вредной пищи.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 6 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Козерога

Козерогам рекомендуют взяться за составление плана на ближайшие недели. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами. Четкое понимание ситуации поможет вам на пути к реализации мечтаний и замыслов.

Для тех, кто из-за высокой занятости работой или учебой пренебрегал личной жизнью, среди недели будет удобный случай исправить ситуацию. Поговорите искренне с близкими людьми – есть высокая вероятность того, что они встретят ваши откровения положительно и подарят вам заряд тепла и вдохновения.

На выходных постарайтесь провести как можно больше времени за экраном смартфона, компьютера или телевизора. В субботу вам будут легко удаваться знакомства с новыми людьми.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 3 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Водолея

Новая неделя благоприятна для одиноких представителей Знака. У вас будет отличный шанс встретить человека, с которым проведете всю свою жизнь. Будьте каждый день начеку для незапланированной встречи и знакомств.

На работе дела будут идти на удивление хорошо – вы войдете в лидеры, и это сразу увидит ваше руководство. Занимайтесь тем, что вам больше всего нравится, таким образом у вас есть все шансы улучшить свое материальное состояние.

Вторая половина недели благоприятна для повышения квалификации, прохождения курсов и изучения чего-то нового. Результаты не заставят себя долго ждать, и уже совсем скоро вас ожидают существенные изменения в работе, которые принесут колоссальное удовольствие.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 3 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для Рыб

Для тех представителей Знака, которые взяли себе небольшой отпуск, звезды рекомендуют заняться домашними задачами, покупками, наведением порядка в делах. Характерными для этой недели могут быть частые смены настроения, потому не принимайте близко к сердцу чужие выпады в вашу сторону. Без осложнений будут удаваться организаторские дела.

Если вы хотите достичь чего-то нового в жизни, то вам придется пойти на радикальные шаги. Внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, так как хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Выходные не слишком благоприятны для пребывания в толпе – походы в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. Непредвиденные расходы лучше исключить.

Благоприятный день: 5 сентября

Неблагоприятный день: 7 сентября