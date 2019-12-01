Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для всех знаков Зодиака прогнозирует большое количество дел, новые знакомства, поездки и четкие решения, которые вы будете принимать в сложных ситуациях. Читайте гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Овна

На этой неделе Овнам любая смена деятельности пойдет на пользу. Все дела вы будете добросовестно выполнять, поэтому у вас есть все шансы провести эту неделю в хорошем настроении. В некоторые моменты вам захочется поговорить с родителями о чем-то сокровенном, что давно вас мучает и вы не можете сами справиться. Астрологи рекомендуют полностью раскрыться родному человеку и рассказать все, что накипело и наболело.

На работе все будет идти, как всегда, без особых неприятностей или больших сюрпризов. Отношения с коллегами и друзьями будут строиться в дружелюбном русле, однако с руководителем могут возникнуть некоторые трудности.

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На выходных звезды рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, очиститься с помощью сауны, бани или пребывания в теплой ванне для максимального расслабления.

Благоприятный день: 3 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря

Телец ;(21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Тельца

У Тельцов накопилось множество дел, которые требуют быстрого решения. Беритесь за дела от начала до конца. Сделайте все возможное для того, чтобы больше вы к ним не возвращались. Если до конца года вы решили съездить за границу, пойти на курсы или записаться в спортзал – не теряйте времени и делайте это как можно быстрее.

Начало недели будет удачным, запас сил и энергии тоже на высоте, поэтому просыпайтесь бодрыми и приступайте к работе. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь. В глазах близких и знакомых вы сможете вырасти, если ранее их оценка о вас немного упала.

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Настоящее ощущение радости принесет самодисциплина. Уверенность Тельцы получат благодаря ощущению собственной значимости, которое будет выныривать из глубины. Свое свободное время проводите в компании близкого человека, который охотно выслушает ваши планы на будущее.

Благоприятный день: 2 декабря

Неблагоприятный день: 3 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Близнецов

На этой неделе Близнецы могут получить хорошее предложение, над которым надо хорошенько подумать и не принимать решение сгоряча. Внимательно взвесьте все за и против. Не будьте слишком эмоциональными с людьми, которые вас окружают. Наберитесь терпения и не пытайтесь всех критиковать. Сосредоточьтесь на себе и работе.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

На работе возможно приятное известие – вполне вероятно, что будет касаться оно увеличения ваших доходов. У одиноких Близнецов высоки шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения.

Благоприятный день: 5 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Рака

На этой неделе Ракам нужно быть трудолюбивыми, сдержанными и ответственными. Таким образом вы убережете себя от неприятностей и получите похвалу за свою работу от руководства.

Перед отпуском вас ждет адская и насыщенная неделя. Вы должны будете выполнить огромное количество задач, поэтому, если сами не сможете со всем справиться – попросите помощи у коллег. Весь вечер среды посвятите домашним делам, которых у вас накопилось достаточно. Также решите все вопросы и конфликты.

Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и о том, чего вам не хватает для счастья. В общем Раков ждут интересные выходные.

Благоприятный день: 2 декабря

Неблагоприятный день: 4 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Льва

На этой неделе есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Поэтому старательно избегайте сплетен на работе и в семейном кругу. К решению личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все только собственными силами.

Залог успеха – трезвая голова, и Львам на этой неделе стоит об этом помнить, как никогда. Будьте настойчивыми, не сдавайтесь, когда у вас что-то не получается, и тогда вы непременно будете довольны собой.

Львы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжение отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна для романтических встреч, и она произойдет в неожиданное для вас время!

Благоприятный день: 6 декабря

Неблагоприятный день: 2 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Девы

Девам на этой неделе надо наладить связи в личной жизни и на работе. Это вам принесет радость и мотивацию в будущем. По рекомендациям астрологов, будет полезно делать остановки в делах и хоть немножко отдыхать.

Ваша решимость на этой неделе будет очень поражать. Вы будете прилагать максимум усилий ко всему, за что возьметесь, и это заметят и оценят как ваши родные, так и руководство.

На выходных позвольте себе побездельничать: пройдитесь по магазинам, посетите картинную галерею, соберитесь с друзьями на концерт или просто на пиццу с просмотром интересного фильма.

Благоприятный день: 5 декабря

Неблагоприятный день: 6 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Весов

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. Удачное время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Также для Весов новая неделя – это хорошее время для начала цикла обучения. Лучше всего вам дадутся самостоятельные занятия. Звезды советуют отправиться в короткое зимнее путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке.

Отбросьте сомнения в сторону и начинайте воплощать цели в жизнь. Не стоит волноваться из-за возможных трудностей, ведь они – часть жизни. Преодолев непростую задачу, получите больше уверенности в собственных силах.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 4 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам рекомендуется ограничить свои расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Заработать деньги будет нелегко, поэтому стоит немного сэкономить. Не полагайтесь на то, что вы вложитесь во все покупки.

В планы Скорпионов вмешаются незваные гости. Вам придется скорректировать свой график, чтобы все успеть. Однако звезды будут благоприятны, и если приложить усилия, то можно добраться туда, куда хотите, и с тем, с кем планировали.

Воскресенье может оказаться не самым лучшим днем недели, но в конце концов вы закончите его с позитивным настроем. Не стоит пренебрегать возможностями, которые перед вами будут возникать.

Благоприятный день: 6 декабря

Неблагоприятный день: 3 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Стрельца

Стрельцов на этой неделе ждет большой профессиональный успех. Руководство оценит все ваши старания и, возможно, даже предложит новую должность. Однако не очень сильно забегайте наперед, просто будьте здесь и сейчас.

Всю неделю вы будете в мыслях о том, как увеличить свой доход. Также достаточно много времени вы уделите духовности, и, как следствие, в вас проснется чувство помогать другим, заботиться о родных и быть добрее к окружающим.

В течение недели всю свою энергию вы отдадите рабочим делам, поэтому на выходных вам стоит хорошо отдохнуть и набраться сил. Астрологи рекомендуют прогуляться на свежем воздухе, посетить интересный мастер-класс или почитать книгу.

Благоприятный день: 5 декабря

Неблагоприятный день: 2 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Козерога

На этой неделе Козерогам рекомендуется быть внимательными за рулем. Усталость может иметь плохие последствия. Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вас обидели. Все пройдет, нужно только время.

У Козерогов будет удачный период для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.

Хорошо подумайте над тем, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед, постоянно подкармливайте вашу внутреннюю мотивацию. Не бойтесь просить о помощи и помогать другим.

Благоприятный день>: 6 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Водолея

На этой неделе Водолеев окутает внутренний покой и желание проанализировать все свое прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидеть, что еще недавно убегало от вашего ума. Астрологи рекомендуют вам принимать четкие решения для того, чтобы ваши желания сдвинулись с мертвой точки

В конце недели можете смело браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Ваше вдохновение будет бить ключом. Хороший результат даст и любая работа.

Если одинокие представители знака пойдут на свидание и все полетит в тартарары – не переживайте. Через некоторое время вы будете сами рады, что все сложилось именно так. Впоследствии жизнь подарит вам то, что предназначено вам судьбой.

Благоприятный день: 2 декабря

Неблагоприятный день: 6 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря 2019 для Рыб

На этой неделе у Рыб в личной жизни не предвидится серьезных кардинальных изменений. Вам только лишь нужно решить домашние проблемы. Астрологи рекомендуют больше времени уделить тем целям, которые вы запланировали еще в начале года и не успели их выполнить.

Если у вас будет дополнительное время, встретьтесь с друзьями. Вы сможете познакомиться с интересными и влиятельными людьми, которые помогут намного быстрее продвинуться по карьерной лестнице.

В финансах стоит быть осторожными – ошибки, невнимательность или легкомыслие будут иметь не лучший финал. Не помешает лишний раз перечитать и срок годности медицинских препаратов, которые вы принимаете.

Удачное время для начала цикла обучения, удачно сложатся самостоятельные занятия. В этот период звезды советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря