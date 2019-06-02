Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 года для всех знаков Зодиака, как всегда, разный. Одних ждут насыщенные и ответственные события в жизни, других – отдых и приятные встречи с друзьями. Читайте гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 года для всех знаков зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 3 июня–9 июня 2019 для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Овна

Для Овнов неделя будет удачной на работе и дома. Руководство будет довольно вашей работой, а дома вы сможете решить все наводящие скуку дела. Вы почувствуете радость от того, что смогли побороть свою лень и сделали все задания, которые всегда откладывали в долгий ящик.

Также астрологи не рекомендуют Овнам зря впадать в отчаянье. Не драматизируйте, если вы не получили помощь, которую просили у близкого человека. Соберите все свои силы и научитесь всему сами. Результат, которого вы достигнете, изрядно вас удивит. Вскоре все наладится и эффект будет еще лучше, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Читайте также: Календарь стрижек на май 2019: интересные советы

Звезды советуют эту неделю прожить максимально осознанно – избегайте поспешных решений, особенно в отношениях с близким человеком. Старайтесь не опрокидывать весь объем работы на чужие плечи, постарайтесь правильно расставить приоритеты и достичь всего самостоятельно. Смело отправляйтесь в поездки, будь то ради отдыха или по работе. Неделя удачна для отдыха, она подарит вам эмоции и новых друзей.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 5 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Тельца

Тельцам, которым на этой неделе захочется интимной близости, стоит подумать над своими приоритетами. Интим подарит вам лишь кратковременный эффект. Дождитесь момента, когда встретите свою половинку. Не идите на поводу у людей, которые халатно относятся к своей жизни.

Неделя будет благоприятной для серьезных дел по дому – начните задуманный ремонт, однако выберите только одну комнату, не делайте все сразу, ведь спешка только навредит ожидаемому результату. Будьте осторожным с жирной пищей и алкоголем – отдайте предпочтение свежему салату или легкому супу. В противном случае есть шансы провести вечер не с лучшим настроением.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

Тельцам лучше перенести амурные дела на другую неделю. Вероятно, следующая неделя будет более удачной для взаимопонимания с вашим партнером. Глобальные дела на этой неделе лучше не начинать – есть большие шансы испытать эмоциональное срыв. Отдайте предпочтение старым "хвостам" и делам, которые не требуют чрезмерной физической активности.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 8 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня будут присущи собранность и организованность – с ними любая работа будет идти как по маслу. Высокая активность пойдет на пользу – можете смело идти в спортзал. В отношениях с противоположным полом Близнецов будет сопровождать успех. Возможно новое знакомство, которое закончится с выгодой для обеих сторон.

Астрологи рекомендуют посвятить эту неделю духовным поискам и самообразованию. Интуиция будет хорошо работать и вы сможете удачно ее использовать. Возможно, удастся найти выход из безнадежной ситуации. Также хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и обучение, будет даваться легко.

По возможности встретьтесь с людьми, которые для вас являются наставниками и менторами. Искренний разговор с ними может принести добрые плоды. Неделя удачна для того, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит вас к вашей мечте.

Благоприятный день: 3 июня

Неблагоприятный день: 8 июня

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Рака

На этой неделе любое перемещение, которое выходит за рамки вашей деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот вы не испытываете, а потому есть высокие шансы провести неделю в отличном настроении. Вероятно, вам захочется завести долгий разговор с родным человеком и поговорить о том, что вас давно мучает. Не сдерживайте себя в этом, а наоборот, еще больше раскрывайтесь.

На работе у Раков все будет идти по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством пройдет в дружелюбном русле, если, конечно, с вашей стороны нет грешков за душой.

Звезды рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, очиститься с помощью сауны, бани или получасового пребывания в теплой ванне после долгого рабочего дня.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 9 июня

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Льва

Для Львов неделя будет удачным временем для проведения важных разговоров. В этот день вам будет присуще красноречие. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться успех. Для Львов неделя будет благоприятной, особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Вероятно, вы получите денежное поступление, которого не ожидали, однако не спешите тратить средства. Со временем они вам понадобятся для более важных дел, возможно, вам нужно будет купить новый телефон. На этой неделе Львам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния. Если будете иметь возможность помочь другим, то соглашайтесь, это пойдет на пользу.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 8 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Девы

Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу, запланируйте отпуск немного позже.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – занимайтесь мелкими делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах на этой неделе полагайтесь полностью на ваше сердце и интуицию – они подскажут правильный выбор.

Благоприятный день: 3 июня

Неблагоприятный день: 8 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Весов

В начале лета вы будете заряжать своим настроением других, аккумулировать силы и генерировать невероятные идеи. Энергия будет бить ключом, переполнять эмоциями и заряжать на новые идеи. Возможен рост в работе, вас похвалят коллеги и руководство. Если постараетесь, получите новую должность, которая будет хорошо оплачиваться.

На выходных вас ждет активный отдых. поєтому бесполезную трату времени отложите на потом. Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми вообще не встрявайте в дискуссии.

Будьте осторожны со здоровьем – не садитесь на диету, ограничьте себя в продуктах, которые плохо влияют на ваш организм. Забудьте про газированные напитки, чипсы, леденцы, джемы, молочные продукты длительного срока хранения, шоколадные конфеты. Ваш организм и самочувствие впоследствии вам только спасибо скажут.

Непросто сложатся отношения с самыми близкими людьми: обсуждение важных вопросов лучше отложить, от бесед на неприятные темы откажитесь. Старайтесь четко прислушиваться к мнению тех, кто вам важен.

Благоприятный день: 3 июня

Неблагоприятный день: 4 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Скорпиона

У Скорпионов накопилось множество дел, требующих быстрого решения. Беритесь за дела от начала до конца. Сделайте все возможное для того, чтобы больше к ним не возвращаться. Если до конца года вы решили отправиться за границу, пойти на курсы или записаться в спортзал – не говорите никому, пусть это будет ваш маленький секрет.

Начало недели будет удачным, запас сил и энергии большим, поэтому просыпайтесь бодрыми и принимайтесь за работу. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь. В глазах близких и знакомых вы сможете вырасти, если раньше их оценка немного упала.

Настоящее ощущение радости принесет самодисциплина. Уверенность Скорпионы получат благодаря ощущению собственной значимости. Свободное время проведите в компании близкого человека, который с удовольствием выслушает ваши планы на будущее.

Благоприятный день: 6 июня

Неблагоприятный день: 4 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Стрельца

Новая неделя у вас будет очень коммуникативной. Используйте ее для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Если будет возможность, посетите друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

На работе вас ждет много переговоров и поездок. Большая вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное, не унывать, а снова копить финансы. Отношения с родными немного ухудшатся. Скорее всего, не обойдется без ссор.

Ложь и клевета в этот период вернуться сторицей и очень больно ударят. Рекомендовано избегать лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается. На этой неделе вам не будет хватать средств. Предотвратить это пока невозможно. Будьте внимательными на дорогах и не переходите дорогу на красный свет.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 4 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Козерога

Козероги на этой неделе могут захотеть разобраться с незавершенными делами. Главное – большое желание, и вы сможете преодолеть дела, о решении которых не думали раньше.

Середина недели благоприятна для встреч с друзьями. Успех Козерогов будет сопровождать до конца недели. Вам также может повезти в любви. Благодаря работе, которую вы любите, встретите свою вторую половинку, с которой вас будут связывать общие вкусы и взгляды.

В конце недели уделите внимание отдыху и здоровью. Возьмите отпуск на несколько дней или заслуженные выходные. Поезжайте в горы, или к родственникам, смените обстановку, выбросьте из головы, все, что вас беспокоит и перезарядитесь на полную! Следите за полостью рта, чистите зубы дважды в день, ведь придется посетить стоматолога.

Благоприятный день: 7 июня

Неблагоприятный день: 9 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Водолея

У Водолеев на этой неделе высоки шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Отдавайте предпочтение самому логичному решению. Вероятно, на вас навалится немало соблазнов. Не соглашайтесь на роман с коллегой – он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Начало недели станет для Водолеев периодом умственной и интеллектуальной экспансивности. Представителям этого знака будет свойственно мыслить позитивно, а окружающий мир подарит множество возможностей открыть что-то новое.

Относительно отдыха, то небесные светила пророчат больше возможностей, чем обычно. Звезды советуют Козерогам уделять больше внимания своему телу и быть особенно аккуратными с вредными привычками, которые могут очень плохо повлиять на здоровье. Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше мечтать и жизнь станет интереснее.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 9 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 3–9 июня 2019 для Рыб

На этой неделе Рыбы могут получить деловое предложение, на которое соглашаться сразу не стоит. Внимательно взвесьте все за и против. Сдерживайте эмоции с людьми, которые вас окружают. Будьте терпеливее и не пытайтесь всех критиковать. Сосредоточьтесь на себе и работе.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

На работе возможно приятное известие. Вполне возможно, что будет касаться оно увеличения ваших доходов. У одиноких Рыб высоки шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения.

Благоприятный день: 4 июня

Неблагоприятный день: 8 июня