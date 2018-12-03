Гороскоп на неделю 3-9 декабря 2018 для всех знаков весьма неоднозначен. Для одних знаков Зодиака неделя будет успешной в сфере финансов, других ожидают споры с близкими и родными и выдержка в работе.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Овна

Неделя благоприятна для заключения договоров. Звезды говорят, что это время – лучшее для освоения чего-то нового. По возможности, запишитесь на языковые курсы или начните заниматься йогой. Рабочие командировки принесут достаточное количество денег и помогут расширить круг знакомств. Атмосфера в коллективе будет немного напряженной и обостренной, сохраняйте спокойствие и уверенно выполняйте поставленные перед вами задачи.

Овны столкнутся на этой неделе с неотложными семейными делами, которые отнимут много сил. Вам надо будет доказать родителям и родным, что то, что вы задумали, очень результативное дело, которое принесет вам финансовую помощь и обеспечит ваше будущее. Скандалов и открытых конфликтов не будет, но ваш эмоциональный фон станет причиной стресса.

В конце недели у вас будут романтические встречи, но развитие отношений будет недолгим. Семейные пары решат проблемы, связанные с покупкой квартиры или бытовой техники.

Ваша энергия и потенциал плохо скажутся на здоровье. Для восстановления сил отправляйтесь с друзьями на отдых за границу или в горы, больше дышите свежим воздухом и не зацикливайтесь сверхурочно на работе. Возможны проблемы с менстуальним циклом у женщин и боль в позвоночнике у мужчин. Избегайте аварийных ситуаций, будьте осторожны за рулем, также забудьте о курсах вождения на ближайший месяц.

Благоприятный день: 9 декабря

Неблагоприятный день: 4 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Тельца

Для Тельцов неделя будет удачной на работе и дома. Руководство будет довольно вашей работой, а дома вы сможете решить все монотонные дела. Вы почувствуете радость от того, что смогли побороть свою лень и сделали все задания, которые всегда откладывали в большой ящик.

Также астрологи не рекомендуют Тельцам зря отчаиваться. Не драматизируйте, если вы не получили помощь, которую просили у близкого человека. Соберите все свои силы и научитесь всему сами. Результат, которого вы достигнете – сильно вас удивит. Вскоре все наладится, и эффект будет еще лучшим, чем вы ожидали. Конечно же, только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

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Звезды советуют эту неделю прожить максимально осознанно – избегайте поспешных решений, особенно в отношениях с близким человеком. Старайтесь не перебрасывать весь пласт работы на чужие плечи, постарайтесь правильно расставить приоритеты и достичь всего самому. Смело отправляйтесь в поездки –ради отдыха или по работе. Неделя удачна для отдыха, подарит вам эмоции и новых друзей.

Благоприятный день: 6 декабря

Неблагоприятный день: 9 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Близнецов

Для Близнецов пришло время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. В начале недели, как предупреждают звезды, возможны нелепые ошибки. Эта неделя – не лучшее время для крупных покупок. Отложите шопинг на следующую неделю, лучше запланируйте будущие путешествия на следующий год и сделайте генеральную уборку в доме. Будьте осторожны с окнами и зеркалами.

Первую половину недели звезды рекомендуют посвятить самообразованию. Вы сможете добиться успеха в обучении и расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем лучше всего сложатся самостоятельные занятия. В этот период звезды советуют начать активную подготовку к Новому году: например, спланировать где именно вы будете его встречать, с кем, в каком городе, и составить смету расходов.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Желательно в этот период внести некоторые коррективы в свой имидж: обновите гардероб и смените прическу.

Благоприятный день: 3 декабря

Неблагоприятный день: 7 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Рака

Ракам, которым на этой неделе будет хотеться интимной близости, стоит подумать над своими приоритетами. Интим подарит вам лишь кратковременный эффект. Дождитесь момента, когда встретите свою половинку. Не идите на поводу у людей, которые халатно относятся к своей жизни.

Неделя будет благоприятной для серьезных дел по дому – начните задуманный ремонт, однако выберите только одну комнату, не делайте все сразу, потому что спешка только навредит ожидаемому результату. Будьте осторожны с жирной пищей и алкоголем – отдайте предпочтение свежему салату или легкому супу. В противном случае есть шансы провести вечер с не лучшим настроением.

Ракам лучше перенести амурные дела на другую неделю. Вероятно, следующая неделя будет более удачной для взаимопонимания с вашим партнером. Глобальные дела на этой неделе лучше не начинать – есть большие шансы испытать эмоциональный срыв. Отдайте предпочтение старым "хвостам" и делам, которые не требуют чрезмерной физической активности.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 3 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Льва

Хорошее настроение на этой неделе вас не покинет. На работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Не поддавайтесь агрессии, так как можете навредить своим дружеским отношениям.

В любовных вопросах вы будете очень энергичны и уверены в себе. Устройте на выходных свидание или романтический ужин, это время наиболее благоприятно для откровенных разговоров и планирования будущего.

Во второй половине недели типичные Львы смогут изменить свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться диеты, то сможете сбросить лишний вес в довольно сжатые сроки.

Благоприятный день: 4 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Девы

Девам сегодня будут присущи собранность и организованность – с ними любая работа будет идти как по маслу. Высокая активность пойдет на пользу – можете смело идти в спортзал. В отношениях с противоположным полом Дев будет сопровождать успех. Возможно новое знакомство, которое закончится с выгодой для обеих сторон.

Астрологи рекомендуют посвятить эту неделю духовным поискам и самообразованию. Интуиция будет работать хорошо, и вы сможете удачно ее использовать. Возможно, удастся найти выход из безнадежной ситуации. Также хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, так как любая работа, направленная на творчество и обучение, будет даваться легко.

По возможности встретьтесь с людьми, которые для вас являются наставниками и менторами. Искренний разговор с ними может принести добротные плоды. Неделя удачна для того, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит вас к вашей мечте.

Благоприятный день: 6, 9 декабря

Неблагоприятный день: 3 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Весов

Эту неделю лучше посвятить тому делу, которое действительно приносит удовольствие. Избегайте общения с людьми, которые приносят вам негатив. Также не будьте слишком категоричны в своих суждениях по отношению к окружающим вас людям. Все проблемы старайтесь решать совместно с вашим партнером.

Будьте внимательны к своим финансам. Откажитесь от крупных или же спонтанных покупок. Велика вероятность приобрести некачественный товар, который потом сложно будет вернуть или отремонтировать.

Если у вас еще нет работы, то вас ожидают продуктивные дни для ее поиска, размещения резюме, прохождения собеседования. Привычные и обыденные дела будут требовать от вас высокой концентрации внимания. Ваши затраты сил и внимания компенсируются идеальным выполнением поставленных задач.

Благоприятный день: 4 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Скорпиона

На этой неделе любое перемещение, которое выходит за рамки вашей деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот вы не испытываете, а потому есть высокие шансы провести неделю в отличном настроении. Вероятно, вам захочется завести долгий разговор с родным человеком и поговорить о том, что вас давно мучает. Не сдерживайте себя в этом, а наоборот, еще больше раскрывайтесь.

На работе у Скорпионов все будет идти по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством пройдут в дружелюбном русле, если конечно с вашей стороны нет грешков за душой.

Звезды рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, очиститься с помощью сауны, бани или получасового пребывания в теплой ванне.

Благоприятный день: 6 декабря

Неблагоприятный день: 4 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Стрельца

На этой неделе ваше настроение будет меняться с невероятной скоростью. От того, сможете ли вы удержать себя в руках, зависит ваш успех. Желание сорваться на ком-то от раздражения принесет лишь новый конфликт, поэтому постарайтесь сдерживать свои эмоции. Если вы сможете спокойно объяснить свою точку зрения, руководство с ней согласится и пойдет на уступки.

Влюбленным представителям этого знака нужно устроить романтический вечер, чтобы вспомнить о своих теплых чувствах. Следовательно, одиноким представителям стоит чаще бывать в общественных местах, особенно в конце недели.

Больше внимания обращайте на потребности окружающих, в том числе и второй половинки. Гороскоп подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, находящиеся не в наилучшем состоянии.

Будьте осторожны с лекарствами. Если возникла необходимость в их использовании, лучше проконсультируйтесь с врачом. Воздержитесь от переедания и злоупотребления алкоголем. Отношения и на работе, и дома будут складываться хорошо.

Благоприятный день: 4 декабря

Неблагоприятный день: 8 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Козерога

Для Козерогов неделя будет удачным временем для проведения важных разговоров. В этот день вам будет присуще красноречие, главное – помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться успех. Для Козерогов неделя будет благоприятной, а особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Вероятно, вы получите поступление, которого не ожидали, однако не спешите тратить средства. Со временем они вам понадобятся на более важные дела, возможно, вам нужно будет купить новый телефон. На этой неделе Козерогам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния. Если будете иметь возможность помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу.

Благоприятный день: 8 декабря

Неблагоприятный день: 9 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Водолея

Для Водолеев неделя может принести много споров на работе, учебе и в личных отношениях. Это будет требовать от вас умения быстро успокаиваться и адекватно оценивать ситуацию. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, чтобы избежать обострения конфликтов.

Не бойтесь просить о помощи у единомышленников – самостоятельно вы не сможете следить за всей работой, что только повысит риск провала. Можете смело делать дорогие покупки – гаджетов или бытовой техники.

В конце недели проведите время с близкими или друзьями. Особенно будьте внимательны к своей второй половинке. Из-за вашей занятости он или она могут чувствовать собственную ненужность, что приведет к недоразумению. Добавьте немного романтики – устройте ужин при свечах. Этого будет вполне достаточно, чтобы напомнить любимым о ваших сильных чувствах.

Благоприятный день: 9 декабря

Неблагоприятный день: 3 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 3 – 9 декабря 2018 для Рыб

Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу, запланируйте отпуск в теплых краях с Нового года.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – постарайтесь заниматься мелкими делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах на этой неделе полагайтесь полностью на ваше сердце и интуицию – они подскажут правильный выбор.

Благоприятный день: 7 декабря

Неблагоприятный день: 5 декабря