Гороскоп на неделю 4-10 февраля 2019 для всех знаков Зодиака довольно противоречивый. Одних представителей знаков ждет приятная финансовая помощь, других ожидают трудности в делах.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 4-10 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

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Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Овна

Не бойтесь, если в первой половине недели у вас возникнут финансовые трудности, в пятницу вам удастся найти выход из положения. С помощью друзей вы найдете дополнительный источник доходов. Также не отказывайтесь от выгодных предложений по работе.

В период с 4 по 9 февраля будьте осторожны с занятиями спортом и физическим трудом, есть риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления. Не вымучивайте себя за один раз, лучше несколько раз сходите в зал и распределите нагрузку постепенно.

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В среду выполните все свои домашние дела, в четверг сделайте все незавершенные дела на работе, а субботу посвятите личным делам. Вас ожидает успех, а результат не заставит себя долго ждать.

Благоприятный день: 7 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Тельца

Новая неделя для вас будет тяжелой и утомительной, так как на вас свалится очень много дел по работе, которые вы непременно будете вынуждены выполнить. Все решить и избавиться от груза невыполненных дел получится не быстрее, чем в субботу вечером, поэтому наберитесь терпения.

Рекомендуется на этой неделе акцентировать внимание на духовном росте и обучении. Если вас зовут гулять друзья, то не отказывайтесь от прогулок и совместных походов в кино или театр. Вероятно, вас ждет новое знакомство, которое пригодится вам в ближайшее время.

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Вторая половина недели благоприятна для поездок, в том числе за границу. Во вторник займитесь своими финансами и начните экономить средства. Сэкономленные деньги вам очень понадобятся уже совсем скоро.

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 5 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Близнецов

Звезды не рекомендуют Близнецам на этой неделе никакой дополнительной работы, которая будет заставлять работать допоздна. Будьте внимательными к себе и берегитесь, потому что есть вероятность нанести ущерб физическому и психическому здоровью. Не забывайте об отдыхе, иначе вы просто "сгорите" на работе и не получите за это никакого вознаграждения.

В период с 5 по 8 февраля не оставайтесь наедине. Проводите больше времени с вашим партнером или в кругу друзей. На выходных это поможет не только забыть о работе, но и восстановить собственные силы и с новым стартом начать неделю.

На работе старайтесь не сплетничать, так как этим вы можете навредить карьерному росту. Лучше сосредоточьтесь на своих собственных задачах и выполняйте их качественно. Это поможет вам стать добросовестным работником в глазах руководства.

Благоприятный день: 9 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Рака

Для Раков новая неделя будет насыщенной во всех сферах, поэтому будьте максимально сконцентрированы и внимательны все время. На работе вас ожидают новые начинания или проекты, которые увенчаются успехом только если вы будете уделять им достаточно времени.

Период с 7 по 10 февраля – прекрасное время для отпуска или отдыха. Поэтому смело отказывайтесь от работы. После отдыха у вас появятся новые идеи и планы на будущее. Следовательно, после нескольких дней отдыха вы сможете работать лучше и продуктивнее, чем без него.

Астрологи рекомендуют пересмотреть свое питание и больше времени проводить на свежем воздухе. Лучше всего для отдыха выбрать снежные горы.

Благоприятный день: 10 февраля

Неблагоприятный день: 7 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Льва

Для Львов с понедельника по пятницу дни будут наполнены позитивными событиями. У вас могут появиться новые знакомства, о которых вы даже не мечтали. Впоследствии они перерастут в серьезную дружбу или романтические отношения.

На этой неделе не исключены неожиданности и резкое изменение ваших привычных планов. Главное в таких ситуациях опираться только на собственные силы, так как чужие советы могут только ухудшить ситуацию. Уже в субботу ваша жизнь вернется в привычный режим.

Во второй половине недели придется пожертвовать работой в пользу семьи. Вам нужно быстро решить насущные потребности, которые могут привести к нежелательным конфликтам в будущем. Выходные проведите в кругу семьи.

Благоприятный день: 4 февраля

Неблагоприятный день: 8 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Девы

Девам на этой неделе больше внимания надо обращать на потребности окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на следующую неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в наилучшем состоянии.

Самыми актуальными на этой неделе для вас станут вопросы налаживания отношений с партнерами – это касается и работы, и семьи.

Неделю стоит посвятить оттачиванию мастерства, обучению и самосовершенствованию. Первые результаты и успех не заставят себя долго ждать. К тому же, вам стоит рассмотреть предложения о смене места работы. Предложения могут оказаться очень выгодными и привлекательными.

Период этой недели свободным от брака знакам Зодиака подарит романтические встречи и новые отношения. Вторую половину недели следует посвятить укреплению иммунитета – начните больше двигаться и употребляйте много фруктов.

Благоприятный день: 5 февраля

Неблагоприятный день: 9 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Весов

Новая неделя для вас будет очень насыщенной на работе. У вас возникнет много интересных и перспективных идей, которые вы охотно со временем будете воплощать в жизни. Старайтесь все эти идеи фиксировать, записывать, чтобы ничего не забыть. Не бойтесь предлагать нововведения вашему руководству. К тому же, время зарекомендовать себя как перспективного и амбициозного работника.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то с ними важно как можно быстрее разорвать отношения. Гороскоп обещает Весам прилив сил и вдохновения в творчестве. Задатки, которые есть с детства, не пройдут бесследно.

Период с понедельника по субботу благоприятен для физических нагрузок. Вы не навредите организму, если будете выполнять все размеренно и под руководством инструктора.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 10 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Скорпиона

Первая половина недели очень благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы на тему, которая вас очень интересует – дадутся вам очень легко и будут иметь хороший результат. Вечер пятницы посвятите обучению и чтению новой книги.

Период этой недели станет для Скорпионов трамплином в новую и перспективную жизнь. К тому же, старт окажется не таким трудным, как кажется. Наоборот, вы подниметесь на вершину славы очень быстро.

Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Скорпионов на этой неделе проблем не будет. Бодрость и энергию принесут занятия спортом.

Благоприятный день: 7 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Стрельца

Будьте готовы к тому, что на этой неделе вы получите плохую весть, но ее последствия быстро пройдут. Вторая половина недели принесет в вашу жизнь кардинальные изменения, не спорьте с судьбой и с благодарностью относитесь к любым изменениям. Все они будут иметь только положительные последствия.

В свободное время проанализируйте все свои ошибки за последнее время и избегайте их в будущем. Также время благоприятно для анализа не только своего поведения, но и своих расходов. Уже в ближайшее время вас ожидают незапланированные расходы, поэтому стоит позаботиться об экономии средств.

В отношениях с близкими вам людьми будет не все гладко – ожидайте конфликтов и ссор. Сохраняйте спокойствие и не делайте поспешных выводов.

Не забывайте о собственном здоровье. Пойдите на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. В течение недели избегайте вредной пищи и алкоголя.

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 5 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Козерога

Не переживайте, если вам трудно будут даваться какие-либо начинания. Уже с четверга все образуется, и ваши дела пойдут в гору. Вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому лучше всего, если вы будете с кем-то советоваться. Лучший друг или ваш партнер помогут взглянуть на ситуацию под трезвым углом.

Четверг станет удачным днем для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. Вероятно, в пятницу вы получите зарплату, или же значительную премию, в этот же день стоит делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет только положительные эмоции.

Субботу проведите дома за горячим какао и любимым фильмом, а в воскресенье соберитесь с друзьями на каток. Вам нужен этот отдых, если не хотите срываться на близких людей и коллег. Также уделите достаточно внимания вашему здоровью, так как из-за неправильного питания совсем скоро появятся сбои в ораганизме.

Благоприятный день: 9 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Водолея

Новая неделя будет способствовать вашим профессиональным успехам. Вы сможете наконец завоевать доверие у руководителя. Будьте в хорошем настроении и чаще улыбайтесь. Важная встреча, которая состоится на этой неделе – пойдет вам на пользу, ваши идеи будут радовать окружающих.

В свободное время стоит больше двигаться. Эта неделя способствует улучшению вашего самочувствия и физической формы. Будьте внимательными к своему рациону – исключите алкоголь и ограничьте употребление вредной пищи. В противном случае, вам не избежать проблем с желудком.

Семейных обязанностей может быть под конец недели больше, поэтому вам вряд ли удастся избежать домашних забот. Берите на себя столько, сколько можете сделать, иначе будете сильно нервничать из-за того, что ничего не успеваете.

Благоприятный день: 10 февраля

Неблагоприятный день: 7 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 4 – 10 февраля 2019 для Рыб

У Рыб начинается хороший финансовый период. В начале недели вы получите дополнительные средства, которые можно смело тратить на телефон, о котором так давно мечтали. Однако, не забудьте приобрести подарок второй половинке.

Благодаря вашей доброжелательности, вы сможете помочь близкому вам человеку в трудное время. Старайтесь избегать острых дискуссий на сложные темы, ведь многие дела решатся без вашего участия.

Не беритесь за тяжелую работу, есть риск повредить позвоночник. Если вас давно беспокоит вопрос здоровья – то благоприятные дни для визита к врачу среда и четверг. Если есть возможность отказаться от транспорта – ходите лучше пешком.

Благоприятный день: 4 февраля

Неблагоприятный день: 8 февраля