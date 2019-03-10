Гороскоп на неделю 11-17 марта 2019 для всех знаков Зодиака достаточно насыщеный. Одних будут ждать длительные поездки, встречи, работа и важные дела. Другие смогут уединиться, подумать над своим будущим и улучшить состояние здоровья.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 11-17 марта 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

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Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Овна

Начало недели для Овнов будет немного напряженным. На работе приложите максимум усилий и концентрации, чтобы у вас получилось реализовать все задуманное. Вероятно, вам придется работать сверхурочно, но это принесет вам дополнительные средства и вдохновение для новых дел.

В середине недели позаботьтесь обо всем, что касается финансов и быта. Это благоприятное время для планирования бюджета и покупки билетов за границу, вероятно, вы наткнетесь на хорошую горячую путевку. Не планируйте путешествие только ради того, чтобы просто развеяться. Если вы очень мечтали попасть в какую-то страну, не жалейте средств, а начните экономить немного, чтобы увидеть желанные пейзажи и памятники архитектуры.

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Во второй половине недели возможен незапланированный поход к врачу. У вас могут возникнуть проблемы с горлом или с сердцем. Старайтесь не экономить на своем здоровье, так как в будущем расходы могут достичь космических сумм.

Не слушайте советов посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, так как можете испортить отношения с друзьями. Свои планы на будущее держите при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались родственники.

Благоприятный день: 15 марта

Неблагоприятный день: 13 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Тельца

На этой неделе от вашей ответственности зависит весь дальнейший успех. Отношения с коллегами будут неоднозначными. Однако довольно напряженная ситуация позволит упорядочить деловые связи и корректировать нагрузку на работе. Старайтесь ни с кем не ссориться и не разжигать вражду в коллективе.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разрывать дружбу с ними не обязательно. Просто будьте в дальнейшем с ними осторожнее. Гороскоп обещает прилив сил и вдохновение в творчестве.

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В воскресенье праздничная атмосфера настраивает на то, чтобы немного полениться и посмотреть фильмы или новый сериал. Если позволит погода, соберите друзей на первый весенний пикник.

Благоприятный день: 11 марта

Неблагоприятный день: 16 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Близнецов

Звезды рекомендуют до конца недели Близнецам завершить все новые начинания, которые накопились в течение недели. У вас есть много незакрытых вопросов в рабочей сфере и в отношениях. Неделя максимально благоприятная для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность, однако не пытайтесь очень сильно выделиться, потому что можете переусердствовать.

Ваша решительность сыграет на руку в личных и любовных вопросах. Одинокие Близнецы будут иметь все шансы встретить надежного партнера, но для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно начать заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 14 марта

Неблагоприятный день: 12 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Рака

Новая неделя будет удачной для проведения важных разговоров. На этой неделе вы как никогда будете красноречивы. Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться успех и заслуженное финансовое вознаграждение.

Звезды говорят, что неделя будет благоприятной для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Вероятно, вы получите вознаграждение, которого даже не ожидали, однако не спешите тратить средства. Через некоторое время они вам понадобятся на более важные дела, возможно, вам нужно будет купить новый телефон или сдать его в ремонт. Ракам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния. Если будете иметь возможность помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 15 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Льва

На этой неделе рекомендуется уделить больше внимания семейным делам и общению с близкими. Новая неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для новых знакомств. Если вы хотите купить мобильный телефон, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас удачное время для активного обмена мнениями, обучения.

Вам нужно как можно быстрее сконцентрироваться на своих текущих делах на работе. Повышенная концентрация лишней не будет. На этой неделе вам нужно быть готовым к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок.

Будьте осторожны с деньгами, если речь идет о финансовых операциях. Тщательно все проанализируйте перед крупной покупкой или вложением денег.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 11 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Девы

Первая половина недели для вас пройдет на удивление легко. У вас будет хорошее настроение для работы, дел и знакомств с новыми людьми. Если вы одиноки, то вас ожидает приятное событие. В течение недели вы сделаете много запланированных событий в календаре, что очень вас взбодрит и подарит энтузиазм на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для учебы и открытия чего-то нового. Обучение позволит расширить кругозор и личностное развитие. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

Также вся неделя будет очень благоприятной в финансовом плане – особенно, для заключения договоров или инвестирования. В то же время, стоит быть очень осторожным с наличными и обменом валют – вы можете попасть в мошенническую схему и не сможете вернуть себе средства.

Благоприятный день: 16 марта

Неблагоприятный день: 14 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Весов

Неделя для Весов будет очень быстрой и радостной. Дни будут наполнены событиями, переменами и новыми встречами. Вам придется сверхурочно работать и задерживаться допоздна. Однако результат усердного труда не заставит себя долго ждать – вы получите повышение и улучшите свое финансовое положение.

Также вас ожидают неожиданные расходы на ваш дом – вы приобретаете мебель или просто элементы декора, от чего ваше помещение очень оживет. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго. Однако не покупайте все подряд, научитесь немного экономить на средствах.

Выходные спланируйте в тесном кругу, чтобы отдохнуть от насыщенных будней. Будьте осторожными относительно своего здоровья, так как из-за легкого наряда вы можете легко простудиться. Если чувствуете, что ваше здоровье ухудшилось, немедленно обратитесь к врачу.

Одинокие представители Знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 12 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Скорпиона

Начало недели подходит для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Также это выгодное время для любых инвестиций. В будущем вы обязательно получите от них существенную прибыль. А вот от кредитов или займов – лучше отказаться, так как они ничего хорошего не принесут.

Первая половина недели будет немножко неудачной: вы будете себя плохо чувствовать, поэтому не беритесь за выполнение тех дел, которые будут требовать от вас очень много энергии. Однако в четверг ситуация изменится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат что-то чрезвычайно новое и интересное, вероятно, придется поменять работу, проходить какие-то тренинги или курсы.

Не стоит на этой неделе занимать деньги самому или же занимать кому-то, есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете. От денежных расходов вам поможет уберечься мудрость ваших близких людей.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 15 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Стрельца

Начало недели вас очень порадует: вы познакомитесь с интересными людьми, совершите увлекательную поездку и помиритесь с тем, с кем давно имеете конфликт. Ваше настроение улучшится и появится вдохновение для новых дел и задач.

На работе у вас будут кипеть дела, не исключена срочная поездка. В конце недели ожидается существенное денежное поступление. В первый же день воздержитесь от спонтанных покупок, есть риск приобрести некачественный товар. Астрологи рекомендуют отложить средства на отпуск или на покупку квартиры или автомобиля.

На выходных уделите внимание здоровью и откажитесь от потребления алкоголя, поскольку это может негативно сказаться на вашем самочувствии. Если у вас будет возможность, отправьтесь в гости к родителям или семье.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 11 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Козерога

Козерогам на этой неделе больше внимания надо обращать на потребности окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на следующую неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии. Самыми актуальными на этой неделе для вас станут вопросы налаживания отношений с партнерами – это касается и работы, и семьи.

Неделю рекомендуется посвятить обучению и самосовершенствованию. Первые результаты и успех не заставят себя долго ждать. К тому же, вам стоит рассмотреть предложения о смене места работы. Предложения могут оказаться очень выгодными и интересными.

Одиноким знакам Зодиака неделя подарит романтические встречи и новые отношения. Вторую половину недели следует посвятить укреплению иммунитета – начните больше двигаться и употребляйте много фруктов. Если вы давно думали о том, что вам стоит начать бегать по утрам – не медлите и реализовывайте задуманное.

Благоприятный день: 16 марта

Неблагоприятный день: 14 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Водолея

Новая неделя будет благоприятной для внутренней работы и самосовершенствования. Избавьтесь от сомнений, не позволяйте себе переживаний из-за событий, которые от вас не зависят.

В четверг вы почувствуете прилив бодрости, что положительно скажется на вашей работоспособности. Неделя благоприятна для занятий спортом или прогулок на свежем воздухе. Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Водолеев на этой неделе проблем не возникнет.

Свободное время проведите в одиночестве, почитайте, послушайте любимую музыку, посмотрите любимый фильм, составьте планы на будущее. В субботу не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Благоприятный день: 12 марта

Неблагоприятный день: 17 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 11 – 17 марта 2019 для Рыб

В первой половине недели Рыбам рекомендуется заниматься самообразованием. Вы сможете преуспеть в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия. В этот период астрологи советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке: например, заняться бронированием и покупкой билетов. Не медлите, так как можете упустить свой шанс!

Во второй половине недели усилится потребность в уединении. Обратите особое внимание профилактическим мерам по борьбе с хроническими заболеваниями.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения. И не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо.

Благоприятный день: 15 марта

Неблагоприятный день: 13 марта