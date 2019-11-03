Гороскоп на неделю 4–10 ноября 2019 для всех знаков Зодиака довольно интересен. Неделя удачна для решения рабочих вопросов, поездок, крупных покупок и планов на будущее. Читайте гороскоп на неделю 4–10 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 4–10 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 4–10 ноября 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Овна

Неделя для Овнов может показаться немного непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Не огорчайтесь, через некоторое время все пройдет. Будьте сдержанными и не развивайте конфликт.

В середине недели работа будет идти хорошо, вам будет все удаваться. Если вы давно планировали изменить дизайн в своей комнате – самое удачное время изменить свой любимый уголок. Также неделя удачна для шопинга. Порадуйте себя новой и модной одеждой. Не стоит слушать друзей и подруг, слушайте свою интуицию и покупайте то, что вам больше нравится.

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В четверг позаботьтесь о своем здоровье. Откажитесь на время от сладких напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонеза. В субботу ни в коем случае не давайте свои деньги чужим людям, это для вас может плохо обернуться. Ваши друзья будут искать у вас поддержки, не будьте к ним равнодушными и помогите им в их трудную минуту своим добрым словом и советами.

Благоприятный день: 4 ноября

Неблагоприятный день: 5 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Тельца

На этой неделе Тельцам нужно четко идти к своей мечте. Вам надо восстановить свой жизненный баланс и двигаться в том векторе, который вам действительно важен. Вполне вероятно, что тот список дел, который вам придется выполнить на работе, немного собьет вас с пути, однако не забывайте о том, что есть неотложные задачи, которые вы должны сделать.

Для того, чтобы начать новые отношения, вам нужно отпустить прошлое. Помните, что чем больше вы будете к нему возвращаться, тем больше вы будете опускать новые возможности в будущем. Сохраняйте позитивный настрой и острый ум и вы будете непременно довольны полученным результатом.

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Насчет здоровья можете быть спокойны. Даже несмотря на то, что к нам ворвалась холодная осень, вы не заболеете. Впрочем, не забывайте о своих пагубных привычках. Было бы хорошо, если бы вы попытались бросить курить.

Благоприятный день: 7 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Близнецов

Ноябрь потребует от Близнецов уверенности в собственных силах и активности. Ваша профессиональная жизнь вас изрядно порадует, вы найдете новые идеи и начните интересный спецпроект, если приложите к этому максимум усилий. После работы забудьте о трае времени. Сосредоточьте все свое внимание на интеллектуальном развитии, через некоторое время вы поблагодарите себя за то, что получили новые знания.

На выходных активно отдыхайте. Вероятно, вы встретите новых людей, которые помогут вам в будущем достичь вашей мечты. Если вы решите отправиться за границу, пойти на курсы или записаться в спортзал – не говорите никому, пусть это будет ваш маленький секрет.

Ваш запас сил и энергии будет невероятным, поэтому просыпайтесь бодрыми и приступайте к работе. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь. В глазах близких и знакомых вы сможете вырасти. Настоящее ощущение радости принесет самодисциплина. Уверенность Близнецы получат благодаря ощущению собственной значимости.

Благоприятный день: 7 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Рака

На этой неделе Раки будут очень домашними, вы захотите больше времени проводить дома с хорошей книгой и фильмом. Это помогает вам чувствовать себя как можно лучше. Работа ваша будет спокойной, вы будете наслаждаться атмосферой, даже если у вас будут гореть дедлайны. Если к вам обратятся за помощью – будьте любезны и помогите своему коллеге.

В вашей жизни начинается яркий период, когда вы можете изменить жизнь к лучшему. Все, что вам нужно – быть целеустремленным и точно знать, что вам нужно. Будет полезно побыть наедине со своими мыслями и спросить себя чего вы на самом деле ждете от отношений со своей второй половинкой.

Для того, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил, вам нужно заниматься спортом и уделять достаточно времени сну. Вам нужно окружать себя интересными и позитивными людьми, чтобы ваше настроение было всегда на высоте.

Благоприятный день: 10 ноября

Неблагоприятный день: 7 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Льва

На этой неделе Львам нужно быть осторожными с деньгами, чтобы через некоторое время не горевать о расходах на не слишком нужные вам вещи. Астрологи не рекомендуют вести дела, касающиеся недвижимости. Скорее всего, придется посвятить практически все свободное время после работы решению личных вопросов. У вас могут возникнуть интересные идеи для новых проектов. Не забывайте и не ленитесь составить план для реализации задуманного и подумайте, когда вы сможете взяться за дело.

На выходных постарайтесь домашнюю работу делать в первой половине дня, остальное время уделите себе. При первой же возможности отправьтесь с друзьями в театр или кино. Проведите этот день активно и полезно, но желательно не за работой.

Ваша основная преграда на этой неделе – неуверенность в себе и собственных силах. Она вызывает беспокойство и удерживает вас от исполнения своих обязанностей и использования всех возможностей. Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием.

Благоприятный день: 10 ноября

Неблагоприятный день: 4 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Девы

Девы на этой неделе будут в плохом настроении и всячески будут задевать окружающих. В начале недели вы будете поступать немножко необдуманно. Впрочем, не стоит заниматься самоосуждением. Ваше настроение улучшится с началом событий, которые придут в вашу жизнь.

Ваша домашняя атмосфера будет желать лучшего. Дети будут очень часто капризничать, скандалить и драматизировать все события. Под влиянием этого вы будете очень уставшими. Проявите максимум нежности, чтобы наладить связь со своими близкими.

На выходных вы будете полны сил, так что вам захочется сделать дома генеральную уборку, сделать все дела, которые у вас накопились и закрыть все гештальты. Если вы выделите время на физические нагрузки, то будете находиться в тонусе и хорошем настроении.

Благоприятный день: 6 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Весов

Начало недели подходит для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Также это выгодное время для любых инвестиций. В будущем вы обязательно получите от них существенную прибыль. А вот от кредитов или займов – лучше отказаться, ведь они ничего хорошего не принесут.

Первая половина недели будет немножко неудачная, ведь вы будете себя плохо чувствовать, поэтому не беритесь за выполнение тех дел, которые будут требовать от вас очень много энергии. Однако в среду ситуация изменится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат что-то чрезвычайно новое и интересное, вероятно, придется поменять работу, проходить какие-то тренинги или курсы.

Не стоит на этой неделе занимать деньги самому или давать кому-то в долг, ведь есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете. От денежных расходов вам поможет уберечься мудрость ваших близких людей.

Благоприятный день: 6 ноября

Неблагоприятный день: 7 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Скорпиона

Скорпионов на этой неделе ждет хороший период. Рабочих дел будет значительно меньше, поэтому вы можете достаточно времени уделить домашним заданиям. Вы будете стараться на этой неделе сделать больше, чем можете.

После работы подарите любимому человеку немного романтики. Приготовьте праздничный ужин, зажгите свечи, включите красивую музыку и просто насладитесь моментом вдвоем. Такое свидание улучшит ваши отношения и сделает их крепче.

Астрологи говорят, что всю неделю вы будете жизнерадостными и позитивными. Вам стоит лишь мудро распоряжаться своим временем и все сделать для того, чтобы быть довольным собой.

Благоприятный день: 9 ноября

Неблагоприятный день: 4 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Стрельца

Для Стрельцов вся неделя будет благополучной. Однако постарайтесь не входить ни с кем в споры, не доказывать свою правоту и считаться с мнением других. Неделя удачна для решения рабочих вопросов. У вас все будет легко и хорошо получаться. Ваши результаты оценит руководство и коллеги. Старайтесь приберечь силы для отдыха, не выкладывайтесь на все 100, ведь таким образом можно легко выгореть.

В середине недели вам придет в голову интересная идея, поэтому не проигнорируйте ее. В будущем она положительно повлияет на вашу судьбу, поэтому постарайтесь ее реализовать. Пятницу посвятите отдыху с друзьями. Пойдите в кинотеатр на новый фильм или же прогуляйтесь по ночному городу.

Выходные оставьте для себя. Никуда не спешите и не пытайтесь завершить неоконченные дела. Займитесь любимым хобби, прочитайте книжку, посмотрите фильм, составьте план на новую неделю, запланируйте путешествия. Воскресенье – удачный день для покупки билетов.

Благоприятный день: 5 ноября

Неблагоприятный день: 9 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Козерога

На этой неделе Козерогам будет трудно справляться с рабочими задачами. Вы можете почувствовать злость и раздраженность на себя, вам придется просить помощи у коллег. Но если вы поверите в свои силы, то у вас все непременно получится. Главное – не сдаваться.

Если вы никогда не занимались йогой, то самое время записаться на курсы. Йога – это дисциплина, которая поможет вам достичь душевной и физической гармонии. По возможности занимайтесь спортом. Физические нагрузки помогут укрепить мышцы и справиться с дряблостью тела.

Если в вашей жизни кто-то будет вести себя с вами грубо и невежливо – не бойтесь ему об этом сказать. Дайте четко понять, что не будете ходить ни у кого на поводу, и тем самым завоюете авторитет и уважение в глазах других людей.

Благоприятный день: 4 ноября

Неблагоприятный день: 7 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Водолея

На этой неделе представителей знака ждет успех, процветание и хорошее настроение. Каждый день будет положительно складываться, вас ждут интересные встречи и приятные сюрпризы. Неделя благоприятна для любых начинаний и реализации задуманного. Сосредоточьтесь на работе и прикладывайте максимум усилий. Все, во что вы бы ни вложили усилия, принесет результат.

Постарайтесь не обсуждать людей и стать добрее. Вы сразу заметите, как изменится ваше внутреннее состояние, улучшится самочувствие, усилится внутренняя энергия. В среду побалуйте себя массажем, косметическими процедурами или красивой прической. Вечером посетите интересное мероприятие со своими друзьями. Возможно, вы встретитесь со своей будущей любовью всей жизни.

Выходные посвятите искусству. Узнайте о новых художниках, посетите музей, смотрите документальные фильмы и читайте соответствующие книги. В воскресенье попробуйте приготовить новое блюдо или выпечку, до которой никогда не доходили руки. Родные и близкие будут радоваться вашим достижениям.

Благоприятный день: 4 ноября

Неблагоприятный день: 5 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2019 для Рыб

В начале недели у Рыб возможен эмоциональный удар. Вы потеряетесь в собственных мечтах и даже простейшие задания станут для вас тяжелым испытанием. Ваше окружение будет шокировать вас своим поведением. Вам нужно собрать все силы в кулак, позвонить ближайшим друзьям, встретиться с ними и успокоиться.

В середине недели вам захочется внутренних изменений: сменить прическу или обновить гардероб. Уделите время своим друзьям, встретьтесь с ними за чашечкой кофе, поговорите о вещах, которые вас беспокоят. На выходных займитесь расслабляющими практиками, дыхательными и успокаивающими упражнениями.

В воскресенье в вашу жизнь могут прийти серьезные переживания и стресс. Скорее всего, они вызваны непредвиденными событиями, впрочем, не теряйте веры. В итоге для вас все сложится наилучшим образом. Просто расслабьтесь и доверьтесь судьбе.

Благоприятный день: 7 ноября

Неблагоприятный день: 4 ноября