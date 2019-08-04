Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для всех знаков Зодиака достаточно положительный. На многих ждут приятные встречи, исполнения желаний, много путешествий и похвала от руководства. Читайте гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Овна

Новая неделя для Овнов будет удачной. Она будет проходить очень легко и быстро. Однако будьте осторожны в понедельник, день будет насыщенным и тревожным из-за большого количества дел. Высока вероятность того, что вы не сможете взять себя в руки. Не стоит этому поддаваться, ведь это короткий эффект. Вас впереди ждут интересные выходные.

Обратите внимание на свое здоровье. Какой бы ни была важна работа, прежде всего беспокойтесь об иммунитете. Возьмите все силы в кулак и запишитесь к стоматологу. Если у вас накопилось много негатива, то избежать стресс помогут дыхательные техники и медитации. Одинокие Овны имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи с друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

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Вас ожидают большие затраты на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – эта вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 6 августа

Неблагоприятный день: 8 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Тельца

Новая неделя для Тельцов будет интересной и насыщенной. Вы откроете в себе новые грани и станете более заботливыми и домашними. Если у вас возникнут проблемы в личной жизни, не бойтесь проговорить это с любимым человеком, слова помогут гораздо лучше, чем молчание.

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На работе у вас трудностей не возникнет. Вы спокойно будете выполнять свою работу, однако в свободное время не стоит сосредотачивать все свое внимание на коллегах. Позвоните маме, напишите другу, договоритесь о встрече с подругой. Обратите свое внимание на другие вещи, чтобы не перегореть.

На выходных позаботьтесь о том, чтобы полностью выполнить все недоделанные дела. Также вам стоит сосредоточить свое внимание на финансах, ведь в связи с путешествиями, дополнительных средств у вас останется совсем мало. Астрологи рекомендуют не планировать поездок на ближайшее время, чтобы не остаться в долгах.

Благоприятный день: 10 августа

Неблагоприятный день: 5 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов – успешный период для финансовых операций. Составьте список всего, что вы давно планировали купить и не откладывайте важные покупки в долгий ящик. В личной жизни у вас будет насыщенный период. Вероятно, вам надо будет принять решение относительно окончательных отношений с любимым человеком. Если вы чувствуете, что хотите жениться, не бойтесь сказать это своей половинке. Если же наоборот – не мучайте друг друга, а поговорите, как взрослые люди.

Работа вас приятно удивит. Вас не будут ждать трудные задачи и неотложные дела – все будет проходить спокойно и больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и руководством будут протекать хорошо, однако не пытайтесь сидеть на двух стульях подряд. Не обсуждайте руководство с коллегами, а коллег с руководством.

Астрологи рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, прослушать курс медитации, заняться йогой или отправиться ближе к природе.

Благоприятный день: 11 августа

Неблагоприятный день: 9 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Рака

На этой неделе Ракам не придется скучать. Все ваши запланированные дела будут идти как по маслу. Вероятно, вам захочется праздника, поэтому не засиживайтесь дома, а берите компании и отправляйтесь на пикник или на кофе с пирожным. Интересные разговоры и искренние улыбки позволят вам дополнительно зарядиться для новых свершений.

На работе будьте осторожны с руководством. Не указывайте им на их ошибки, ведь можете встретить врага, который очень долго будет за вами наблюдать и обращать внимание на все недоработки или неточности.

В среду вам нужно будет отлучиться от личных вопросов и заняться чужими. Вашей подруге или другу будет жизненно необходима помощь и утешение, и выделите несколько часов, чтобы поговорить по душам.

Благоприятный день: 7 августа

Неблагоприятный день: 11 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Льва

Начало недели удачное для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Также это выгодное время для инвестиций. В будущем вы обязательно получите от них существенную прибыль.

Первая половина недели будет неудачной, вы будете себя плохо чувствовать, поэтому не беритесь за выполнение тех дел, которые будут требовать у вас очень много энергии. Однако ближе к выходным ситуация изменится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат что-то очень новое и интересное, вероятно придется сменить работу, пройти тренинги или курсы.

Не стоит на этой неделе занимать деньги самому или же занимать кому-то, ведь велика вероятность того, что вы эти деньги потеряете.

Благоприятный день: 11 августа

Неблагоприятный день: 6 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Девы

На этой неделе Девы удивят всех своими организаторскими способностями. В четверг можете смело подписывать важные документы, решать финансовые вопросы или переезжать на новую квартиру. Все масштабные события будут вам на пользу.

Избегайте конфликтов и споров. Не осуждайте других, а лучше займитесь собой. Подумайте, как правильно реализовать поставленную цель или достичь мечты. Дома выделите время на уборку: сложите вещи, которые лежат не на своих местах, выбросьте то, чем не пользуетесь и придумайте интересные детали, которые освежат ваш дом.

На выходных отправьтесь с любимым человеком на отдых: в лес, на речку, на озеро. Позвольте себе отдохнуть душой и телом. Если у вас есть некоторые трудности в отношениях – не бойтесь их обсудить. После искреннего разговора вам обоим будет гораздо лучше.

Благоприятный день: 8 августа

Неблагоприятный день: 5 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Весов

Звезды рекомендуют до конца недели Весам завершить все новые начинания, которые накопились в течение недели. У вас есть много незавершенных вопросов в рабочей сфере и в отношениях. Неделя максимально благоприятная для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность, однако не пытайтесь очень сильно выделиться, ведь можете переусердствовать.

Ваша решительность сыграет на руку в личных и любовных вопросах. Одинокие Весы будут иметь все шансы встретить надежного партнера, однако для этого вам нужно приложить максимум усилий и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно начать заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 9 августа

Неблагоприятный день: 11 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы будут лучше контролировать свою жизнь. Конструктивная критика от коллег и друзей даст вам определенный толчок к тому, чтобы вы улучшили свою жизнь. Если будете правильно действовать, результат не заставит вас долго ждать.

Неделя благоприятна для физической активности. Если вы планировали бегать утром, делать зарядку или записаться в зал – не откладывайте это на потом. Если вам не хватает энергии, то спорт вам поможет ее привлечь.

На выходных не отказывайте друзьям, если они пригласят вас на какое-то событие. Вполне вероятно, что вас там будут ждать новые знакомства, которые принесут в вашу жизнь новые идеи.

Благоприятный день: 6 августа

Неблагоприятный день: 9 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе обязательно надо обратить внимание на проекты, связанные с образованием и спортом. В финансовом плане вам помогут дальние родственники или родители. Вероятно, во второй половине недели вы совершите важную покупку.

В конце недели могут появиться некоторые трудности, возможны непредвиденные расходы. В рабочих вопросах нужно проявить творческий подход, будьте готовы к командировке. Будьте осторожны, проявите врожденные трудолюбие и ответственность, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме.

Опасности для здоровья у Стрельцов нет, впрочем стоит тщательно о себе позаботиться. Если у вас есть возможность, съездите с любимым человеком в санаторий или оздоровительный комплекс.

Благоприятный день: 6 августа

Неблагоприятный день: 8 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Козерога

Для Козерогов новая неделя – время размышлений, планов и постановки целей. Вам нужно немного больше уверенности в себе, чтобы смочь реализовать все спланировано. Впрочем, несмотря на новые вызовы в жизни не забывайте о любимом человеке. Не держите все в себе, а расскажите ей о своих планах и желаниях. Возможно, вместе вы придумаете кое-что интересное.

Ваше финансовое положение улучшится, на работе вам дадут премию за успешно выполненный проект, а также вы получите возможность заработать средства на дополнительной работе.

На выходных обратите внимание на свое здоровье. Если у вас долгое время болит спина и боль не прекращается – обратитесь к врачу. Вероятно, вам придется на некоторое время взять больничный и отправиться в санаторий на лечение.

Благоприятный день: 10 августа

Неблагоприятный день: 7 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Водолея

Новая неделя будет очень насыщенной. Вас ждут интересные перспективы в бизнесе и карьерный рост. Неделя удачна для нового учения, знакомств и путешествий. Астрологи говорят, что следующие 7 дней – лучшее время для достижения задуманного. Однако не берите все дела на себя, научитесь распределять правильно работу.

Вы можете получить деловое предложение, на которое соглашаться сразу не стоит. Внимательно взвесьте все за и против. Сдерживайте эмоции с людьми, которые вас окружают. Будьте более терпеливыми и не пытайтесь всех критиковать.

Будьте внимательны с едой – избегайте жареных, пересоленных блюд и сладкого. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и обходить напряженные разговоры.

Благоприятный день: 5 августа

Неблагоприятный день: 7 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 5 – 11 августа 2019 для Рыб

На этой неделе Рыбы будут очень активны. У вас каждый день будет распланирован, а встречи с друзьями принесут вам много радости и настроения. Астрологи рекомендуют вам пересмотреть рацион питания. Установите себе марафон хотя бы на 7 дней и откажитесь от жирной пищи, газированных напитков и хлебобулочных изделий.

Также вам придется бороться со своим настроением. Если вас накрывает волна негатива, включите свою любимую музыку, новый сериал, купите книгу или встретьтесь с друзьями. Помните, ваши положительные эмоции – это залог гармонии в личной жизни.

На выходных не засиживайтесь дома. Звоните друзьям и отправляйтесь в небольшое путешествие. Обмен мнениями с теми, кто рядом, имеет большое значение. Счастье заключается в том, чтобы проводить больше времени со своей семьей и друзьями.

Благоприятный день: 5 августа

Неблагоприятный день: 11 августа