Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для всех знаков Зодиака будет богат событиями. Вы начнете новые проекты, у вас появится дополнительное время и возможности. Одинокие представители знака могут смело ожидать романтический период. Читайте гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Овна

Астрологи прогнозируют Овнам финансовые проблемы, но совсем скоро вы их избежите. На этой неделе у вас появятся новые проекты, с помощью которых вы сможете заработать дополнительные средства. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений по работе. Приложите максимум усилий для того, чтобы сделать работу качественно.

В целом неделя будет продуктивной. Среди недели выделите время, чтобы составить планы и цели на будущее. В конце недели, вероятно, вы поедете в гости к родителям. Поездка принесет вам удовольствие и хорошее настроение.

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На выходных отложите все задачи и посвятите время только себе. Сварите душистый чай и умоститесь в постели с интересной книжкой. Такой релакс позволит вам полностью перезарядиться и отдохнуть.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 9 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Тельца

Тельцы на этой неделе будут собой гордиться, потому что приложат все усилия, чтобы стать лучше и усовершенствовать свою жизнь. Любой выбор, который вам придется принять – будет правильным, поэтому полагайтесь только на собственную интуицию.

Чаще прислушивайтесь к себе и спрашивайте чего именно вы хотите от этой жизни. Такие мысли сподвигнут вас на новые идеи и цели, которые со временем приведут вас к впечатляющим результатам. Астрологи советуют пока отложить отдых, даже, если вы очень его ждали. Всё свое время сейчас уделите только себе и своему окружению, с которым вы дружите. Если есть человек, который на вас плохо влияет – не бойтесь разорвать дружбу, которая вас только угнетает.

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Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 12 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Близнецов

Астрологи говорят, что новая неделя для Близнецов будет успешной в финансовом плане. Если вы давно планировали купить технику домой, то сейчас самое идеальное время для этого. Одинокие пары имеют все шансы познакомиться со своей второй половинкой. А вот парам, которые находятся в отношениях, но несчастн – нужно сделать окончательный выбор, как именно вам двигаться дальше.

Работа вас приятно удивит. Руководители будут к вам относиться благосклонно, вы станете более коммуникабельными и ответственными. Не бойтесь браться за трудные задачи. В глазах начальства таким образом вы заработаете дополнительные бонусы, которыми впоследствии сможете воспользоваться.

Для лучшего познания самого себя не тратьте свободное время на глупости. Звезды будут способствовать тому, чтобы ваше самостоятельное обучение, курсы, дыхательные практики или спорт принесли долгожданный эффект.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 9 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Рака

Звезды советуют Ракам обращать внимание на всё, что с вами происходит. Таким образом, вы сможете составить целостную картину того, что вам стоит наверстать, а чему, наоборот, стоит уделять меньше времени. В среду вам представится возможность принять важное решение. Прежде, чем его озвучить, хорошо посоветуйтесь со своими друзьями и близкими.

По словам астрологов, нужно хорошо спланировать неделю, чтобы не завершать все свои дела в последний день. В пятницу у вас будет встреча с друзьями, которые зарядят вас энергией и позитивным настроением.

Выходные лучше провести дома со своей половинкой. Подумайте над блюдом, которое вы всегда хотели приготовить. Удивите себя и любимого человека своими кулинарными способностями. Вечером включите комедию или романтический фильм.

Благоприятный день: 11 января

Неблагоприятный день: 12 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Льва

Львы на этой неделе будут очень заняты на работе. Вам всё будет удаваться, а любые трудности быстро пройдут. Если руководство даст вам много задач, которые вы физически не успеете сделать – не бойтесь попросить о помощи своих коллег.

Обратите внимание на своё здоровье: начните заниматься спортом, делайте упражнения на спину и правильно питайтесь. Астрологи советуют отказаться от алкоголя и сигарет на некоторое время, или вообще бросить эти пагубные привычки.

На выходных вас ждёт интересное и насыщенное событие, которое может изменить вашу жизнь. Если у вас плохое настроение и нет ни к чему желания – не переживайте, совсем скоро все ваши плохие дни пройдут и наступят интересные события, которые позволят вам развиваться в правильном русле.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 10 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Девы

Девам на этой неделе надо выделить время на личную жизнь и работу. Научитесь правильно распределять своё время. По рекомендациям астрологов, рабочие задачи стоит делать на работе, а не доделывать все "хвосты" дома.

Ваша решимость на этой неделе будет сильно поражать. Вы будете прилагать максимум усилий ко всему, за что возьмётесь, и это заметят и оценят как ваши родные, так и руководство.

На выходных займитесь одним очень интересным делом – начните воплощать свою мечту в реальность. Сделайте первый шаг, на следующий день – второй, и так продолжайте до тех пор, пока не увидите первые результаты.

Благоприятный день: 12 января

Неблагоприятный день: 9 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Весов

Звезды рекомендуют Весам всю неделю проявлять активность и не быть ленивыми. Беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро. Не забывайте о своих друзьях. Если вам хочется с кем-то поговорить, то помните, что чашечка кофе наедине с подругой или другом может зарядить вас энергией на всю неделю.

Изменения в вашей личной жизни тоже могут быть кардинальными. Не исключено, что на этой неделе вы приобретете квартиру или машину. Уже в начале года ваши планы и цели начнут воплощаться в реальность, и произойдёт это именно на этой неделе.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите никаких запретов в тяжелой и вредной пище. От такого питания вы можете легко набрать вес, от которого потом будет трудно избавиться.

Благоприятный день: 11 января

Неблагоприятный день: 9 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам следует проявлять осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях. Не обращайте внимания на сплетни в вашем коллективе, есть риск попасть в очень неудобное положение.

В конце рабочей недели у вас будет очень много работы, впрочем, если вы попросите помощи у коллег, то всё быстро уладите. На выходных звезды пророчат успех в экспериментах с внешностью. Если вы давно хотели улучшить состояние своих волос с помощью соответствующих процедур – не медлите, результат вам очень понравится.

На этой неделе не исключена судьбоносная встреча, настоящая любовь или официальное предложение.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 9 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Стрельца

Звезды советуют Стрельцам на этой неделе отдохнуть. Оставьте все дела и работу на следующую неделю. В середине недели вас ожидает новое знакомство. На первый взгляд оно не обещает ничего интересного, но через некоторое время перерастет в романтические отношения.

В течение всей недели будьте мудрыми и благоразумными. Постарайтесь не встревать в споры и недоразумения, которые возникнут между коллегами на работе. Если вы приложите усилия, то станете более уверенными в себе.

Самодисциплина, занятия спортом и прогулка в любую погоду – такими должны выглядеть ваши идеальные выходные. Ваше здоровье зависит от эмоционального состояния. Внимательно прислушивайтесь к себе и старайтесь не переутомляться. Пейте витамины и отдыхайте вечером за просмотром любимых сериалов или фильмов.

Благоприятный день: 11 января

Неблагоприятный день: 9 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Козерога

Новая неделя благоприятна для воплощения самых сложных проектов на работе, на которые вы никак не могли решиться. Рассчитывайте только на свои силы, если будете доверять важные задачи коллегам – они могут вас подвести. Сохраняйте холодный ум, сдержанность на работе, именно эти качества позволят достичь высот, о которых вы раньше даже не мечтали.

Вторник – не лучший день для финансовых вопросов. Не вкладывайте деньги, если сомневаетесь. Также не стоит одалживать деньги, особенно друзьям, есть большая вероятность, что вы можете испортить свои отношения.

Не стоит забывать и о вашей личной жизни. Из-за вашего напряженного графика вас мало видят дома, поэтому на выходных попробуйте исправить эту ситуацию.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 8 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Водолея

Новая неделя для Водолеев – идеальный период для завершения всех дел, которые у вас накопились в последнее время. Ближе к концу недели у вас, вероятно, начнутся проблемы с руководством. В финансовом отношении неделя обещает быть удачной.

Не следует пренебрегать и домашними делами: на этой неделе вы сможете решить много важных вопросов. У многих представителей знака будет сильное желание изменить внешний вид – придется потратить немалую сумму, но результат превзойдёт все ожидания.

На выходных Водолеям рекомендуется посетить вечеринку, премьеру нового фильма или интересную выставку. Вам будет приятно вдохновляться искусством и заряжаться позитивной энергетикой.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 8 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для Рыб

Новая неделя для представителей знака идеально подойдет для смены имиджа. Если вы давно мечтали поменять прическу или стиль в одежде – обращайтесь за услугами стилиста. Вы будете приятно удивлены полученным результатом. Ваше настроение от внешних перемен улучшится, дома вы будете выполнять все дела, а работа порадует приятными премиями.

Среда обещает интересные события. Вы познакомитесь с харизматичными людьми, которые пригодятся вам в будущем. Не зацикливайтесь на работе и финансах, любые трудности, которые есть в вашей жизни, исчезнут совсем скоро. Однако вас не покинет ощущение спокойствия, равновесия и уверенности в себе.

На выходных вас будет беспокоить бессонница, поэтому постарайтесь перед сном проветривать комнату. Будьте осторожны с электроприводами и предметами бытовой химии.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 8 января