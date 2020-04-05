Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака является достаточно разнообразным. Одним будет везти практически во всем, остальным стоит задуматься над своими поступками. Читайте гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Овна

Эта неделя благоприятна для работы по дому. Постарайтесь сделать свой дом комфортным и уютным, сейчас это вам вполне под силу. К тому же, если вы будете работать вместе с семьей или любимым человеком, это поможет вам укрепить ваши отношения.

В конце недели могут возникнуть трудности с автомобилем, поэтому если вам надо куда-то обязательно поехать – сделайте это в начале недели.

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Астрологи рекомендуют в рабочих задачах быть внимательными и никуда не спешить, чтобы не наделать весомых ошибок. Старательно выполняйте свои задания и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Карантин дома – прекрасное время, чтобы начать заниматься своей фигурой. Пересмотрите свое питание и добавьте в режим дня физические нагрузки. Результаты не заставят себя долго ждать.

Благоприятный день: 11 апреля

Неблагоприятный день: 6 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Тельца

Новая неделя для Тельцов будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому.

Если же вы только размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

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В финансовом плане будьте очень внимательны. Если будете выходить в людное место – внимательно следите за всеми своими вещами и лучше не берите с собой большие суммы денег.

Благоприятный день: 8 апреля

Неблагоприятный день: 9 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Близнецов

Ваша личная жизнь оживится. Вероятно, вам напишет человек, о котором вы очень долгое время думали. После этого вы станете более эмоциональными и романтичными.

Вам стоит задуматься над тем, в каком векторе вы хотите идти по жизни дальше. Отложите все рутинные и неинтересные дела и займитесь чем-то полезным. Звезды обещают вам прибыль за хорошо сделанную работу.

Конец недели очень благоприятен для хобби, чтения или изучения чего-то нового. У вас также могут появиться новые идеи, которые будут способствовать вашему успеху. Астрологи советуют не бояться ставить себе на следующую неделю трудные задачи.

Благоприятный день: 10 апреля

Неблагоприятный день: 11 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Рака

На этой неделе уделите время общению с близкими людьми. Дни благоприятны для построения планов на будущее. Также стоит выделить время, чтобы доделать все свои дела. Астрологи советуют в работе быть трудолюбивыми, решительными и готовыми помочь.

В середине недели у вас внезапно может возникнуть апатия ко всему, за что бы вы не взялись. В таком случае лучше дать себе накопить энергию, прежде чем приступать к заданиям. Отдохните и попробуйте перевести дух.

Позаботьтесь о своем здоровье. Если плохо себя чувствуете, не пренебрегайте этим. Купите соответствующие лекарства или обратитесь к врачу.

Благоприятный день: 6 апреля

Неблагоприятный день: 7 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Льва

На этой неделе вы сможете заявить о себе, как о сильном игроке, и продемонстрировать все свои лучшие качества личности. Чтобы все шло по плану, постарайтесь определить, что вам действительно нужно.

У вас, как никогда, обострится чувство ответственности и самодисциплины. Это прекрасное время, чтобы получить еще больше знаний в профессиональной деятельности.

На выходных уделите время отдыху, расслабьтесь, сосредоточьтесь полностью на себе. Не читайте новостей, которые загонят вас в депрессивное состояние. Сейчас вам стресс ни к чему.

Благоприятный день: 10 апреля

Неблагоприятный день: 8 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Девы

На этой неделе вас ждет много разговоров с коллегами и руководством. Вам удастся вдохновиться новыми идеями и почувствовать положительную динамику. Это идеальное время для того, чтобы вы постарались максимально достичь своих целей.

Постарайтесь избегать дорогостоящих покупок, астрологи советуют сконцентрироваться на сохранении ресурсов, а не на их расходовании.

Помните, что время от времени вашему организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых свершений. Поэтому хороший фильм, интересная книга или просто душевные разговоры – позволят вам ощутить спокойствие и уют.

Благоприятный день: 10 апреля

Неблагоприятный день: 12 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Весов

На этой неделе вам легко будут даваться дела, которые потребуют особого внимания и терпения. У вас есть все шансы завершить проекты и получить достойные результаты за свою работу.

В середине недели вас ожидают приятные события, а неприятных поворотов судьбы вы сможете самостоятельно избежать благодаря своей интуиции.

На выходных вам захочется заняться с родными разнообразными делами. Придумайте интересную игру или какие-то полезные задачи, которые позволят вам окунуться в атмосферу семейного тепла и благополучия.

Благоприятный день: 6 апреля

Неблагоприятный день: 8 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Скорпиона

На этой неделе перед вами будет возникать дилемма "хочу – не хочу", вы будете колебаться при каждом деле, за которое будете браться. Для того, чтобы понять, чем именно вы хотите заниматься, составьте план дел и четко выполняйте все по порядку.

В четверг будьте максимально осторожными со своими словами. Выполните все обещанное, чтобы не подорвать доверие своих близких. Если вы не успеваете что-то сделать – попросите помощи у близких.

Суббота – отличный день для генеральной уборки. Если вы давно хотели сделать дома перестановку вещей, можете смело воплощать задуманное в реальность.

Благоприятный день: 9 апреля

Неблагоприятный день: 10 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Стрельца

Новая неделя Стрельцам может принести споры на работе или в личной жизни. Если в первом случае конфликт будет затяжным, то в отношениях вы разберетесь достаточно быстро. Старайтесь контролировать свои эмоции.

Середина недели будет благоприятной для онлайн-шоппинга. В этот день вы наткнетесь на предложения, которые будут вам по карману. Отличное настроение от покупок вам гарантировано.

Если вы чувствуете, что находясь на карантине, набрали немного лишних килограммов – начните заниматься спортом и перейдите на здоровое питание. Перестаньте есть жареную вредную пищу, пить газированные напитки и переедать сладкое.

Благоприятный день: 12 апреля

Неблагоприятный день: 9 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Козерога

Козерогов в личной жизни ждет приятный период. Ваша половинка сможет удивить вас особым поступком, которого вы даже не ожидали. Если до этого момента ваши отношения могли иногда давать трещину, то сейчас все наладится.

Свое свободное время проведите за подытоживанием дел и приоритетов. Вам следует составить четкую картину целей, к которым вы должны прийти в конечном итоге.

На выходных уделите время семье и друзьям. Даже несмотря на то, что мы не имеем возможности увидеться, это не означает, что мы прекращаем с ними общение. Позвоните другу или подруге, спросите как их дела. Родителям скажите о том, что вы их любите. Ваша поддержка им сейчас очень нужна.

Благоприятный день : 7 апреля

Неблагоприятный день: 11 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Водолея

Попробуйте на этой неделе не принимать поспешных решений и не делать достаточно резких выводов. Если вы чувствуете, что перегорели на работе, возьмите недельный отпуск, или же спросите у руководства, что бы они хотели в вас видеть в первую очередь.

При этом не стоит забывать о выполнении своих должностных обязанностей. В противном случае придется искать новую работу. Держите все свои планы в себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете. Так как это может принести негативные последствия.

Женщинам на этой неделе рекомендуется быть более осторожными во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии.

Благоприятный день: 6 апреля

Неблагоприятный день: 10 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Рыб

Неделя благоприятна для избавления от вредной привычки, поэтому начните понедельник именно с этого. Больше обращайте внимание на потребности окружающих, возможно, кому-то из ваших коллег нужна помощь, но они стесняются об этом вас попросить.

Будьте осторожны с лекарствами. Если возникла необходимость в их использовании, лучше проконсультируйтесь с врачом.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнее. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не расстраивайтесь, вполне возможно, что изменения пойдут к лучшему.

Благоприятный день: 12 апреля

Неблагоприятный день: 9 апреля