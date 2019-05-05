Гороскоп на неделю 6–12 мая 2019 для всех знаков Зодиака довольно разный. Одних ждет успех на работе, множество интересных дел, а других новые знакомства, отдых и увеличение зарплаты или получение премии. Читайте гороскоп на неделю 6–12 мая 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 6–12 мая 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 6-12 мая 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Овна

Неделя для Овнов будет очень приятной. Ваши дни будут наполнены событиями, новыми встречами и вдохновением от друзей. Не бойтесь того, что вам придется работать сверхурочно. Это принесет свои плоды, а результат тщательной работы не заставит себя долго ждать – вы получите повышение и улучшите свое финансовое положение. Астрологи рекомендуют отложить деньги на путешествие, о котором вы мечтаете.

Однако вас также ожидают неожиданные расходы на ваш дом – вы приобретаете элементы декора, которые оживят интерьер. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго. Однако не покупайте все подряд, научитесь экономить.

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Выходные запланируйте ярко и насыщенно, чтобы было что запомнить. Соберите компанию друзей и отправляйтесь в другой город на прогулку, или же соберитесь вместе на пикник, если этому будет способствовать погода. Будьте осторожными в вопросе своего здоровья, ведь из-за легкого наряда вы можете легко простудиться.

Одинокие представители знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку именно на выходных. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Благоприятный день: 7 мая

Неблагоприятный день: 12 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Тельца

Новая неделя для Тельцов будет немного напряженной, ведь вам придется быть уверенным во всех своих решениях и не опускать руки. Недостатком на пути к успеху может быть ваше упрямство и переоценка своих возможностей. В это время старайтесь не проводить все свободное время с большой компанией друзей, лучше проведите время дома, самосовершенствуясь.

Обратите внимание на дом. Вам давно надо взяться за ремонт кухни и обновить дизайн комнат. Не ленитесь и начните хоть с чего-то. Полученный результат через некоторое время вас очень порадует. Также не игнорируйте проблемы в вашей семье. Помогите близким словом и объятьями, они вам будут очень благодарны.

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Не стоит на этой неделе занимать деньги самому или же занимать кому-то, ведь есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете. От денежных расходов вам поможет уберечься мудрость вашей половинки, которая вовремя даст дельный совет.

Благоприятный день: 9 мая

Неблагоприятный день: 6 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Близнецов

Новая неделя благоприятна для серьезных дел. Если вы постоянно откладываете важное дело – самое время его воплотить в жизнь. На работе вы сможете без лишних эмоций отстоять свою точку зрения. Все обстоятельства для вас сложатся благополучно, воспользуйтесь этим и покажите себя с лучшей стороны. Тем более, что коллеги и близкие будут вас поддерживать.

В начале недели вас ждут интересные поездки и встречи с новыми людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, больше гуляйте, встречайтесь с друзьями и полезно проводите время. Май – отличное время, чтобы отправиться с друзьями в мини-отпуск и провести его весело.

Обязательно внесите в свой список планов как можно быстрее выполнить давно обещанную миссию и записаться к врачу. В первую очередь посетите стоматолога, гастроэнтеролога и гинеколога, если у вас есть потребность. Если вы будете тянуть, то потом восстановить здоровье будет очень трудно.

Благоприятный день: 8 мая

Неблагоприятный день: 6 мая

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Рака

В мае ваши финансовые вопросы выйдут для вас на первый план. Это хороший период для укрепления материального положения. Смело откладывайте деньги на машину или квартиру, уверенность в том, что у вас все получится, придаст вам вдохновения и сил зарабатывать еще больше и стараться. Однако, в июне деньги будут даваться вам не так легко, поэтому воздержитесь от ненужных покупок.

Неделя наделит вас жизненными силами, укрепит уверенность в себе и позволит вам подумать о ценности и восстановить внутреннее равновесие. Вы сможете многого добиться, активно проявить себя и привлечь в свою жизнь многих единомышленников. У вас все получится, главное – старайтесь не поддаваться своим слабостям.

На выходных займитесь собой, своим здоровьем. Избегайте интриг и сплетен, которых вокруг вас будет очень много. Учитывая то, что вы взвалили на свои плечи позицию лидера, не отставайте в саморазвитии: много читайте, узнавайте новое, посещайте театры, выставки и музеи.

Благоприятный день: 10 мая

Неблагоприятный день: 8 мая

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Льва

Для Львов новая неделя – успешный период для создания долгих и прочных отношений, путешествий и важного приобретения. Ваше настроение будет зависеть от целей, которые вы себе поставите, и людей, которые вас будут окружать. Старайтесь общаться только с позитивными и интересными людьми, которые обеспечат вас хорошим настроением и положительными эмоциями.

На выходных разгрузите свой мозг и не садитесь за компьютер решать рабочие дела. Попробуйте приготовить самостоятельно блюда вашей любимой кухни. Если вы хорошенько постараетесь, то откроете в себе новый талант, который не замечали раньше.

Возьмите себя в руки и довести все планы до конца. Не срывайтесь по пустякам на вашу вторую половинку, если вас мучают угрызения совести, искренне попросите прощения, поговорите, но не ждите, что это сделает человек, которого вы обидели.

Благоприятный день: 10 мая

Неблагоприятный день: 8 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Девы

Новая неделя для вас сложится замечательно. У вас будет много сил и уверенности в себе. Время строить и реализовывать стратегические планы. Лучший период для путешествий за границу. У вас также есть все шансы улучшить свое материальное положение. Обратите внимание на дела, связанные с недвижимостью, совместным бизнесом, страховкой и бизнесом. Главное – не увлекайтесь всем сразу, ведь именно в этот период вам не стоит рисковать.

На протяжении недели вам понадобится поддержка друзей и близких, поэтому не стесняйтесь их об этом просить. Это хорошее время для компромиссов, решения конфликтов, юридических вопросов и заключения договоров, связанных с недвижимостью.

Скоро ваши служебные обязанности потребуют частых поездок для совершенствования навыков и обучения. Постарайтесь не перегружать себя, ведь это может плохо повлиять на ваше самочувствие и в дальнейшем на здоровье. На выходные поставьте на первое место дом и семью. Проведите с ними выходные и запаситесь любовью, заботой и лаской на всю следующую неделю.

Благоприятный день: 12 мая

Неблагоприятный день: 11 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Весов

Новая неделя для вас станет не очень легкой, однако, если проявите терпение и выдержку – преодолеете много препятствий. Не будьте требовательными к людям так же, как и к себе самому. Именно сейчас у вас замечательное время, чтобы добиться поставленных целей и реализовать свои амбиции.

Не отказывайтесь от отдыха и посещения интересных мероприятий. Каждое событие принесет вам новые эмоции и незабываемые ощущения. Не жертвуйте собой ради работы, ведь вам нужно больше времени уделять собственному спокойствию и гармонии. Хорошая книга вечером, ароматный кофе и тишина подарят вам позитив на весь следующий день.

Будьте внимательнее к мелочам. Вам не помешает дисциплина и аккуратность. Вы произведете хорошее впечатление на людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома. Новые проекты вдохновят вас на трудовые подвиги.

Благоприятный день: 6 мая

Неблагоприятный день: 11 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Скорпиона

На этой неделе астрологи рекомендуют Скорпионам использовать творческий подход к работе. Если у вас будут проблемы, а поставленные цели не будут получаться так, как вы планировали – не переживайте, ведь победа все равно за вами. Молчание – золото, однако слово, сказанное вовремя – бриллиант. Не бойтесь высказывать руководству свою позицию относительно вещей, которые вам не импонируют.

Не игнорируйте свое здоровье. Если вы замечаете на лице сыпь, то ограничьте употребление шоколада, пирожных. Больше времени уделяйте сну, делайте зарядку и любите ближних. Не жалуйтесь всем, что вы устали и плохо себя чувствуете. Вскоре все пройдет. Вечером отложите телефон из рук и пообщайтесь с мужем или женой, родителями, детьми. Это даст вам невероятный заряд бодрости.

До конца недели обязательно доделайте все дела, которые "висят" у вас над головой, чтобы отправиться с семьей за город на отдых. Внутренний голос подскажет вам, что вы очень давно не отдыхали на полную. Поэтому берите из дома краски, листы бумаги, кисти и рисуйте картины, как можете и умеете. Такой подход к отдыху заменит вам психолога.

Благоприятный день: 8 мая

Неблагоприятный день: 9 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Стрельца

Астрологи говорят, что старания Стрельцов приведут к значительным переменам в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности.

Остерегайтесь привлекательных проектов и предложений. Будьте умными, споры с руководством принесут только разочарование, а вам еще неоднократно придется обращаться к нему за помощью. Есть шанс, что, используя свои умственные способности, вы добьетесь повышения в должности, или же симпатии руководства.

Выделите достаточно времени для домашних дел, родственников, и решения финансовых проблем. На этой неделе вас ждет комфорт и взаимопонимание в отношениях с родными и близкими.

Благоприятный день: 11 мая

Неблагоприятный день: 6 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Козерога

Ваш отпуск приближается. Успейте прежде, чем вы отправитесь на отдых, доделать все дела. После плодотворной работы сон и море покажутся вам райским отдыхом. Вы наберетесь новых сил и впечатлений, если будете нежиться на горячем адриатическом песке и будете видеть бирюзовые волны.

Если у вас проблемы в личной жизни, и ваш партнер вам не слишком подходит, то не стоит за него держаться. Отпускайте тех, кто от вас уходит, ведь совсем скоро вы встретите настоящую пылкую любовь, которая может закончиться даже свадьбой. Не ограничивайте себя в покупке товаров, которые вам необходимы, ведь совсем скоро вы получите премию за хорошую работу и трудолюбие.

Если у вас дома еще не все так критично, как могло бы быть, то перенесите ремонт на следующий месяц. Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 11 мая

Неблагоприятный день: 9 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Водолея

На этой неделе забудьте хоть немного о работе и поищите вдохновение, ведь до рабочего выгорания вам рукой подать. Если вы так и не успели составить план на весь год, поставить цели, то эта неделя – именно для этого. Сядьте за рабочим столом и спокойно подумайте над тем, чего бы вы хотели достичь. Если вы никак не можете приступить к изучению иностранного языка – попросите друзей записаться с вами на курсы, если они также нацелились выучить язык. Планы, связанные с путешествиями, самообразованием и спортом – обязательно реализуются, если вы будете прикладывать хоть чуточку усилий.

В среду у вас накопится множество дел, половина из которых – вам точно не нужна. Научитесь отсеивать то, что требует особого внимания, от ненужного. Тратьте свою энергию и силы рационально. Если есть возможность, обратитесь за помощью к коллегам, или же к вашему партнеру, если это касается домашней работы. Вы сейчас очень уязвимы, а чрезмерная нагрузка сможет только ухудшить ваше психологическое здоровье.

Выходные проведите в комфорте и покое. Откажитесь от вечерних прогулок, а свободное время посвятите разговору с родителями или просмотру культовых фильмов, которые напомнят вам ваше детство или юность.

Благоприятный день: 10 мая

Неблагоприятный день: 12 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 6 – 12 мая 2019 для Рыб

Новая неделя для вас будет грандиозной. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Если же вы лишь размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

У вас возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или друга. Попробуйте максимально критично оценить эту ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения. Ведь неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Если вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они произойдут в конце недели. Так что будьте начеку!

Благоприятный день: 10 мая

Неблагоприятный день: 8 мая