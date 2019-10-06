Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для всех знаков Зодиака Читайте гороскоп на неделю 7-13 октября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

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Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Овна

Овны в октябре будут полностью заняты домашними делами. В начале недели выделите время на выгодное приобретение для обустройства дома. На этой неделе вы наладите отношения с друзьями и руководством, если ранее у вас были проблемы. Те, кто планирует расширение семейства, можно ожидать зачатия.

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Чтобы не разрушить идиллию с любимым человеком, вам стоит проявить терпение и воодушевление, старайтесь не критиковать вашего партнера по пустякам. В конце недели возможны непредвиденные расходы на развлечения. В это время лучше не делать крупных инвестиций, не начинать собственное дело или открывать депозит в банке. Избегайте рисков в финансовых вопросах.

Самочувствие у большинства Овнов будет очень хорошим, и угрозы для здоровья маловероятны.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 9 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Тельца

Новый неделю у вас будет очень коммуникативный. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Если будет возможность, посетите друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

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На работе вас ждет много переговоров и поездок. Большая вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное не унывать, а накапливать финансы, они вам сильно понадобятся. Отношения с родными немного ухудшатся. Скорее всего, не обойдется без ссор.

Ложь и клевета в этот период отдадутся сторицей. Рекомендовано избегать лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается. На этой неделе вам будет не хватать средств. Предотвратить это пока невозможно. Будьте внимательными на дорогах и не переходите дорогу на красный свет.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 10 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Близнецов

Для Близнецов пришло время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. В начале недели, как предупреждают звезды, возможны нелепые ошибки. Эта неделя – не лучшее время для крупных покупок. Отложите шопинг на следующую неделю, лучше запланируйте будущие путешествия и сделайте генеральную уборку в доме. Будьте осторожны с окнами и зеркалами.

Первую половину недели звезды рекомендуют посвятить самообразованию. Вы сможете добиться успеха в обучении и расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем лучше всего сложатся самостоятельные занятия.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Желательно, в этот период внести некоторые коррективы в свой имидж: обновите гардероб и смените прическу.

Благоприятный день: 12 октября

Неблагоприятный день: 8 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Рака

Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – постарайтесь заниматься мелкими делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах на этой неделе полагайтесь полностью на ваше сердце и интуицию – они подскажут правильный выбор.

Благоприятный день: 10 октября

Неблагоприятный день: 13 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Льва

Для Львов особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется успех в новом начинании. Не избегайте общения с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж. Выходные дни проводите больше с семьей или любимым человеком. Отдайте предпочтение спокойным разговорам и вечерам, где вы будете много говорить наедине.

В финансовых делах вас ожидает успех. Не исключено, что в конце года вас ожидает повышение на работе, но для этого нужно будет проявить инициативность и настойчивость на протяжении всей недели. Не забывайте быть искренними и человечными. Проявленная доброта принесет вам большой заряд силы и внутреннего покоя.

Астрологи рекомендуют уделить внимание здоровью – особенно зубам. Суббота будет удачным днем, чтобы наведаться к стоматологу. Также достаточно внимания уделить рациону – избегайте некачественных продуктов.

Благоприятный день: 8 октября

Неблагоприятный день: 11 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Девы

Начало недели для Дев будет несколько напряженным, впрочем середина недели будет удачной. Ваше финансовое положение значительно улучшится, удастся получить дополнительную прибыль.

Если вам захочется перемен, измените интерьер вашей квартиры. Выходные проведите с со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты – конец недели хорошее время, чтобы их решить.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 13 октября

Неблагоприятный день: 11 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Весов

На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам. Однако, не забывайте, что кроме работы, в вашей жизни есть и другие сферы занятости. Поэтому задержки допоздна не принесут желаемого результата. Лучше постарайтесь и сделайте поставленные перед вами задачи быстрее.

Во второй половине недели больше времени проводите вместе с вашим любимым человеком, это поможет вам зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Выходные Весам лучше провести дома, без какой-либо спешки или решения рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший сериал.

Благоприятный день: 13 октября

Неблагоприятный день: 9 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Скорпиона

Для Скорпионов настало время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели, как предупреждают звезды, возможны потери и нелепые ошибки. Новая неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки в доме.

Ваши личные отношения ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Скорее всего, вам удастся сделать его более гармоничным. Проявите фантазию, преподнесите любимому человеку подарок.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиления оптимизма и улучшение физической формы. Не переставайте заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 11 октября

Неблагоприятный день: 12 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Стрельца

Перед новой неделей вам стоит запастись амбициями, целеустремленностью и позитивом! Неделя будет очень насыщенной на события на работе, но такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании и повысить заработок. Но в то же время не забывайте и о собственных потребностях, работать – это хорошо, но отдых никто не отменял. Не жертвуйте своим личным временем, особенно, если это не оправдано.

В конце недели у стрелков будет особенно уязвимой эндокринная система и спина. Добавьте к своему расписанию дня физические нагрузки. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Вторая половина недели благоприятна для шопинга и крупных покупок. Всеми приобретенными товарами и полученными услугами вы будете довольны на 100%. Выходные проведите в кругу самых близких друзей. Последние несколько месяцев были для вас очень напряженными, поэтому вы вполне заслужили полноценный отдых, когда вас не будут беспокоить мысли о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 13 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Козерога

Если вы приложите усилия – ваша личная жизнь и дела пойдут в гору. Вы и сами по себе будете более энергичными и трудолюбивыми на этой неделе. Не бойтесь делать первый шаг и приглашать на прогулку или чашку кофе того, кто вам нравится.

Согласно прогнозу, звезды будут благосклонны к вам во всех начинаниях. Всю неделю будет дарить радостные моменты. Однако, постарайтесь до конца недели привести в порядок свои финансовые дела и не влезать в новые долги. Гороскоп советует пристально следить за своими счетами в банке, кредитными картами и кошельком. Есть немалый риск потерять часть средств.

Выходные подарят хорошую возможность избавиться от старого и впустить в свою жизнь новое. Звезды обещают новые знакомства с интересными людьми, которые со временем станут верными друзьями. Вы сможете избавиться от тяжелой ноши, которая давно сидит на вашей шее.

Благоприятный день: 8 октября

Неблагоприятный день: 10 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Водолея

Новая неделя обещает для Близнецов много неожиданных ходов и поворотов судьбы! Будьте готовы, что ваша жизнь будет насыщенной и потребует от вас сил и энергии.

Единственная сфера жизни, которая будет в покое и гармонии – это работа. Уделите больше внимания вашим отношениям – добавьте в них немного романтики, чтобы напомнить своей половинке о чувствах. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку – это произойдет в людном месте, поэтому будьте внимательны.

Новая неделя – удачный период для встреч с друзьями или посещения концертов. Большое удовольствие вам принесет занятие спортом или плаванием, которым вы так давно хотели заняться.

Благоприятный день: 12 октября

Неблагоприятный день: 8 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2019 для Рыб

У Рыб начнется довольно эмоциональная неделя. Ваши желания не будут совпадать с вашими возможностями. Составьте четкий план важных и неважных дел и научитесь их правильно распределять. Впрочем, астрологи все равно не рекомендуют браться за весомые дела, отложите их на следующую неделю.

После тяжелого рабочего дня сосредоточьте свое время дома на планирование, путешествия или чтение книг. Вам нужно разгрузить свои мысли на дела, которые приносят вам удовольствие. Найдите гармонию в жизни, и тогда все непременно получится.

Выходные дни – прекрасное время, чтобы углубиться в осеннюю романтику с любимым человеком. Купите вкусное какао и отправляйтесь в парк на прогулку. Проговорите все вопросы, которые вас волнуют и начните составлять план на будущее.

Благоприятный день: 8 октября

Неблагоприятный день: 10 октября