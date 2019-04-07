Гороскоп на неделю 8–14 апреля 2019 для всех знаков Зодиака будет очень удачным и насыщенным. Всех ждут приятные события, незабываемые поездки, интересные встречи, успех и признание. Читайте гороскоп на неделю 8–14 апреля 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 8–14 апреля 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Овна

На этой неделе Овнам нужно больше времени и внимания уделить близким и любимому человеку. Если вы состоите в браке – вам надо серьезно обсудить планы на будущее и решить все конфликты. Не медлите, ведь это может помешать вашим отношениям в будущем. Все споры пытайтесь решать немедленно, не дожидаясь их обострения.

Во второй половине недели вы получите большое количество денег. Это может быть гонорар, премия или деньги, которые вы получите по случаю дня рождения. Не спешите покупать дорогие товары, есть возможность, что вы можете потратить лишнее и купить некачественный товар. Лучше всего идти за покупками в пятницу, а вот для похода в банк выберите среду. При любых финансовых операциях не теряйте бдительность, ведь вы можете потерять часть своих денег.

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Проблемы на работе попробуйте решить с привлечением других профессионалов. Они могут дать действенные советы. Также не бойтесь обращаться за помощью к своим коллегам или руководству.

Благоприятный день: 8 апреля

Неблагоприятный день: 14 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Тельца

Новая неделя для Тельцов – время для изменений, и вам не надо их бояться! У вас будет много встреч с новыми людьми, которые принесут в вашу жизнь что-то позитивное. Поэтому смело идите на контакт и не отказывайтесь от приглашений на любые мероприятия.

На выходных лучше сосредоточиться на своей внешности – запишитесь к косметологу или измените прическу. Также эти дни благоприятны для покупок одежды и полного обновления гардероба.

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На протяжении всей недели у вас есть отличная перспектива карьерного роста. Вдохновение для трудовые свершения вы найдете на работе – рабочие дела будут приносить вам огромное удовольствие. Не уклоняйтесь от дополнительных задач – это принесет свои плоды уже в ближайшее время. В конце недели у вас могут возникнуть мелкие финансовые проблемы, но они не принесут существенного ущерба вашему бюджету.

Благоприятный день: 12 апреля

Неблагоприятный день: 13 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Близнецов

Для Близнецов неделя начнется с домашних забот, встреч с друзьями и бесед за чашкой кофе с коллегами по работе. В конце недели вы получите от своей половинки превосходное предложение отправиться в круиз в теплые края.

Не тратьте много финансов и сил на то, чего вы так сильно желаете. Астрологи предостерегают, что вам стоит немного подождать с быстрыми решениями. Вскоре вас ожидает приятная встреча с интересными людьми, которые станут вашими хорошими друзьями. Вся неделя для вас будет легкой и насыщенной.

На выходных встретьтесь со старыми друзьями, или съездите на экскурсию с сестрой или братом. По желанию, займитесь творческой работой: рисуйте, вышивайте, пишите стихи, играйте на пианино или попробуйте испечь вкусный торт. Воскресенье – удачный период для планирования будущей недели. Если вы курите и хотите как можно быстрее избавиться от вредной привычки – с понедельника самое подходящее время записаться в спортивный зал, на теннис или плавание.

Благоприятный день: 14 апреля

Неблагоприятный день: 8 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Рака

Неделя для Раков будет очень напряженной – вы столкнетесь с некоторыми проблемами на работе, или в ваших новых начинаниях. Чтобы не загнать себя в угол, вам нужно будет проявить гибкость и умение адаптироваться. Именно такое умение принесет хороший результат. Если вы начнете бороться с препятствиями – вас может постигнуть разочарование или даже финансовые потери.

Наиболее проблемными темами этой недели могут стать отношения между коллегами и карьера. Со стороны вашей второй половинки могут быть странные поступки, которые оставят вам больше вопросов, чем ответов. Однако не впадайте в панику и проявляйте холодный ум в таких ситуация. Анализ и спокойный разговор смогут спасти вас от конфликтов и ссор.

Во второй половине недели будьте особенно внимательны к любым финансовым операциям. При обмене валюты вас могут обмануть на крупную сумму, или вы можете потерять свой кошелек или банковскую карту.

После работы чаще гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь любимой работой, легкими физическими нагрузкам, которые наделят вас хорошим настроением и воодушевлением к работе. Также эта неделя благоприятна для коротких поездок.

Благоприятный день: 9 апреля

Неблагоприятный день: 10 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Льва

Всю неделю Львы будут находиться в сложном положении. Главной проблемой может стать противоречие между вашим личным желанием и тем, что ожидает от вас семья и близкие люди. Попытка обсудить свои личные планы и желания с членами семьи может раскрыть для вас всю глубину разногласий. Главное в этой ситуации – контролировать свои эмоции и не обострять уже существующие конфликты. Есть большая вероятность, что ваш близкий родственник прекратит общение с вами, о чем вы будете очень жалеть впоследствии.

Вторая половина недели очень благоприятна для обучения и открытия чего-то нового. Обратите внимание на самостоятельное обучение, которое способствует расширению кругозора и личностному развитию. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

Также вся неделя будет очень благоприятной в финансовом плане – особенно, для заключения договоров или инвестирования. В конце недели вам могут предложить хорошую работу. Не давайте сразу ответ, а хорошо подумайте над новой должностью и увеличением средств. Новый коллектив вас порадует.

Благоприятный день: 13 апреля

Неблагоприятный день: 9 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Девы

Девам следует хорошо составить план на предстоящую неделю, ведь вас ожидает довольно сложный период. Скорее всего, вам придется разойтись со своей второй половинкой. Согласитесь с тем, что вы заслуживаете лучшего избранника. Не унывайте, ведь совсем скоро вы встретите мужчину, который сможет покорить ваше сердце навсегда. Ваши отношения будут очень серьезными, поэтому наберитесь только терпения, чтобы встретить того единственного.

Неделя порадует вас стабильностью. Вам стоит подумать над отдыхом, или заняться учебой, искусством или спортом. В первой половине недели доверьтесь своим чувствам и интуиции, не бойтесь ничего планировать на долгий период. Все ваши планы осуществятся и увенчаются успехом. Однако вам стоит проявить осторожность в общении с чиновниками или в вопросах, которые будут касаться недвижимости.

В конце недели ожидайте новый прилив сил. Ваши дела будут идти быстро и интересно. Вы также можете смело отправляться в спортзал, ведь астрологи пророчат представителям знака хорошую физическую форму. Выходные проведите наедине в размышлениях о целях, которых вы хотите достичь в течение года.

Благоприятный день: 8 апреля

Неблагоприятный день: 13 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Весов

В то время, когда все будут думать об отдыхе, вы будете бороться за профессиональный успех. Звезды советуют посчитать, кто вам должен деньги, а кто – какую-то услугу. В финансовых вопросах вас ждет удача, поэтому если давно собирались попросить о повышении зарплаты – делайте это смелее.

Среда – идеальное время, чтобы провести генеральную уборку дома: помойте окна, полы, аккуратно поубирайте вещи по полочкам, выбросьте или раздайте старые вещи. Это поможет вам почистить не только квартиру, но и очиститься внутренне. У вас появятся новые идеи и силы, которые очень помогут в ближайшее время.

Выходные проведите в новой обстановке – отправляйтесь в путешествие туда, где вы сможете полностью отключиться от внешнего мира и навести порядок в собственных мыслях.

Благоприятный день: 10 апреля

Неблагоприятный день: 11 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Скорпиона

На этой неделе вы будете очень интенсивно искать новые дела и работу. Вам стоит прислушаться к своему окружению и друзьям. Не бойтесь начать контактировать с незнакомыми и влиятельными людьми. Вы удивитесь их добротой, отзывчивостью и простотой.

В середине недели контролируйте свои финансовые расходы. Не тратьте все средства, ведь вас ждут более важные расходы. Всю неделю уделите ярким эмоциям, которые будете охотно вспоминать на протяжении долгого времени. Соберитесь с друзьями на пикник, посетите галерею, послушайте классическую музыку в филармонии или сходите на новый фильм в кинотеатр.

Не бойтесь демонстрировать окружающим свои умения и знания, смело меняйте прическу или стиль одежды, поскольку весна полностью способствует любым начинаниям. В конце недели еще не очень расслабляйтесь, а по возможности ищите новых партнеров и перспективы, которые пригодятся вам в будущем.

Благоприятный день: 12 апреля

Неблагоприятный день: 11 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Стрельца

Любые дела на этой неделе Стрельцам будут даваться очень легко. Особенно это касается работы – не бойтесь браться за новые вызовы или выполнения сложных задач. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать и вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты.

Одинокие представители Знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет совсем для вас неожиданно, поэтому не пытайтесь в каждом взгляде мужчины "поймать" того единственного. Выходные дни проведите в тихой компании, например с близкими друзьями, коллегами или соседями. Вы сможете не только хорошо провести время, но и решить насущные вопросы в хорошей атмосфере.

Благоприятный день: 8 апреля

Неблагоприятный день: 12 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Козерога

Начало недели Козерогов изрядно порадует. Вас ждет приятное знакомство с интересными людьми. Вы отправитесь в увлекательное путешествие и помиритесь с тем, с кем давно конфликтуете. Во второй половине рабочей недели настроение могут испортить неожиданные новости, но ненадолго.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Уделите достаточно времени своим близким – проведите совместный вечер с родителями или второй половинкой.

Период с четверга по воскресенье – лучшее время для разрешения конфликтов и планирования будущих совместных шагов. В том числе, и планирование дорогих покупок.

Благоприятный день: 13 апреля

Неблагоприятный день: 12 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Водолея

Начало и середина недели станут для вас настоящей сказкой. Вы будете популярными, полными оптимизма и энергичными. Вас ожидает период яркой личной жизни. После работы и романтических свиданий отдыхайте на полную и занимайтесь спортом.

Во вторник для вас откроются новые возможности для бизнеса и деловой жизни. Вероятно, вам придется иметь дело с большим количеством документов и счетов. В конце недели вы будете заняты вопросами, которые связаны с домашними делами: покупка недвижимости, ремонт, обустройство нового жилья.

Встреча с друзьями принесет вам творческий подъем и заряд оптимизма. Все проблемы будут решаться с улыбкой и юмором. В субботу выделите время на планирование. Время с 9:00 до 16:00 идеально подходит для фиксирования идей, которые впоследствии воплотите в реальность.

Благоприятный день: 13 апреля

Неблагоприятный день: 14 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 8 – 14 апреля 2019 для Рыб

Новая неделя для Рыб – это замечательный период, чтобы все успеть. Контролируйте свое время, чтобы успеть больше сделать полезных дел. Прислушивайтесь ко мнению окружающих людей, они вам помогут и дадут дельный совет.

Среда – хороший день, для того, чтобы найти новый источник доходов и улучшить свое материальное положение. Можете смело делать покупки, деньги у вас будут, и вы точно не будете испытывать в них нужду.

На выходных спланируйте со своей второй половинкой интересный уикенд, который вам запомнится надолго. Если вам захочется быть дома, то пригласите в гости друзей на фильм или вкусную выпечку. Незабываемые эмоции и заряд позитива вам гарантированы.

Благоприятный день: 8 апреля

Неблагоприятный день: 9 апреля