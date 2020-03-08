Гороскоп на неделю 9-15 марта 2020 для всех знаков Зодиака будет довольно интересным. Многих ждут события, которые изменят личную жизнь, другие же получат прекрасную возможность улучшить свое финансовое положение. Читайте гороскоп на неделю 9-15 марта 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Овна

На этой неделе избегайте шумных компаний и проведите время наедине со своей второй половинкой. Вам изрядно нужно использовать это время на спокойствие и тишину, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигаться в жизни дальше. Уделяйте больше времени своему партнеру и попробуйте откровенно поговорить о ваших перспективах. Только так вы сможете достичь компромисса и понять, есть ли у вас вместе будущее. Но при том уберегайте отношения от вмешательства посторонних людей, а особенно родственников.

На работе вам нужно быть более настойчивым и добиваться поставленных целей. Не отказывайтесь от своих идей и планов, доведите все до логического конца. От няпряженного темпа работы и количества нерешенных задач у вас "будет кипеть" мозг, но возьмите себя в руки и, через некоторое время, вы себя только поблагодарите.

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Старайтесь не думать об этом не очень простом периоде. Вам придется много работать, не исключено, что один из выходных вы проведете именно на работе. Но это принесет свои плоды в будущем, возможно, в виде повышения.

Благоприятный день: 12 марта

Неблагоприятный день: 15 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Тельца

Неделя Тельцам не подарит плохих событий и эмоций. На работе все будет прекрасно, ваше трудолюбие и новые идеи понравятся руководству, поэтому можете ожидать значительное повышение. Если вам удастся немного сэкономить средства, можете спокойно их отложить на будущую поездку.

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Вам нужно больше времени уделять положительным эмоциям. После работы прогуляйтесь с коллегой по парку, или же посетите кофейню на чашечку кофе. Встретьтесь со знакомыми, которых вы давно не видели. Приятные разговоры зарядят вас хорошим настроением.

Выходные будут благоприятны для занятий творчеством, хобби и физическими нагрузками. Звезды будут способствовать тому, чтобы вы прекрасно провели время со своей второй половинкой. По возможности, приезжайте в гости к родителям, если вы живете отдельно от них. Постарайтесь с родными провести как можно больше времени: душевно поговорите, приготовьте вместе ужин, или же просто проведите выходной в кровати за любимым фильмом.

Благоприятный день: марта

Неблагоприятный день: март

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Близнецов

На этой неделе Близнецам нужно быть осторожными с деньгами, чтобы через некоторое время не грустить из-за расходов на не слишком нужные вам вещи. Астрологи не рекомендуют вести дела, касающиеся недвижимости. Скорее всего придется посвятить практически все свободное время после работы решению личных вопросов. У вас могут возникнуть интересные идеи для новых проектов. Не забывайте и не ленитесь составить план для реализации задуманного и подумайте, когда вы сможете взяться за дело.

На выходных постарайтесь домашнюю работу делать в первой половине дня, остальное время уделите себе. При первой же возможности отправьтесь с друзьями в театр или кино, или поиграйте в интересные игры. Проведите этот день активно и полезно, но желательно не за работой.

Ваша основная преграда на этой неделе – неуверенность в себе и собственных силах. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от исполнения своих обязанностей и использования всех возможностей. Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием.

Благоприятный день: 15 марта

Неблагоприятный день: 10 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Рака

Ваши события в жизни складываются совсем не так, как бы вы этого хотели. Проблемы на работе могут принести негативные плоды: дома вы будете разбитыми, у вас не будет настроения, и все свободное время вы будете бездельничать. Не переживайте, совсем скоро у вас изменятся жизненные планы и приоритеты, поэтому вы сможете жить так, как хотите.

Астрологи рекомендуют выделить немного времени на себя в свободное время и понять, чего именно вам не хватает и на что бы вы хотели уделять больше времени. Такой метод даст вам понять, в каком векторе вам двигаться дальше.

На выходных организуйте свою работу так, чтобы вы четко понимали, сколько у вас есть времени на те или иные задачи. Если будет способствовать погода – пригласите друзей на прогулку. Вам нужно менять свою привычную среду.

Благоприятный день: 12 марта

Неблагоприятный день: 13 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Льва

Для Львов неделя будет изрядно выдающейся. Если вы давно шли к своей цели, то уже в конце недели сможете получить хорошие результаты своего труда. Если же вы лишь размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе большой прилив энергии и сил.

Выходные дни благоприятны для туристических поездок. Выберите новый город и смело отправляйтесь в путешествие! Лучшее путешествие запомнится, если вы выберетесь вместе с коллегами по работе. Уикенд поможет вам наладить деловые контакты, которые помогут в будущем во многих начинаниях.

Будьте очень внимательны в отношении собственных средств. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть или же просто что-то украсть. Находясь в людных местах – тщательно следите за всеми своими вещами и не носите с собой большую сумму денег.

Благоприятный день: 12 марта

Неблагоприятный день: 9 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Девы

Девы на этой неделе будут заняты многими делами. Уже в середине недели вы станете рассеянными и невнимательными. Не загружайте себя огромным количеством дел, которые не сможете вовремя выполнить.

В какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что вам не хватает друзей, поддержки и любви. Астрологи советуют быстро переключиться и заняться важными задачами, ведь такое "самокопание" может значительно ухудшить ваше эмоциональное состояние.

Выходные пройдут очень лениво. Не заставляйте себя вставать с кровати, если не можете. Вашему организму нужен отдых. Чтобы немного выйти из своей зоны комфорта, рекомендуется делать то, чего вы раньше никогда не делали: начните рисовать картину, слушать другие направления музыки, запишитесь на танцы или йогу.

Благоприятный день: 12 марта

Неблагоприятный день: 11 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Весов

Звезды рекомендуют Весам на этой неделе быть ответственными. Доводите начатое до конца и тогда удача может улыбнуться вам. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя. Астрологи имеют предостережения относительно финансовых дел и рекомендуют быть внимательными, ведь даже небольшая оплошность может привести к потерям.

Присматривайтесь к себе внимательно на протяжении всей недели. Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая.

Астрологи советуют взяться за свое здоровье – подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Сон, который приснится в понедельник может быть вещим, поэтому будьте к ним особенно осторожными. Пятница – удачное время для покупок, поездок, путешествий, знакомств, переезда, финансовых операций, начала сотрудничества, обновлений и изменений.

Благоприятный день: 9 марта

Неблагоприятный день: 11 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Скорпиона

Кажется, Скорпионам наконец стоит взяться за дело и перестать бездельничать. Если вам нужна поддержка, не бойтесь ни к кому обращаться за помощью. Полезно не только заняться делами, которые требуют срочного выполнения, но и еще раз познакомиться с собой и понять, чего вы на самом деле хотите от жизни.

Если вы чувствуете, что ваши отношения со второй половинкой вас не устраивают – примите кардинальное решение, или же поговорите, чтобы расставить все точки на "и". В вашей жизни не хватает разговоров на темы, которые прежде всего интересны вам. Если человек постоянно разговаривает с вами лишь о своем круге интересов, то можете спокойно объяснить, что вам не всегда это интересно слушать.

Выходные проведите гармонично. Предварительно составьте четкий план того, чем бы вам хотелось заняться. Такие разнообразные задачи зарядят вас хорошим настроением и позитивом на всю следующую неделю.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 12 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Стрельца

Стрельцам стоит взять отпуск хотя бы на несколько дней. Ваша раздражительность и усталость связаны с тем, что вы не имеете времени на отдых и личные дела. Обдумайте все свои обязанности на работе и дома и избавьтесь от ненужного.

В начале недели могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты, не откладывайте их в долгий ящик, а сразу решайте. Во время ссор не поднимайте голос и не переходите на обиды. Это касается как и работы, так и личной жизни. Любые неурядицы могут негативно повлиять на ваше положение и отношения.

Во вторник внимательно смотрите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Поэтому лишний раз не выходите из дома с вещами, за которые вы больше всего переживаете. Встречи и свидания лучше устраивать на выходных, но главное – не в пятницу. Этот день будет тяжелым и разговор вам будет даваться очень трудно.

Благоприятный день: 15 марта

Неблагоприятный день: 12 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Козерога

Козерогам на этой неделе стоит больше времени посвятить себе. Если будет способствовать погода – устройте себе после работы прогулку. Вам нужно выбросить тяжелые мысли из головы и собраться с мыслями. Попробуйте изменить свой привычный ритм жизни. Любые изменения дадут положительный результат. Вскоре в вашей жизни появятся люди, которые впоследствии станут вашими друзьями.

Было бы неплохо, если бы вы навели порядок не только в мыслях, но и дома. Выбросьте все старые недописанные блокноты, вещи, которые вы не носите или посуду с трещинами. Вам нужно запустить в свою жизнь новую энергетику. Сосредоточьтесь на каких-то конкретных целях на этой неделе и старайтесь не переходить к другой, пока не выполните предыдущую.

На выходных побудьте немного дома. Приготовьте вкусный обед, прочитайте книгу или посмотрите фильм, на который так долго выделяли время. Если вы давно не занимались физическими нагрузками – самое время снова размять тело. Вспомните о своих старых увлечениях. Они могут внести коррективы и сделать дни ярче и интереснее.

Благоприятный день: 14 марта

Неблагоприятный день: 11 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Водолея

Вся неделя для Водолеев будет очень напряженной. Наиболее проблемными темами этой недели могут стать партнерские отношения и карьера. Со стороны постоянного партнера могут быть некоторые проблемы, которые оставят больше вопросов, чем ответов. Однако, не стоит впадать в панику, постарайтесь проявить холодный ум в таких ситуациях. Анализ и спокойный разговор смогут спасти вас от конфликтов и ссор.

Однако, эта неделя очень благоприятная для рабочих поездок, новых знакомств и обучения. Во вторник будьте особенно внимательны к любым финансовым операциям. При обмене валюты вас могут обмануть на крупную сумму, или вы можете потерять свой кошелек либо банковскую карту.

Также будьте осторожны при употреблении алкоголя – реакция вашего организма на этот продукт может оказаться непредсказуемой и даже небольшая доза может привести к алкогольному отравлению.

Благоприятный день: 12 марта

Неблагоприятный день: 14 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 9 – 15 марта 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбам стоит сосредоточиться на одной конкретной цели и не распыляться на многие другие. Если вам трудно начать какое-то дело, нет на это сил и желания – значит, вам нужен отдых. Вероятно, даже активный. Таким образом вы избавитесь от всех накопительных негативных эмоций и приступите к выполнению задач с новыми силами.

Не бойтесь экспериментировать со своей внешностью. Новый имидж поможет вам преодолеть определенные трудности и по-новому оценить свои возможности. За ваши старания на работе вам выделят премию, но не стоит ее сразу тратить. Отложенные деньги через некоторое время вам понадобятся.

На выходных сделайте в квартире небольшой косметический ремонт. Вас будет переполнять прекрасное настроение, а ваша вторая половинка может устроить для вас приятный сюрприз. Принимайте подарки, и знайте, что вы их точно заслужили.

Благоприятный день: 9 марта

Неблагоприятный день: 13 марта