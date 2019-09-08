Гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку доволі приємний та цікавий. На багатьох чекають романтичні стосунки, довгоочікувані поїздки, нові цілі, плани та успіх на роботі. Читайте гороскоп на тиждень 9 – 15 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Овна

Овнам на этой неделе нужно быть внимательными к тому, что вы говорите, ведь есть все шансы обидеть близкого вам человека и даже не заметить этого. Проявляйте больше чувств в отношениях и будьте внимательнее к своему партнеру.

Одинокие представители знака встретят партнера, и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – долго не думайте, а соглашайтесь.

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В первой половине недели ваше материальное состояние улучшится, впрочем в конце недели финансовая сторона для вас будет уязвимой. Вам придется потратить большую часть средств на неотложные покупки. Поэтому гороскоп советует правильно распределять свой бюджет.

Выходные дни проведите активно – съездите за город, устройте пикник или просто пойдите в зал. Суббота и воскресенье особенно благоприятные для этого, поэтому не упускайте шанс расслабиться и набраться новых сил на всю следующую неделю.

Благоприятный день: 10 сентября

Не благоприятный день: 14 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Тельца

На этой неделе Тельцам нужно обратить внимание на людей, вам не следует доверять всем, ведь среди них есть те, которые не являются вашими хорошими друзьями. Будьте с ними осторожны. Полагайтесь на свою интуицию в важных вопросах, потому что никто кроме вас не сможет вам помочь.

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В середине недели найдите время, чтобы составить план дел на осень, не медлите, ведь большое количество дел на работе также будет отнимать у вас довольно большой кусок времени. Не ленитесь выделить на это время – четкий план позволит вам осуществить все цели, которых вы хотите достичь.

На выходных у вас представится хорошая возможность изменить свою жизнь, поэтому отправляйтесь с друзьями на прогулку. Новые знакомства привлекут в вашу жизнь события, которые вам в будущем пригодятся.

Благоприятный день: 10 сентября

Не благоприятный день: 15 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов принесет массу удовольствий и приятных впечатлений. В первой половине недели вы решите все ваши финансовые проблемы – ожидается существенное денежное поступление. Деньги стоит потратить на путешествие или на дорогую покупку.

В середине недели вас ожидает рабочая поездка, которая увенчается успехом. Вы сможете уладить все вопросы, а также успеете отдохнуть. Лучше поездку совершать в среду.

На выходных вам нужно полностью отдохнуть от работы, которой в последнее время становится все больше. Поэтому посвятите их только себе и собственному увлечению. Можете позволить в субботу посиделки с друзьями. Если решите поехать за город, обязательно берите с собой близких друзей. Суббота и воскресенье особенно благоприятные для этого, поэтому не упускайте шанс расслабиться.

Благоприятный день: 10 сентября

Не благоприятный день: 13 сентября

Рак (22 июля – 22 июля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Рака

Ракам рекомендуется быть спокойными и контролировать свои эмоции. Старайтесь скрыть свою злость от руководства, ведь это не лучшая идея демонстрировать свое недовольство. Вероятно, ваши отношения с начальством дойдут даже до минимального конфликта, впрочем отстаивайте свою позицию и будьте уверенными в том, что говорите.

В финансовом плане включите режим экономии. Вы слишком много средств потратили на летний отпуск, поэтому старайтесь с началом осени отложить небольшую сумму денег, которая в будущем вам очень пригодится.

Обратите внимание на свое здоровье, которое вы очень запустили. Не ждите полного выздоровления, без помощи врача вам не обойтись, поэтому найдите время записаться на консультацию и пройти полное обследование. Если вы вовремя не устраните проблему, которая вас беспокоит, у вас начнется апатия ко всему, чем вы будете заниматься.

Благоприятный день: 9 сентября

Не благоприятный день: 11 сентября

Лев (23 июля – 23 серпня)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Льва

Не берите на этой неделе никакой дополнительной работы, которая будет заставлять работать дома или допоздна. Всех денег вы не заработаете, а вот нанести вред здоровью можете очень легко. Помните об отдыхе, иначе вы просто "сгорите" на работе и не получите за это никакого вознаграждения.

Если вы живете сами, то на этой неделе не стоит оставаться наедине. Приглашайте в гости друзей и коллег, родителей, сестер или братьев. Это поможет не только забыть о работе, но и восстановить собственные силы.

На работе держитесь подальше от интриг и сплетен, ведь этим вы не только портите себе самочувствие, но и можете навредить карьерному росту. Сосредоточьтесь на своих собственных задачах и выполняйте их качественнее. Это поможет вам стать заметным в глазах руководства.

Благоприятный день: 15 сентября

Не благоприятный день: 12 сентября

Дева (24 серпня – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Девы

Неделя обещает вам серьезное развитие на работе, но будьте осторожны, ведь ваша сосредоточенность на работе может испортить отношения с близким человеком. Научитесь правильно расставлять приоритеты.

Дома держите порядок, не допускайте беспорядка в вашем доме, ведь он плохо будет влиять на вашу жизнь. Придерживайтесь аккуратности, сдержанности и дисциплины. Если вы раздражаетесь на всех, то подумайте этом не поспособствовало ваше плохое самочувствие. Астрологи рекомендуют подлечить нервную систему.

Для улучшения отношений со своей второй половинкой рекомендуется поехать на короткий отдых за город на природу, или же просто отправиться в гости к друзьям.

Благоприятный день: 14 сентября

Не благоприятный день: 12 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Весов

Весы с легкостью решат все вопросы, которые их беспокоили. На работе вас ожидает изменение графика или повышение заработной платы. Будьте осторожны с руководством, вероятно, вас ожидает конфликт.

Возможности во всех сферах постепенно расширяются, но сейчас для вас важно сохранять стабильность и заботиться о здоровье. Если работу нельзя отменить, старайтесь ограничить контакты, лучше не начинать ничего нового.

На бытовом уровне нужно избавляться от старых вещей – сделайте генеральную уборку дома и пересмотрите свой гардероб. Проявляйте заботу и заботу о близких. Просьбу о помощи не отклоняйте, даже если кто-то просто хочет излить душу.

Новая неделя благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки.

Благоприятный день: 10 сентября

Не благоприятный день: 14 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Скорпиона

Если вам пришла идея, как заработать еще больше денег, то можете смело делиться с этим со своими друзьями или второй половинкой. Возможно, они пригодятся вам, и вместе вам будет легче что-то осуществить.

На работе у вас будет прекрасная возможность показать свои лидерские качества, которые оценит ваше руководство. В середине недели выделите время для самосовершенствования. Вторник – хороший день для выполнения домашних обязанностей.

Выходные дни у вас пройдут радостно и вдохновенно: вы получите хорошие новости, подарки и новые знакомства. Рекомендуется воскресенье провести дома: начните читать книгу, которая залежалась на полке, прочитайте информационный материал или посмотрите познавательный фильм.

Благоприятный день: 9 сентября

Не благоприятный день: 15 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Стрельца

Пока на работе у вас стабильно и спокойно, в личной жизни будут кипеть события, о которых вы раньше даже и мечтать не могли! Гороскоп советует быть внимательнее к вашему партнеру, дайте ему возможность почувствовать себя нужным и необходимым. Во второй половине недели проявите больше активности – пригласите на свидание или устройте романтический вечер.

Астрологи рекомендуют Стрельцам проводить больше времени с семьей или любимым человеком. Отдайте предпочтение спокойным разговорам и вечерам, где вы будете много говорить наедине.

На этой неделе рекомендуется обдумать свои планы на будущее – поставьте себе цели и уверенно к ним идите. Если чувствуете, что занимаетесь не тем, что по душе – меняйте это. Сконцентрируйтесь на самом важном и не распыляйтесь на мелочи.

Благоприятный день: 12 сентября

Не благоприятный день: 10 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Козерога

На этой неделе не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими на следующей неделе. Вероятно, что вас будет очень легко вывести из себя, поэтому не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить или же принести негатив.

Козерогам может совсем не хотеться общаться с окружающими, даже с родными и друзьями. Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят. Понедельник будет благоприятным для переосмысления прошлого и построения планов на будущее.

Выходные посвятите косметологическим процедурам. Если вы давно хотели изменить имидж, то новая прическа пойдет вам на пользу. Звезды также советуют заняться шопингом и купить себе все необходимое для осеннего гардероба.

Благоприятный день: 12 сентября

Не благоприятный день: 13 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Водолея

Новая неделя для Водолеев будет насыщенной во всех сферах, поэтому старайтесь быть максимально сконцентрированным и будьте внимательным все время. На работе вас ожидают новые начинания или проекты, которые увенчаются успехом только тогда, если вы будете достаточно времени уделять им.

Если вы не успели отдохнуть летом, то сейчас отличное время для отпуска или отдыха. Наберитесь сил отказать себе в работе. После нескольких дней отдыха вы сможете работать лучше и продуктивнее.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Лучше всего для отдыха выбрать горы.

Благоприятный день: 12 сентября

Не благоприятный день: 9 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Рыб

Рыбам рекомендуется на этой неделе духовное совершенствование. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Знаки зодиака, которые находятся в отношениях, в среду ждет сюрприз.

В отношениях с родными возможно налаживание тесных родственных связей и сглаживанию острых углов. Пятница – удачное время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Благоприятный день: 11 сентября

Не благоприятный день: 10 сентября