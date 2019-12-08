Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для всех знаков Зодиака довольно позитивный. Почти всех ждет финансовое благополучие, поездки, романтические встречи и осуществление всех планов и мечтаний. Читайте гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для всех знаков Зодоака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Овна

Неделя для Овнов будет очень благоприятной в финансовой сфере. К концу недели вам поступит неплохое денежное поступление. Вторая половина недели благоприятна для любых банковских операций. Однако собственные сохранения лучше не тратить полностью. Постарайтесь экономить, ведь вас ждет довольно много затрат.

Вполне вероятно, что работа и задачи, которые вы себе поставили, очень сильно вас вымотают, поэтому, если у вас есть возможность на несколько дней уйти в отпуск – воспользуйтесь этим шансом. Билеты на поезд или самолет астрологи рекомендуют покупать в первой половине недели.

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Запланированная поездка или отдых с друзьями принесет много радости и позитивных эмоций, не отказывайте себе в этом удовольствии. Лучше всего это сделать в конце недели, чтобы вас не донимали мысли о работе и вы смогли действительно отдохнуть.

Благоприятный день: 10 декабря

Не благоприятный день: 12 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Тельца

В начале недели Тельцам не стоит браться за серьезные дела по дому – задуманный ремонт лучше перенести, а то придется переделывать. Отложите это дело на несколько месяцев. Впрочем по мелочи, как наведение порядка в шкафчиках или очистка пространства от хлама – можно смело браться, более того, такая генеральная уборка перед началом нового года даже рекомендована.

В среду стоит забыть обо всех своих претензиях – обоснованных и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с двойной силой, а потому постарайтесь не накручиваться на негативные мысли и эмоции. Направьте свое внимание на работу, которую вам нужно выполнить, а не на обиды друг на друга.

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Выходные благоприятны для чего-то нового. Выйдите из своей зоны комфорта и сделайте то, что не делали раньше: запеките лосось, приготовьте новый салат, посмотрите интересный фильм или посмотрите познавательную лекцию.

Благоприятный день: 14 декабря

Не благоприятный день: 15 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Близнецов

Наконец в жизни Близнецов произойдут изменения, к которым они так долго шли! НЭтих представителей знака, которые только начали отношения, ожидают серьезные изменения в виде совместного проживания с партнером. Пережить этот период вам помогут искренние разговоры: не бойтесь делиться собственными эмоциями с партнером, вы можете рассчитывать на его полное понимание.

На работе не поддавайтесь на провокации своих недоброжелателей. Коллега, который больше всего вас раздражает, удалится и вы сможете спокойно погрузиться в рабочий процесс.

В четверг вас ожидают существенные финансовые поступления. Пятница, в свою очередь, очень благоприятна для крупных покупок, о которых вы давно мечтали. Не отказывайте себе в этом удовольствии, приобретенный товар полностью оправдает все ваши ожидания.

Здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя. Если вы чувствуете себя вяло, у вас нет ни к чему настроения и вы ничего не хотите – выделите время, чтобы попрыгать на скакалке или сделать несколько десятков приседаний. Таким образом вы немножко запустите энергии в свой организм и приступите к работе с новыми силами.

Благоприятный день: 10 декабря

Не благоприятный день: 12 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Рака

На этой неделе у Раков будут хорошие и легкие отношения с руководством и коллегами, переговоры будут проходить успешно. При принятии важных решений стоит прислушиваться к своему сердцу, оно поможет не ошибиться.

Середина недели для представителей знака будет благоприятной для романтических свиданий – отличное настроение гарантировано. Также имеют шансы хорошо закончиться важные встречи и с семьей, и с партнерами по работе или бизнесу.

На выходных Ракам стоит отвести время для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Благоприятный день: 14 декабря

Не благоприятный день: 9 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Льва

Неделя для Львов окажется на удивление удачной! Больше всего сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ждет от вас внимания, чуткости и нежности. Не оставляйте его потребности без ответа, и вы сможете построить крепкие и долговременные отношения.

На работе дела также пойдут в гору – ваши личные проекты очень понравятся руководству. А значит не исключено, что вас ожидает неожиданное денежное поступление.

Субботу проведите наедине со своей второй половинкой. Воскресенье проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли.

Благоприятный день: 12 декабря

Не благоприятный день: 15 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Девы

Дев ждут новые дела на этой неделе. Возможно, будет не просто сосредоточиться, но при условии, что вы все хорошо продумаете, трудностей не возникнет.

Если после работы вас будет тянуть пообщаться – отдайте предпочтение родным и близким. Они смогут дать вам вдумчивый совет и вооружить поддержкой.

Также Дев будет подстерегать финансовая удача – вероятно, доход принесет работа, к которой вы приложились еще ранее. Также высоки шансы повышений на работе и добавок к зарплате. Дома вероятны приятные сюрпризы от близких людей – будь то вкусный ужин или радостная весть.

Благоприятный день: 11 декабря

Не благоприятный день: 10 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Весов

В первой половине недели возможны финансовые проблемы, однако уже в четверг вам удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений по работе. Старайтесь проявлять инициативность и брать на себя ответственность.

В целом же вся неделя обещает быть очень продуктивной. Это благоприятное время, чтобы начать те дела, о которых вы давно задумывались, но не решались. Конец недели для вас пройдет в рабочих поездках, которые принесут удовольствие и откроют перспективы на будущее.

А вот выходные лучше посвятить только себе. Согласно прогнозу, субботу и воскресенье лучше провести подальше от шумных и больших компаний. Вы часто забываете о семейных делах из-за напряженного графика - поэтому самое время исправить ситуацию.

Благоприятный день: 12 декабря

Не благоприятный день: 14 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Скорпиона

У Скорпионов есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Поэтому старательно избегайте сплетен на работе и в семейном кругу. В решении личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все лишь собственными силами.

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях – постарайтесь развить уверенность в себе. У вас нет на это вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книжку. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Выходные вы проведете довольно интересно. В субботу вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. В воскресенье есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Благоприятный день: 10 декабря

Не благоприятный день: 11 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Стрельца

В то время, когда ваши друзья и коллеги будут думать об отдыхе, вы будете бороться за профессиональный успех и признание. В финансовых вопросах вас ждет успех.

Эта неделя – идеальное время, чтобы провести генеральную уборку дома: раздайте старые вещи, почистите телефон от ненужных переписок, удалите фотографии, которые вы никогда не просматриваете. Это поможет вам очиститься внутренне и открыть новую страницу жизни. У вас появятся новые идеи и силы, которые непременно помогут вам в ближайшее время.

Выходные лучше провести в новой обстановке – отправляйтесь в путешествие туда, где вы сможете полностью отключиться от внешнего мира и навести порядок в собственных мыслях.

Благоприятный день: 9 декабря

Не благоприятный день: 11 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Козерога

На этой неделе вас, как никогда, будут окружать сплетни. Лучший способ с ними бороться – это игнорировать и абстрагироваться. В противном случае есть риск разрушить отношения с близким вам человеком. Также на этой неделе нужно проявлять выдержку в общении – вы вынуждены будете слушать не очень приятные комментарии о себе, но не воспринимайте эти слова слишком близко к сердцу и не вступайте в конфликты.

Вы будете чувствовать моральное истощение, которое само собой не пройдет. Откажитесь от дополнительной работы, по возможности возьмите себе дополнительный выходной и посвятите время только себе. Избегайте общения с людьми, которые вам не нравятся или вызывают у вас негативные эмоции.

На выходных проведите время в окружении только близких вам людей. Откажитесь от дальних поездок или шумных компаний. Вам необходимо полноценно отдохнуть перед новой рабочей неделей. Иначе вы будете чувствовать усталость еще сильнее.

Благоприятный день: 13 декабря

Не благоприятный день: 15 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Водолея

Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете, ведь это может принести негативные последствия. Не исключено, что на этой неделе у вас окажется крупная сумма денег – не тратьте все сразу, а детально продумывайте каждую свою покупку.

Не держите зла и обиды на человека, с которым у вас не сложились хорошие отношения. Ваша усиленная сосредоточенность на этой проблеме лишь ухудшит отношения. Впрочем, вы можете первыми пойти на контакт. Пригласите этого человека на кофе, или же просто напишите ему, что вас беспокоит напряжение между вами. Астрологи говорят, что после первого шага ситуация между вами изрядно изменится.

На этой неделе стоит воздержаться от дальних поездок. Просто побудьте дома. Это поможет вам расслабиться и набраться новых сил для следующей рабочей недели.

Благоприятный день: 10 декабря

Не благоприятный день: 12 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2019 для Рыб

На этой неделе Рыб лучше не раздражать даже в шутку. Не берите на себя слишком много задач, которые не успеете сделать. Разделите дела между близкими и позаботьтесь о каждой мелочи.

Во второй половине недели ваше самочувствие значительно укрепится, возрастет аппетит. Именно в эти дни есть риск быстро набрать лишний вес. Если вы следите за своей фигурой, постарайтесь в этот период ограничивать себя в питании и увеличить физические нагрузки.

Для представителей знака, которые ждут изменений, стоит действовать уже сейчас. Если вы хотите поехать за границу, то тщательно сядьте и продумайте до деталей свой отдых.

Благоприятный день: 10 декабря

Не благоприятный день: 12 декабря