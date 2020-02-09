Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака будет насыщенным. Многих будут ждать рабочие поездки, совещания, планирования и новые возможности. Читайте гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Овна

Новая неделя для Овнов будет очень благоприятной в финансовом плане. Это хорошее время для очистки пространства и уборки дома. Астрологи советуют обратить внимание на свое здоровье. Вполне вероятно, что после изнурительной работы вы будете чувствовать усталость и недостаток энергии.

Рекомендуется в свободное время встретиться с друзьями, прогуляться или просто отдохнуть за просмотром интересного фильма. В среду вы будете иметь прекрасный шанс реализовать задуманное. День порадует вас приятным сюрпризом.

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На выходных рекомендуется уделить время заботе о себе. Прислушайтесь к своим потребностям и желаниям. Если вы хотите поспать – выспитесь вволю, если у вас есть желание оздоровить свои волосы, сделать фейсбилдинг или заняться спортом – не откладывайте это на потом.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 14 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Тельца

Неделя подарит Тельцам много интересных идей, продуктивных дней и надежных людей. У вас есть шанс найти свою половинку, с которой у вас будут долговременные отношения. Звезды будут способствовать осуществлению всех ваших мечтаний и достижению целей.

Обратите внимание на свое место жительства. Вам давно надо завершить генеральную уборку и обновить дизайн комнат. Полученный результат вас очень порадует. Возможно, вашим родным и близким нужна помощь. Сделайте все для того, чтобы быть для них крепким плечом.

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На выходных по возможности отправьтесь на отдых с друзьями, чтобы весело провести время. Будьте постоянно в движении и не стойте на месте. Таким образом вы получите максимум от дня.

Благоприятный день: 13 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Близнецов

Новая неделя у Близнецов начнется со значительных перемен в жизни. Вам нужно слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности.

Будьте внимательны к предложениям и проектам, которые вам будет давать руководство. Не спорьте ни с кем, ведь споры принесут вам лишь разочарование, а вам еще неоднократно придется обращаться к нему за помощью. Используя свои умственные способности, вы добьетесь повышения в должности, или же получите симпатию руководства.

На выходных выделите достаточно времени для домашних дел, родственников, и решения финансовых проблем. На этой неделе вас ждет комфорт и взаимопонимание в отношениях с родными и близкими.

Благоприятный день: 10 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Рака

Начало недели для Раков будет довольно тяжелым. Вам не в силах будут новые занятия, множество дел, вам даже не будет приносить удовольствие отдых дома. Астрологи рекомендуют избегать рабочих интрижек и сделать все для того, чтобы улучшить свое настроение.

Если вам хочется переехать в новое жилье, купить себе новую одежду или просто отправиться в новую страну – охотно беритесь за любое дело, звезды будут на вашей стороне. Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Выходные проведите со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты – конец недели хорошее время, чтобы решить их без лишней эмоциональности. Суббота – благоприятное время для короткой медитации и других духовных занятий. Вы можете почувствовать усиленное желание очистить свое тело с помощью разнообразных практик.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Льва

Новая неделя для Львов может показаться непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Не переживайте, через некоторое время все пройдет. Будьте сдержанными и не развивайте конфликт.

В начале недели работа будет идти хорошо, вам будет все под силу. Вы будете очень романтичны и, возможно, у вас улучшатся отношения с вашей второй половинкой. Не тратьте время на пустые разговоры о прошлом. Впереди вас ждет светлое и счастливое будущее.

На выходных позаботьтесь о своем здоровье. Откажитесь на некоторое время от сладостей, газированных напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонезов. Это прекрасное время, чтобы отправиться с друзьями на прогулку или же просто пригласить их в гости. В эти дни вы будете очень энергичными и жизнерадостными.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Девы

На этой неделе Девам стоит проявить терпение и показать всем, что вы сильнее обстоятельств. Приложите все усилия к тому, что вам действительно важно, чтобы через некоторое время показать удивительный результат. Не пытайтесь других обратить на новый путь. Если в некоторые моменты вам будет сложно – доверьтесь своей интуиции.

Вам обязательно стоит установить план на неделю, ибо без четкой цели вы не сможете достичь поставленных результатов. Астрологи рекомендуют самые трудные задачи делать утром. Следите за своим плохим настроением и старайтесь его быстро утилизировать, ведь оно может затянуться до конца дня.

На выходных у вас будет много мыслей и дел, но не беритесь за все сразу, ведь в конечном итоге ничего не сделаете до конца. Дни будут успешными, если вы четко расставите приоритеты.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Весов

Первая половина недели для Весов будет очень благоприятной для дел по дому. Вам под силу будет уборка или небольшой ремонт. Привлеките к этим делам вашего любимого человека. Кроме того, что вы наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить свои отношения и улучшить уровень доверия друг к другу.

Все идеи, которые придут вам в голову на этой неделе, в будущем можно смело реализовать. Если вы хотите добиться успеха, вам стоит изменить свой распорядок дня и стать более дисциплинированными. Среда принесет вам хорошие новости, однако не спешите об этом рассказывать всем вокруг.

Вся неделя очень благоприятна для занятий спортом. Вам будет под силу то, о чем вы раньше даже боялись думать. Ищите новые вызовы для себя и уверенно достигайте цели!

Благоприятный день: 13 февраля

Неблагоприятный день: 14 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов будет очень насыщенной. Вам стоит уделить много времени на оценку своей жизни: оцените работу, на которой вы работаете; жилье, в котором вы живете; друзей, с которыми дружите и еще много других аспектов жизни.

Будьте внимательны со своими словами, ведь они могут быть использованы против вас. Не говорите ничего резкого, не вините кого-то и не обсуждайте никого за спиной. С вашими недругами на этой неделе лучше не общаться.

Астрологи советуют беречь свои легкие. Вы будете испытывать постоянную усталость и не сможете сосредоточиться на делах по дому. Не увлекайтесь таблетками, а попробуйте традиционный способ: воздух, режим, гимнастика, диета. Употребляйте больше овощей, фруктов и вы будете чувствовать себя намного лучше. Не забывайте, что губительной для вас является простая потеря времени на ненужные вещи, поэтому лучшим лекарством для вас будет интересная работа и новые впечатления.

Благоприятный день: 16 февраля

Неблагоприятный день: 10 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Стрельца

Для Стрельцов неделя начнется с домашних забот, встреч с друзьями и бесед за чашкой кофе с коллегами по работе. В конце недели вы получите от своей половинки превосходное предложение.

Не тратьте много финансов и сил на то, чего вы так сильно желаете. Астрологи предостерегают, что вам стоит немного подождать с быстрыми решениями. Вскоре вас ожидает приятная встреча с интересными людьми, которые станут вашими хорошими друзьями. Вся неделя для вас будет легкой и насыщенной.

На выходных встретьтесь со старыми друзьями, или интересно съездите на экскурсию с родственниками. По желанию, займитесь творческой работой: рисуйте, вышивайте, пишите стихи, играйте на пианино или попробуйте испечь вкусный торт. Суббота – удачный период для планирования будущей недели. Если вы курите и хотите как можно быстрее избавиться от вредной привычки – с понедельника самое подходящее время записаться в спортивный зал, на теннис или плавание.

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Козерога

Любые дела на этой неделе Козерогам будут даваться очень легко. Особенно это касается работы – не бойтесь браться за новые вызовы или выполнение сложных задач. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать и вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. Не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты.

Одинокие представители имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет совсем неожиданно для вас. Выходные дни проведите в тихой компании, например с близкими друзьями, коллегами или соседями. Вы сможете не только хорошо провести время, но и решить насущные вопросы в хорошей атмосфере.

Благоприятный день: 10 февраля

Неблагоприятный день: 11 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Водолея

Неделя будет удачной для обустройства дома. Постарайтесь сделать свой дом более комфортным и уютным, сейчас это вам вполне под силу. Рекомендуется приложить усилия к общему результату с семьей или любимым человеком, поскольку это поможет вам укрепить ваши отношения.

Если вы заждались перемен в личной жизни, то вероятно, они произойдут в конце недели. Будьте внимательны на работе, ведь вас могут ждать неприятные изменения из-за вашей растерянности. Будьте ответственным работником и старательно выполняйте свои задачи и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Пересмотрите свое питание и добавьте в режим дня физические нагрузки. Результаты не заставят себя долго ждать. На выходных могут возникнуть осложнения в поездках: возможно, ваше транспортное средство сломается или потребует ремонта. Если у вас есть возможность отложить поездку, то лучше так и сделать, чтобы не усложнять себе жизнь.

Благоприятный день: 16 февраля

Неблагоприятный день: 11 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля 2020 для Рыб

Начало недели будет очень удачным для крупных покупок – недвижимости, автомобиля или бытовой техники. Это хорошее время для любых инвестиций. В будущем вы точно получите от них существенную прибыль. Однако лучше отказаться от кредитов и займов, ведь они ничего хорошего не принесут.

В первой половине недели вы будете себя не очень хорошо чувствовать, поэтому не спешите выполнять те дела, которые будут требовать у вас много энергии. Однако ближе к пятнице ситуация изменится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат чрезвычайно интересное дело, от которого вы будете в восторге. Вероятно, вам придется сменить работу, проходить какие-то тренинги или курсы.

Желательно до конца недели никому не одалживать деньги, ведь есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете. Обратите внимание на свое здоровье, возможно, оно несколько ухудшится, поэтому берегите себя.

Благоприятный день: 13 февраля

Неблагоприятный день: 14 февраля