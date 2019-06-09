Гороскоп на неделю 10-16 июня 2019 для всех знаков Зодиака достаточно разнообразен. Обратите внимание на планирование своего времени, ведь количество дел в течение недели будет невероятным для каждого знака Зодиака. Читайте гороскоп на неделю 10-16 июня 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 10-16 июня 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 10 июня – 16 июня 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Овна

Овны в июне будут полностью погружены в домашние дела. В начале недели сделайте выгодное приобретение для обустройства дома. На этой неделе вы наладите отношения с друзьями и руководством, если раньше у вас были проблемы. Тем, кто планирует расширение семейства, можно ожидать зачатия.

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Чтобы не разрушить идиллию с любимым человеком, вам стоит проявить терпение и вдохновение, старайтесь не критиковать вашего партнера по пустякам. В конце недели возможны непредвиденные расходы на развлечения, отдых, спорт. В это время лучше не делать больших инвестиций, не начинать собственное дело или открывать депозит в банке. Избегайте рисков в финансовых вопросах.

Самочувствие у большинства Овнов будет очень хорошим, и угрозы для здоровья маловероятны.

Благоприятный день: 11 июня

Неблагоприятный день: 13 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Тельца

Главный месседж для Тельцов на этой неделе – помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется – пережить неделю будет легче. Тот же, кто всеми силами не будет видеть необходимости в изменениях, и стараться оставить все как раньше, может столкнуться со сложностями.

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Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения

Благоприятный день: 11 июня

Неблагоприятный день: 14 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Близнецов

Вторник – благоприятный день для планирования важнейших дел, рабочих моментов, проведения совещаний и переговоров. На работе во второй половине недели вас ожидают приятные неожиданности. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим руководством.

Неделя подарит вам новые финансовые поступления, которые стоит потратить на отдых. Финансов будет хватать вдоволь и на путешествия, и на все, что вы решите приобрести. Звезды рекомендуют Близнецам позаботиться о зрении. По возможности постарайтесь не подвергать глаза повышенным нагрузкам, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора.

Воскресенье проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет множество удовольствий и поможет упорядочить свои мысли. Привести тревожные мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и небольшие прогулки на свежем воздухе.

Благоприятный день: 15 июня

Неблагоприятный день: 10 июня

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Рака

Предусмотрительность, сдержанность и аккуратность – это все, что вам нужно в течение недели. Именно они уберегут от мелких неурядиц и сохранят душевное равновесие.

Впереди у вас горячая и насыщенная неделя. Время будет течь так быстро, что вы сможете почувствовать легкое головокружение. Среду и четверг посвятите семейным делам, особенно, если у вас есть какие-то конфликты или нерешенные вопросы.

Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и том, чего вам не хватает на счастье. В общем же Раков ждут интересные выходные.

Благоприятный день: 12 июня

Неблагоприятный день: 15 июня

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Льва

Приоритетом новой недели станет правильное планирование времени на работе и дома. Стоит избежать ненужных поездок и встреч. Вам нужно быть более самостоятельным в принятии решений, что станет вашей маленькой победой.

Новая неделя подарит вам личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Во второй половине недели не берите кредит или кредиты, и сами не занимайте деньги. Есть большой риск попасть в финансовую аферу либо не получить свои деньги назад вообще.

Благоприятный день: 15 июня

Неблагоприятный день: 12 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Девы

Вероятно, на неделе, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Девам в четверг представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и придаст усталости.

Не гонитесь за двумя зайцами, а лучше выполняйте дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий. На амурном фронте большинство ждет затишье, а вот семейным парам может выпасть на долю важный разговор.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 13 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Весов

У Весов всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Лелейте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Будьте осторожны с расходами – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Особенно это касается кухонной техники и смартфонов. Поэтому, если есть возможность – отложите покупку на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для планирования отдыха. В воскресенье вы можете приобрести билеты по очень привлекательным ценам. Выходные лучше провести на природе, или же в саду или на даче.

Благоприятный день: 16 июня

Неблагоприятный день: 11 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Скорпиона

На этой неделе есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Поэтому тщательно избегайте сплетен на работе и в кругу семьи. К решению личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все только собственными силами.

Залог успеха – трезвая голова и Скорпионам на этой неделе стоит помнить, как никогда. При этом трезвым астрологи рекомендуют быть как в переносном, так и в прямом смысле этого слова.

Скорпионы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжение отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна именно для романтических поступков!

Благоприятный день: 12 июня

Неблагоприятный день: 15 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Стрельца

На этой неделе большую часть своего времени вы уделите личным делам. Возможно, какая-то тайна или скрытые факторы отношений захватят ваше воображение. Участие в различных мероприятиях окажется полезным для развития деловых связей. К концу недели вы сможете в спокойной обстановке оценить свои позиции и перспективы.

Если приложить усилия, у вас может появиться дополнительный заработок или новый источник дохода. В среду возможны финансовые поступления.

Вторая половина недели благоприятна для загородных поездок и новых знакомств. Если вы хотите приобрести какую-то дорогую вещь, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас подходящее время для активного обмена мнениями и обучения.

Благоприятный день: 15 июня

Неблагоприятный день: 10 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Козерога

Козерогам на этой неделе будут характерны размышления о жизни, что будет изрядно отвлекать от работы и текущих дел. Чтобы не попасть в неприятности из-за своего витания в облаках постарайтесь хорошо сконцентрироваться и отложить философское настроение на вечер.

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергий в этот день важно найти применение.

Благоприятный день: 12 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Водолея

Деловые дела на этой неделе обречены на провал, но не берите это слишком близко к сердцу, поскольку вашей вины там не будет. Тем более, вы еще получите шанс доказать свои профессиональные умения.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить эту неделю максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, подумайте наедине о планах на будущее.

Неделя для Водолеев будет активной и насыщенной: немало приятных встреч с друзьями, ожидаются выгодные деловые знакомства. Также не упустите возможность поехать куда-то с семьей – поездка обязательно будет удачной.

Благоприятный день: 15 июня

Неблагоприятный день: 14 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 10 – 16 июня 2019 для Рыб

Связь, налаженная в этот период, продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор и оценочных суждений избегайте, значительно эффективнее попытаться выстроить качественные отношения.

Рекомендуется соблюдать осторожность в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Благоприятный день: 14 июня

Неблагоприятный день: 15 июня