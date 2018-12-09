Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для всех знаков Зодиака благоприятен почти ко всем, однако каждому надо приложить максимум усилий, чтобы достичь желаемого результата. Читайте гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать от ближайшей недели.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 10 – 16 декабря 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Овна

Начало новой недели будет благоприятным для тех, кто не любит большой суеты и предпочитает спокойно ужинать дома. В личной жизни вероятнее всего наступит затишье. Используйте это время рационально: займитесь важными делами, которые вы должны выполнить до конца года. Астрологи говорят, что эта неделя благоприятна для переездов. Все начатое имеет хороший шанс удачно завершиться. При принятии серьезных вопросов, старайтесь не принимать быстрые решения. Ваше поверхностное суждение относительно отдельных людей в этот день будет ошибочным и пойдет не на пользу.

Для Овнов новая неделя – благоприятное время, чтобы выйти за пределы обыденности и дать волю своим мечтам. Однако помните, что одними лишь мыслями все заканчивать не стоит. Не забудьте воплотить желаемое в жизнь. Если хотите достичь в личной жизни и на работе чего-то большего – приложите максимум усилий, плодотворно работайте и с чистым сердцем наслаждайтесь результатом.

Вероятно, на выходных, у вас будет возможность познакомиться с человеком, через которого удастся найти лучшую работу или решить наболевший вопрос. Главное – будьте уверенными в себе и добрыми.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 13 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Тельца

На этой неделе избегайте шумных компаний и проведите время наедине со своей второй половинкой. Вам нужно использовать это время на покой и тишину, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигаться в жизни дальше. Уделяйте больше времени своему партнеру и попробуйте откровенно поговорить о ваших перспективах. Только так вы сможете достичь компромисса и понять, есть ли у вас будущее вместе. Но при этом уберегайте отношения от вмешательства посторонних людей, а особенно родственников.

На работе вам нужно быть более настойчивым и добиваться поставленных целей. Не отказывайтесь от своих идей и планов, доведите все до логического конца. От бешеного темпа работы и количества нерешенных задач у вас будет кипеть мозг, но соберитесь, и через некоторое время вы скажете себе спасибо.

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Старайтесь не думать об этом не очень простом периоде. Вам придется много работать, не исключено, что один из выходных вы проведете именно на работе. Но это принесет свои плоды в будущем, возможно, в виде повышения.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 16 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 10 – 16 декабря 2018 для Близнецов

В целом, для Близнецов неделя будет вполне положительной. Небольшие трудности ожидают лишь тех, кто занимается собственным бизнесом. Однако, вы можете отыскать и другие варианты для развития своего дела. Руководство постарается загрузить вас по-максимуму, однако вы получите неплохое вознаграждение за результаты.

В середине недели вы можете познакомиться с человеком, который идеально дополнит вашу личность. Появление родственной души настолько захватит Близнеца, что он начнет избегать друзей и родных, проводя время в романтических приключениях. Семейные Близнецы должны обратить внимание на поведение своих детей – не исключено, что их успехи в школе немного понизились.

Будьте осторожны относительно своего здоровья. Если вы работник на производстве, постарайтесь соблюдать все требования безопасности, необходимые в вашей профессии. Забудьте на некоторое время о развлечениях, а сконцентрируйтесь на работе. Неудачная ошибка может перечеркнуть всю проделанную работу, оставив вас без похвалы от руководства и желаемой премии. Бизнесменам также не стоит во всем полагаться на партнеров, которые могут подставить вас ради личной выгоды.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Рака

На этой неделе Ракам нужно быть осторожными с деньгами, чтобы через некоторое время не переживать о расходах на не слишком нужные вам вещи. Астрологи не рекомендуют вести дела, касающиеся недвижимости. Скорее всего придется посвятить практически все свободное время после работы решению личных вопросов. У вас могут возникнуть интересные идеи для новых проектов. Не забывайте и не ленитесь составить план для реализации задуманного и подумайте, когда вы сможете взяться за дело.

На выходных постарайтесь домашнюю работу делать в первой половине дня, остальное время уделите себе. При первой же возможности отправьтесь с друзьями в театр или кино, или поиграйте в интересные игры. Проведите этот день активно и полезно, но желательно не за работой.

Ваша основная преграда на этой неделе – неуверенность в себе и собственных силах. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от исполнения своих обязанностей и использования всех возможностей. Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием и искоренением.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 16 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Льва

На этой неделе особое внимание вам стоит уделить вашему поведению. У вас есть реакции, от которых стоит отказаться, чтобы сделать свою жизнь лучше. Также это хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Не исключены приятные знакомства. Амурные дела в течение недели пройдут спокойно и без эксцессов.

Обратите внимание на внутреннюю гармонию. Постарайтесь наладить свою жизнь. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам обрести внутреннее равновесие. Не забывайте, что страх – самый главный враг, он не позволит вам двигаться вперед. Важно его преодолеть и быть впереди него.

Составьте план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих мечтаний и планов к концу 2018 года. Затраченные результаты принесут хороший результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное. Выгодные дивиденды принесет время, которое вы вложите в обучение. Не откладывайте дела на новый год, найдите интересный курс в интернете, или же запишитесь на курсы изучения иностранного языка, о которых вы давно мечтали.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 13 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Девы

Для Дев неделя будет выдающейся. Если вы давно шли к своей цели, то уже в конце недели сможете получить хорошие результаты своего труда. Если же вы лишь размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе большой прилив энергии и сил.

Выходные дни благоприятны для туристических поездок. Выберите новый город и смело отправляйтесь в путешествие! Лучше путешествие запомнится, если вы выберетесь вместе с коллегами по работе. Уикенд поможет вам наладить деловые контакты, которые помогут в будущем во многих начинаниях.

Будьте очень внимательны в отношении собственных средств. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть или же просто что-то похитить. Находясь в людных местах – тщательно следите за всеми своими вещами и не носите с собой большую сумму денег.

Благоприятный день: 15 декабря

Неблагоприятный день: 11 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Весов

Весы на этой неделе могут вздохнуть с облегчением: любые неурядицы обойдут их стороной. Главную роль в отношениях будет играть доверие к вашему партнеру. Позвольте любимому человеку хоть иногда проводить время в компании друзей. Не портите отношения своей ревностью, чтобы не ухудшить новогоднее настроение себе и своей половинке.

Звезды говорят, что Весам обязательно надо устроить себе отдых – в противном случае вместо того, чтобы встречать праздник в веселой компании, вы ощутите огромное желание закрыться дома. Не проводите выходные дни лежа на диване. Вы действительно хорошенько отдохнете, но потеряете настроение и начнете новую неделю без какого-либо энтузиазма.

Если у вас остались невыполненные цели, которые вы ставили перед собой в начале 2018 года, приложите усилия, чтобы довести все до логического конца. Вы удивитесь, когда поймете, что большая часть из них почти готова, осталось еще немного. Соберите волю в кулак и приступайте к активным действиям.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 14 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Скорпиона

Звезды рекомендуют Скорпионам на этой неделе быть ответственными. Доводите начатое до конца и тогда удача может улыбнуться вам. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя. Астрологи выносят предостережения относительно финансовых дел и рекомендуют быть внимательными, ведь даже небольшая оплошность может привести к потерям.

Присматривайтесь к себе внимательно на протяжении всей недели. Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться.

Астрологи советуют взяться за свое здоровье – подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Сон, который приснится в среду, может быть вещим, поэтому будьте к нему особенно внимательны. Пятница – удачное время для покупок, поездок, путешествий, знакомств, переезда, финансовых операций, начала сотрудничества, обновлений и изменений.

Благоприятный день: 12 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Стрельца

Для Стрельцов особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется успех в новом начинании. Не избегайте общения с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж. Выходные дни проводите больше с семьей или любимым человеком. Отдайте предпочтение спокойным разговорам и вечерам, где вы будете много говорить наедине.

В финансовых делах вас ожидает успех. Не исключено, что в конце года вас ожидает повышение на работе, но для этого нужно будет проявить инициативность и настойчивость в течение всей недели. Не забывайте быть искренними и человечными. Проявленная доброта принесет вам большой заряд силы и внутреннего покоя.

Астрологи рекомендуют уделить внимание здоровью – особенно зубам. Четверг будет удачным днем, чтобы наведаться к стоматологу. Также достаточно внимания уделить рациону – избегайте некачественных продуктов.

Благоприятный день: 10 декабря

Неблагоприятный день: 13 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Козерога

Козерогам стоит взять отпуск хотя бы на несколько дней. Ваша раздражительность связана с тем, что у вас нет времени на отдых и личные дела. Обдумайте все свои обязанности на работе и дома, и избавьтесь от ненужного.

В начале недели могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты, не откладывайте их в долгий ящик, а сразу решайте. Во время ссор не поднимайте голос и не переходите на личные оскорбления. Это касается как и работы, так и личной жизни. Любые неурядицы могут негативно повлиять на ваше положение и отношения.

Во вторник внимательно смотрите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Поэтому лишний раз не выходите из дома с вещами, за которые вы больше всего переживаете. Встречи и свидания лучше устраивать на выходных, но главное – не в пятницу. Этот день будет тяжелым и разговор вам будет даваться очень трудно.

Благоприятный день: 13 декабря

Неблагоприятный день: 10 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Водолея

В начале недели Водолеев ждут сказочные моменты в личной жизни. Они еще долго будут греть душу теплыми воспоминаниями. Одиноких Водолеев ждет перспективное знакомство, которое очень быстро перерастет в совместное проживание. Семейным Водолеям звезды рекомендуют неделю уделить своей личной жизни, притормозите немного с карьерой и займитесь вопросом расширения семьи, если в следующем году планируете радоваться рождению малыша.

Самочувствие Водолея не доставит хлопот, если он сможет взять себя в руки и избавиться от вредных привычек. Начало нового года, как никакое другое время, способствует избавлению от пагубных привычек. Будьте осторожными в темное время суток, не позволяйте себе беспечно возвращаться домой после полуночи.

Здоровье Водолеев подводить не будет. Даже самые сложные задачи, и дедлайны на работе не смогут подорвать ваш иммунитет. Если у вас будет время, не забывайте посещать спортзал. Лучшим выбором будет чередовать силовые упражнения и кардиотренировки.

Благоприятный день: 11 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 10–16 декабря 2018 для Рыб

Вся неделя для Рыб будет очень напряженной. Наиболее проблемными темами этой недели могут стать партнерские отношения и карьера. Со стороны постоянного партнера могут быть некоторые проблемы, которые оставят больше вопросов, чем ответов. Однако не стоит впадать в панику, старайтесь проявить холодный ум в таких ситуациях. Анализ и спокойный разговор смогут спасти вас от конфликтов и ссор.

Эта неделя очень благоприятна для рабочих поездок, новых знакомств и обучения. В четверг будьте особенно внимательны к любым финансовым операциям. При обмене валюты вас могут обмануть на крупную сумму, или вы можете потерять свой кошелек или банковскую карту.

Также будьте осторожны при употреблении алкоголя – реакция вашего организма на этот продукт может оказаться непредсказуемой и даже небольшая доза может привести к алкогольному отравлению.

Благоприятный день: 16 декабря

Неблагоприятный день: 11 декабря