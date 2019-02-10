Гороскоп на неделю 11-17 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака радостный и успешный. Многих ждет успех во всех начинаниях и делах. У вас улучшится самочувствие и настроение, вы встретите настоящую любовь и научитесь правильно планировать свое время. Читайте гороскоп на неделю 11-17 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Овна

Новая неделя для Овнов будет особенно выдающейся. Если вы хотите достичь какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться первым результатом своего труда. Старайтесь делать не все сразу, а постепенно. Тогда конечный результат вас очень удивит. Если вы только подумываете о переменах, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы, и вам обязательно все удастся.

В пятницу откажитесь от чужих и необязательных дел. Делайте только самое важное и самое необходимое из того, что запланировали в течение недели. В субботу вы сможете решить самые острые и насущные проблемы, которые вас давно беспокоят.

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Рекомендуется на этой неделе сосредоточиться на своей работе и личностном развитии. Вечеринки и шумные компании оставьте до весны, а зимние вечера проведите за книгами и другими учебными материалами.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Тельца

Астрологи предсказывают Тельцам удачную неделю. Вы сможете достаточно легко справиться со всеми поставленными перед вами задачами. Если будете настойчивыми и старательными, у вас появится возможность пересмотреть свой статус на работе и еще раз обсудить это с заинтересованными людьми. Новая неделя очень благоприятна для смены профессии или просто места работы. Если вам боязно покидать свою зону комфорта, соберите всю свою силу в кулак и преодолейте страх на пользу счастливого будущего. Полученный результат вас очень удивит и порадует.

Первая половина недели очень благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы дадутся вам очень легко и будут иметь хороший результат. В среду посвятите вечер близким друзьям за чашкой ароматного какао или интересного фильма в кинотеатре. Чтобы весело и незабываемо провести время – пойдите на каток, о котором вы так мечтаете, даже если страшно. В веселой компании вы преодолеете любые преграды.

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С четверга Тельцы будут чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни. Проблемы со здоровьем вас не побеспокоят, а финансовое положение будет, как всегда, стабильным. Принимайте все события вашей жизни с благодарностью и не отказывайте себе в удовольствии отпраздновать свои достижения.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Близнецов

Вся новая неделя благоприятна для внутренней работы и самосовершенствования. Избавьтесь от сомнений, не позволяйте себе переживаний из-за событий, которые от вас не зависят.

В среду вы почувствуете прилив бодрости, что положительно скажется на вашей работоспособности. Этот день благоприятен для занятий спортом или прогулок на свежем воздухе. Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Близнецов на этой неделе проблем не будет.

В конце недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время проведите в одиночестве, почитайте, послушайте любимую музыку. В субботу не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Рака

На этой неделе забудьте хоть на чуть-чуть о работе и поищите вдохновение, так как до рабочего выгорания вам рукой подать. Если вы так и не успели составить план на весь год, поставить цели, то данная неделя – именно для этого. Сядьте за рабочий стол и спокойно подумайте над тем, чего бы вы хотели достичь. Если вы никак не можете приступить к изучению иностранного языка – попросите друзей записаться с вами на курсы, если они тоже имеют целью выучить язык. Планы, связанные с путешествиями, самообразованием и спортом – обязательно реализуются, если вы будете прикладывать хоть чуточку усилий.

Во вторник у вас накопится множество дел, половина из которых – вам точно не нужна. Научитесь отсеивать то, что требует особого внимания, от ненужного. Тратьте свою энергию и силы рационально. Если есть возможность, обратитесь за помощью к коллегам, или же к вашему партнеру, если это касается домашней работы. Вы сейчас очень уязвимы, а чрезмерная нагрузка может только ухудшить ваше психологическое здоровье.

Выходные проведите в комфорте и покое. Откажитесь от вечерних прогулок, а свободное время посвятите разговорам с родителями или просмотру культовых фильмов, которые напомнят вам ваше детство или юность.

Благоприятный день: 16 февраля

Неблагоприятный день: 11 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Льва

Причиной неудач на этой неделе может стать ваша излишняя доверчивость. Вы слишком долго вели себя по правилам, так что теперь пора дать выход внутреннему напряжению. Не бойтесь, что подумают ваши коллеги или друзья. Сделайте все так, чтобы никто из окружающих не пострадал. Однако, совсем отпускать тормоза и терять контроль все же не стоит.

На работе вам потребуется максимальная собранность. Вам просто необходимо мобилизоваться и работать даже больше, чем обычно. От чрезмерной работы у вас появится настроение и силы для домашних дел. Постарайтесь не зацикливаться на какой-либо проблеме, иначе от этого окажутся заброшенными другие сферы жизни.

Для одиноких Львов выходные принесут приятные сюрпризы. Чувство влюбленности поглотят вас с головой, а романтические свидания принесут массу энергии и силы на новые свершения. На День Святого Валентина вас будет ждать очень приятный и в то же время неожиданный сюрприз.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Девы

Новая неделя подарит вам хорошие эмоциии. Вы будете находиться в прекрасном настроении, благодаря чему все запланированное будет выходить практически с первого раза. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении целей не возникнет. Это касается и профессиональной, и личной сферы.

Во второй половине недели появится возможность реализовать свои желания и сделать ответственные шаги. Ваша способность находить верные решения и своевременная поддержка близких людей помогут создать отличные предпосылки для будущего успеха.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы не в состоянии преодолеть самостоятельно. После откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Весов

Эта неделя обещает Весам многочисленные успехи и победы, которые позволят сохранять хорошее настроение и позитив. Однако в финансовой сфере таких "успехов" не предполагается. Будьте осторожны с расходами и любыми финансовыми операциями, есть риск потерять немалую сумму денег.

На работе вас ждут кардинальные изменения, которые пойдут вам только на пользу. Вы сможете наконец больше времени посвящать тому, что вам действительно нравится. Астрологи говорят, что новая неделя невероятно успешна для самообразования или улучшения каких-либо навыков.

Кроме того, эта неделя очень благоприятна для дальних поездок, как по делам, так и ради отдыха. Если вы планировали со своей половинкой встретить романтично День Влюбленных – тогда смело отправляйтесь в путешествие. Если вы не можете выбрать страну, куда полететь, то звезды обещают прекрасные эмоции встретить во Франции, Италии, Испании или Польше. Отдых позволит полностью перезагрузиться и набраться новых сил.

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Скорпиона

Скорпионов ожидают яркие и кардинальные изменения в жизни. Творческие прорывы превзойдут все ваши ожидания. На работе вы найдете новую подругу, с которой у вас сложатся хорошие отношения, а значит, вы наконец сможете отдохнуть и восстановить свои силы после напряженных рабочих дней. Теперь каждый день будет приносить вам радость и хорошее настроение.

Также Скорпионам на работе не помешает юридическая безопасность. Если у вас есть дела или проекты, которые могут принести вред вашей компании, то им нужно уделить достаточно много времени и постоянно советоваться с вышестоящим руководством. Только так вы сможете избежать вероятных проблем. Не игнорируйте мелкие проекты, они смогут укрепить ваш профессионализм и повысить ваш имидж в коллективе.

Гороскоп советует больше внимания уделить своему здоровью и спланировать отдых на весь год уже в ближайшее время. Отпуск в начале весны лучше всего подойдет для тех представителей Знака, которые весь год упорно работали. К тому же, вторая половина недели благоприятна для покупки билетов и бронирования жилья. Не упустите возможность спланировать отдых вашей мечты!

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Стрельца

Стрельцов ожидают небольшие изменения в рабочей сфере. В начале недели вы столкнетесь с тем, что все ваши дела будут разваливаться на ваших глазах. Но главное – не паникуйте, если вы проявите силу характера и выдержку, то уже во второй половине недели сможете все исправить и даже добиться успеха.

Астрологи рекомендуют задуматься над отпуском или хотя бы дополнительным выходным. В напряженном рабочем режиме вы сможете продержаться недолго, а значит ссоры и конфликты просто неизбежны. Запланированный отдых пойдет вам на пользу, вы сможете даже улучшить собственное здоровье.

Неделя удачна для смены имиджа, покупок одежды и отдыха на природе. Финансовые планы могут сорваться в последний момент. Если у вас есть сбережения, то их стоит приберечь на незапланированные расходы по дому.

Благоприятный день: 16 февраля

Неблагоприятный день: 14 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Козерога

После долгого покоя у Козерогов наступит настоящая буря! Это касается как работы, так и личной жизни, следовательно на этой неделе вам точно не придется скучать. Вам удастся реализовать те проекты, о которых вы даже не мечтали. После таких фееричных взлетов повышение на работе не заставит себя долго ждать.

Не забывайте о своем здоровье. В сумасшедшем темпе жизни вы можете очень легко подцепить вирусное заболевание. Не игнорируйте первые симптомы простуды и немедленно обращайтесь к врачу. Козерогам стоит пересмотреть свой рацион и исключить тяжелую и жирную пищу.

Полагайтесь не на интуицию, а на советы родственников. Выходные проведите в компании с близкими или второй половинкой. В День Влюбленных устройте романтический ужин и попробуйте обсудить все проблемы и конфликты, которые накопились за последнее время. Это поможет вам сохранить гармонию и доверие между вами.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Водолея

Эта неделя для вас будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Если же вы только размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы, и вам обязательно все удастся.

У вас возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или друга. Попробуйте максимально критично оценить эту ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения. Ведь неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Если же вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они произойдут в конце недели. Так что будьте начеку!

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 11 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 11 – 17 февраля 2019 для Рыб

В первой половине недели Рыбам рекомендуется заниматься самообразованием. Вы сможете преуспеть в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия. В этот период астрологи советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке: например, заняться оформлением виз, бронированием и покупкой билетов. Не медлите!

Во второй половине недели усилится потребность в уединении. Обратите особое внимание профилактическим мерам по борьбе с хроническими заболеваниями.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения. И не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля