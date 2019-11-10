Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для всех знаков Зодиака будет достаточно интересным. Вы будете энергичными, трудолюбивыми и активными. Читайте гороскоп на неделю 11 - 17 ноября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для всех знаков Зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2019 Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Овна

Овнов на этой неделе ожидают удачные покупки и насыщенные эмоциями дня. У вас есть отличный шанс приобрести недвижимость, автомобиль или бытовую технику. Новая неделя – удачное время для инвестиций, от которых вы в будущем получите большую прибыль. Однако лучше отказаться от кредитов и займов, ведь они ничего хорошего не принесут.

В начале недели вы будете себя не очень хорошо чувствовать, поэтому не спешите выполнять все дела подряд, ведь они будут отнимать у вас много энергии. Однако ближе к выходным ситуация улучшится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат очень интересную должность, от которой вы не сможете отказаться. Вероятно, вам придется уволиться с прежней работы, пройти какие-то тренинги или курсы.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы

Рекоменуеться никому не одалживать деньги, даже друзьям: есть большая вероятность того, что вам эти деньги будут очень долго возвращать. На выходных обратите внимание на свое здоровье, возможно, оно немного ухудшится, поэтому берегите себя.

Благоприятный день: 12 ноября

Неблагоприятный день: 17 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Тельца

Энергия Тельцов всю неделю будет бить ключом и заряжать всех вокруг. Звезды благополучно будут повышать вашу активность. Однако у вас могут появиться завистники, которые выведут вас из равновесия, и вам будет не очень легко. Не огорчайтесь, если ваше достижение не оценит руководство. Поверьте, они все видят. Вскоре все ваши старания будут оценены должным образом. Главное – это результат, который поможет вам распознать в себе хорошие качества.

Суббота – удачное время для обустройства комнаты. Если вы долго хотели, чтобы ваша комната обрела новые краски – не медлите с дизайном. Купите красивый вазон, картину, новый тюль или интересные предметы интерьера. В этот день не рекомендуется посещать парикмахерскую, ведь этот день неблагоприятен для смены имиджа.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 Желтой Земляной Свиньи

Минус новой недели в том, что вам придется "разрываться" между работой и собственным жильем. Дома будет слишком много дел, которые вы не будете успевать осилить, на работе дела будут идти в бешеном потоке, поэтому вам придется перерабатывать. Однако несмотря на быстрый темп жизни, вам удастся все осилить и преодолеть.

Благоприятный день: 14 ноября

Неблагоприятный день: 12 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Близнецов

Начало недели для Близнецов будет немного тяжелым. Все за что вы будете браться, будет валиться вам из рук и не будет приносить никакого результата. Работа будет истощать, а дома не захочется ничего делать. Многие ваши планы не осуществятся. Отношения с любимым человеком тоже не будут идеальными, у вас часто будут возникать ревность и нелепые причины для ссор.

Любой выход в театр, гости или кафе на чашку кофе с друзьями обернутся для вас разочарованием и "выбьют" вас из колеи. Рекомендуется уделить свое время чему-то красивом, уютному и интересному. Будьте осторожны в общении – возможные конфликты на ровном месте.

Выходные пойдут на улучшение. В субботу вы будете энергичны и веселы. Рекомендуется весь день уделить генеральной уборке. Возможно, большую часть дня вы потратите на пустяки, но в целом выходные выйдут продуктивными.

Благоприятный день: 14 ноября

Неблагоприятный день: 12 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Рака

Неделя для Раков может показаться немного непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Не переживайте, через некоторое время все пройдет. Будьте сдержанными и не развивайте конфликт.

В середине недели работа будет идти хорошо, у вас все будет получаться. Также неделя удачна для шопинга. Побалуйте себя новой и модной одеждой: прислушайтесь к своим предпочтениям и покупайте то, что вам больше нравится.

В четверг позаботьтесь о своем здоровье. Откажитесь на время от сладких напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонезов. В пятницу ни в коем случае не давайте свои деньги чужим людям, это для вас может плохо обернуться. Ваши друзья будут искать у вас поддержки, не будьте к ним равнодушны и помогите им в их трудную минуту своим добрым словом и советами.

Благоприятный день: 14 ноября

Неблагоприятный день: 12 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Льва

Новая неделя для Львов – идеальный период для завершения всех дел, которые у вас накопились в последнее время. Ближе к концу недели у вас, вероятно, начнутся проблемы с руководством. В финансовом отношении неделя обещает быть удачной.

Не следует пренебрегать и домашними делами: на этой неделе вы сможете решить многие важные вопросы. У многих представителей знака будет сильное желание изменить внешний вид – придется потратить немалую сумму, но результат превзойдет все ожидания.

На выходных Львам рекомендуется посетить вечеринку, премьеру нового фильма или интересную выставку. Вам будет приятно надышаться искусством и заряжаться положительной энергетикой.

Благоприятный день: 14 ноября

Неблагоприятный день: 12 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Девы

На этой неделе Девы будут бороться за профессиональный успех и признание. Звезды советуют посчитать, кто вам должен деньги, а кто – какую-то услугу. В финансовых вопросах вас ждет успех, и если собирались давно просить о повышении зарплаты – делайте это смело.

Также эта неделя – хорошее время, чтобы спланировать или отправиться куда-то путешествовать. После напряженной недели позвольте себе полноценный отдых на выходных. Ваша неделя пройдет именно так, как вы спланировали.

Во второй половине недели следует придерживаться более гибкого поведения в общении с любимым или любимой. Предоставьте второй половинке возможность проявить себя, научитесь больше доверять партнеру и соглашаться с тем, что он предлагает. Подобное поведение будет способствовать укреплению ваших отношений.

Благоприятный день: 12 ноября

Неблагоприятный день: 14 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Весов

Новая неделя для Весов благоприятна для общения с коллегами и друзьями. Астрологи рекомендуют чаще гулять с друзьями. Таким образом, вы сможете найти решение в сложной ситуации, которая возникла на работе. Если вы будете прилагать все усилия и стараться – не исключено также повышение на работе. Одинокие Весы могут на этой неделе встретить свою вторую половинку.

Женщинам рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии. Также откажитесь от любых финансовых операций – не исключены большие потери средств или обман недобросовестных людей.

Не пытайтесь выяснить отношения со своей второй половинкой, чтобы не потерять свое настроение. Если вас пригласят вместе на день рождения или просто в гости – берите с собой любимого человека и все проблемы исчезнут.

Благоприятный день: 15 ноября

Неблагоприятный день: 16 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Скорпиона

Неделя для Скорпиона принесет множество мелких проблем, которые обязательно надо решить. Возможно, вы потратите уйму сил и энергии, которые уже не вернутся. Найдите время для себя: подумайте об отдыхе, здоровье и доме. Большой утешением для вас будет ваша вторая половинка, которая наделять вас верой на новые свершения.

Среди недели, ни в коем случае никому не одалживайте денег. Не берите на себя важные обязанности. Разделите их между друзьями или коллегами. Ваши близкие будут искать у вас поддержки и помощи, поэтому уделите им время для душевного разговора.

В конце недели позаботьтесь о своем здоровье, ведь в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы. Постарайтесь не нервничать из-за всего происходящего в вашей жизни. На выходных у вас может возникнуть новый роман, который очень повлияет на вашу работу.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Стрельца

Астрологи рекомендуют Стрельцам не быть ленивыми всю неделю, ведь вас ожидает приятная перспектива в росте. Смело беритесь за новые и сложные проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро и они вас изрядно порадуют. Не делайте абсолютно все самостоятельно. Если попробуете правильно расставить приоритеты – производительность будет значительно выше.

Изменения в вашей личной жизни также могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру или захотите сменить место работы.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите никаких запретов для тяжелой и вредной пищи. От такого питания вы уже набрали лишний вес, от которого вам будет трудно избавиться в будущем. Составьте себе график и меню по правильному питанию и ограничьте до минимума алкоголь.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Козерога

Новая неделя у Козерогов начнется с рабочих поездок, поэтому вполне возможно, что у вас возникнут осложнения в поездках: ваше транспортное средство сломается или будет нуждаться в ремонте. Если у вас есть возможность отложить поездку, то лучше так и сделать, чтобы не усложнять себе жизнь.

Если вы заждались перемен в личной жизни, то вероятно, они произойдут в конце недели. Будьте внимательны на работе, ведь вас могут ждать неприятные изменения из-за вашей растерянность. Будьте ответственным работником и тщательно выполняйте свои задачи и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Астрологи рекомендуют пересмотреть свое питание и добавьте в режим дня физические нагрузки. Результаты не заставят себя долго ждать. Не забудьте как можно быстрее записаться в зал.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 16 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Водолея

Неделя для представителей знака будет удачной и интересной. Вам удастся то, что раньше казалось крайне тяжелым. Это прекрасное время для наведения порядка в доме, на работе и в мыслях. Проведите один день без шумных компаний и друзей и попробуйте сосредоточиться только на собственных потребностях. Решение, которое вы примете в такой обстановке – обязательно принесет положительные изменения в вашу жизнь.

В общении с любимым человеком будьте добрее, учитывайте ее мнение, иначе ваши отношения неизбежно испортятся. Не допускайте вмешательства в ваши отношения чужих людей и родственников. Излишнее обсуждение вашей жизни может только углубить конфликт и обострить его.

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Конец недели посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически тоже.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 11 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Рыб

Новая неделя для представителей знака идеально подойдет для смены имиджа. Если вы давно мечтали сменить прическу или стиль в одежде – обращайтесь к услугам стилиста. Вы будете приятно удивлены от полученного результата. Ваше настроение от внешних изменений себя намного улучшится, дома вы будете выполнять все дела, а работа порадует приятными премиями.

Понедельник обещает интересные события. Вы познакомитесь с харизматичными людьми, которые пригодятся вам в скором будущем. Не зацикливайтесь на работе и финансах, любые трудности, которые есть в вашей жизни исчезнут совсем скоро. Однако вас не покинет ощущение покоя, равновесия и уверенности в себе.

На выходных вас будет беспокоить бессонница, поэтому постарайтесь перед сном проветрить комнату. Будьте осторожны с электроприборами и предметами бытовой химии.

Благоприятный день: 13 ноября

Неблагоприятный день: 12 ноября