Гороскоп на неделю 13–19 января 2020 для всех знаков Зодиака будет довольно позитивным и спокойным. Вы настроите себя на рабочий лад, дома будут царить гармония и согласие, а все ваши планы начнут понемногу реализовываться. Читайте гороскоп на неделю 13–19 января 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 13–19 января 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 13–19 января 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Овна

На этой неделе Овнам не стоит перекладывать свои задачи на плечи других людей. Не ленитесь приложить усилия к тому, чтобы качественно выполнить свою работу. Вполне вероятно, что найдутся несколько коллег, которые будут недовольны вашим отношением к работе и пожалуются на вас руководству.

В личной жизни не бойтесь принимать важные решения. Все кардинальные изменения пойдут вам на пользу, наполняя вас новым глотком воздуха и энергии. Освободившись от отношений, которые тянут вас вниз, вы найдете гармонию и новое видение того, чего и каким образом вы хотите достичь в своей жизни.

Сохраняйте позитивный настрой и острый ум и вы будете непременно довольны полученным результатом.

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Насчет здоровья можете быть спокойны. Даже несмотря на то, что на улице будет холодно и ветрено, вы не заболеете.

Благоприятный день: 14 января

Неблагоприятный день: 16 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Тельца

Тельцы всю неделю будут очень домашними, свое свободное время они будут проводить дома с хорошей книгой и за просмотром фильма. Отдых пойдет вам на пользу и поможет с новыми силами взяться за проекты, которые вы запланировали ранее.

Работа будет спокойной, вы будете наслаждаться атмосферой, даже если у вас будут гореть дедлайны. Если к вам обратятся за помощью – будьте любезны и помогите коллеге.

В жизни Тельцов начнется яркий период, когда любые изменения в жизни приведут к радости и счастью. Вам стоит быть только целеустремленными и точно знать, что вам нужно. Будет полезно побыть наедине со своими мыслями и спросить себя, чего вы на самом деле ждете от отношений со своей второй половинкой.

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Для того, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил, вам нужно заниматься спортом и уделять достаточно времени сну. Вам нужно окружать себя интересными и позитивными людьми, для того, чтобы ваше настроение было всегда на высоте.

Благоприятный день: 18 января

Неблагоприятный день: 13 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Близнецов

Близнецы на этой неделе будут в плохом настроении и всячески будут оскорблять окружающих. В начале недели ваши действия будут немного необдуманными. Впрочем, не стоит заниматься самоосуждением. Ваше настроение улучшится с течением событий, которые придут в вашу жизнь.

Атмосфера дома будет желать лучшего. Дети будут очень часто капризничать, скандалить и драматизировать все события. Под влиянием этого вы будете очень уставшими. Проявите максимум нежности, чтобы наладить связь со своими близкими.

На выходных вы будете полны сил, так что вам захочется сделать дома генеральную уборку. Если вы выделите время на физические нагрузки, то будете находиться в тонусе и хорошем настроении.

Благоприятный день: 14 января

Неблагоприятный день: 17 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Рака

Раков ждет хороший период. На работе уменьшится количество дел, поэтому вы можете достаточно времени уделить домашним хлопотам. Вы будете стараться на этой неделе сделать больше, чем можете.

В личной жизни перестаньте жить прошлым. Поверьте, вас ждет светлое будущее, поэтому не тратьте все время на мненияе людей, которые уже не будут присутствовать в вашей жизни. Сосредоточьте свое внимание на планах, которые вы себе поставили, и смело шагайте к их реализации.

Звезды подсказывают, что для того, чтобы успеть максимум, вам стоит мудро распоряжаться своим временем и все сделать для того, чтобы быть довольным собой. Будьте честными с собой и не занижайте своих возможностей.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 14 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Льва

На этой неделе Львам будут трудно даваться рабочие задачи. Вы можете почувствовать злость и раздраженность на себя, поэтому вам придется просить помощи у коллег. Но если вы поверите в свои силы, то у вас все непременно получится. Главное – не сдаваться.

Если вы никогда не занимались йогой, то самое время записаться на курсы. Йога – это дисциплина, которая поможет вам достичь душевной и физической гармонии. По возможности больше занимайтесь спортом. Физические нагрузки помогут укрепить мышцы и набраться энергии.

Если в вашей жизни кто-то будет вести себя с вами грубо и невежливо – не бойтесь ему об этом сказать. Дайте четко понять, что не будете ходить ни у кого на поводу, и тем самым завоюете авторитет и уважение в глазах других людей.

Благоприятный день: 18 января

Неблагоприятный день: 15 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Девы

В начале недели Девы будут очень эмоциональными. Вам будет трудно войти в рабочий ритм, а даже самые простые задачи станут для вас испытанием. Ваши близкие и родные будут изрядно удивлены вашим поведением. Для того, чтобы не провести все свое время в постели, астрологи советуют начать читать мотивационные книги.

В середине недели вам захочется внутренних изменений: сменить прическу или обновить гардероб. Не бойтесь стричь коротко волосы, изменения вам пойдут только на пользу. Чтобы весело провести время, позовите друзей на чашку ароматного глинтвейна или кофе, поговорите о планах на будущее и прогуляйтесь по любимым местам. На выходных попробуйте приготовить кулинарный шедевр. Таким образом вы удивите свою семью и поймете, что вам все под силу, если есть желание и мотивация.

В субботу у вас снова может исчезнуть настроение. Скорее всего, это вызвано непредвиденными событиями. Однако не переживайте: уже вечером для вас все сложится наилучшим образом. Просто расслабьтесь и доверьтесь судьбе.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 18 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Весов

У Весов новая неделя будет интересной и вдохновляющей. Вам будет казаться, что вы достаточно уверены в себе, но это не будет правдой. Потому откройте мотивационные материалы, посмотрите вдохновляющие видеоролики или прочитайте психологическую книгу, которая поможет вам улучшить настроение.

В любовной сфере вас ждут очень приятные моменты. Звезды рекомендуют вам больше прислушиваться к своему партнеру. После откровенного разговора ваши отношения станут крепче и надежнее.

На работе вас ждут сюрпризы. Это может быть связано с вашей зарплатой. Благодаря вашей плодотворной работе и стараниям, вы получите премию. Неделя также является благоприятной для дальних путешествий. Если есть возможность – планируйте поездки за пределы города или за границу. Астрологи рекомендуют отказаться от полетов на самолете.

Благоприятный день: 16 января

Неблагоприятный день: 17 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Скорпиона

Новая неделя принесет в жизнь Скорпионов изменения. Если вы запланировали путешествие, то вполне вероятно, что в период вашего отдыха у вас возникнет новый захватывающий роман. Не бойтесь таких изменений, они пойдут вам лишь на пользу.

Отношения с руководством и коллегами улучшатся, вам могут предложить повышение зарплаты, или же предложат интересный высокооплачиваемый проект. Не бойтесь брать на себя ответственность. Результат не заставит вас долго ждать.

Во вторник ожидайте сюрприз, которым вы будете приятно удивлены. Контролируйте свои вещи в общественном транспорте, ведь можете нарваться на вора. В четверг импульсивность и упрямство грозят поссорить вас с близкими людьми.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 14 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Стрельца

Внутренне Стрельцы всю неделю будут очень напряжены. Вам нужно немного расслабиться. На работе вы будете громко заявлять о своих амбициях. Приложите все усилия, чтобы быть первыми во всем, чем вы занимаетесь.

Если ваши отношения со второй половинкой не в лучшем состоянии, то стоит вам обоим это обсудить. Тщательно подумайте над тем, что вас беспокоит и что вы хотели бы изменить. Это позволит вам стать ближе и улучшить ваши чувства.

Обратите внимание на свое здоровье. Беспокойтесь об иммунитете и тепло одевайтесь. Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Вас ожидают неожиданные расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 16 января

Неблагоприятный день: 18 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Козерога

Силы Козерога для работы сейчас на пике. У вас появится желание активно посещать культурные мероприятия, знакомиться с творческими людьми, ходить на концерты и посещать светские мероприятия. Этот поток интересных событий будет манить вас каждый раз все больше и больше. Возможно, это именно то, что вы так давно искали.

У одиноких Козерогов есть большая вероятность встретить свою вторую половинку. От работы вы будете получать удовольствие. Все задания будут вам под силу. Вас будут хвалить руководство, коллеги и друзья. Будьте прилежными и не подводите близких в будущем. Также вас ждет приятный сюрприз в виде финансового вознаграждения. Согласно прогнозу, эта неделя благоприятна для приобретения новой одежды.

Оставьте в прошлом все неудачи и поражения, напряженность, споры и нервы – наслаждайтесь моментом. Наконец настало время успокоиться и получить удовольствие от различных сфер жизни.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 13 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Водолея

Водолеи засиделись дома и на работе. Вам надо чаще гулять и посещать интересные места. Вероятно, вам удастся познакомиться с интересной личностью. Если вы начинаете планировать путешествие на следующий год, то звезды рекомендуют отправиться в экзотическую страну. Вам нужны невероятные впечатления.

Вы можете получить деловое предложение, на которое соглашаться сразу не стоит. Хорошо взвесьте все за и против. Сдерживайте эмоции с людьми, которые вас окружают. Будьте терпеливее и не пытайтесь всех критиковать.

Будьте внимательны с едой – избегайте жареных, пересоленных блюд и сладкого. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Благоприятный день: 15 января

Неблагоприятный день: 17 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 13 – 19 января 2020 для Рыб

Новая неделя будет удачной для проведения важных разговоров. На этой неделе вы как никогда будете красноречивы. Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам могут улыбнуться успех и заслуженное финансовое вознаграждение.

Звезды говорят, что неделя будет благоприятной для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Вероятно, вы получите вознаграждение, которого даже не ожидали, однако не спешите тратить средства. Рыбам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 16 января