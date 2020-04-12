Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака достаточно разнообразен. Одних ждут хорошие отношения с коллегами, успешная работа, другим стоит сосредоточиться на сдержанности и правильности своих поступков. Читайте гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Овна

На этой неделе Овнам рекомендуется не раздувать из мухи слона. Помните, что со временем все пройдет и станет на свои места. В среду коллеги будут настроены к вам по-доброму и поддержат многие ваши идеи. Все дела и вопросы, связанные с финансами постарайтесь завершить до субботы.

Запрещается этой неделе заключать браки, веселиться или устраивать дни рождения. Постарайтесь лучше представить реализацию задуманных целей.

Читайте также: Ретроградный Меркурий в 2020 году: как он повлияет на все знаки зодиака

Ваш эмоциональный фон нестабилен, возможны беспричинные тревоги. При работе с электроприборами следует быть осторожнее. Вечером выключайте любые приборы из розеток. Стоит отложить плановые операции на суставах и органах зрения.

Благоприятный день: 15 апреля

Неблагоприятный день: 16 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Тельца

Новая неделя предоставит вам достаточно много времени для освоения нового. Если вы давно мечтали наконец выучить иностранный язык – запишитесь на онлайн-курсы. Атмосфера в коллективе будет дружественной и доверчивой. Однако лучше не совмещать работу и личную жизнь.

Семейные дела отнимут много сил – придется столкнуться с финансовыми вопросами, недоразумениями с родственниками. Скандалов и открытых конфликтов не будет, но нестабильность эмоционального фона станет причиной глубоких переживаний. Семейные пары смогут решить проблемы, связанные с детьми.

Читайте также: Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине

Ваш энергетический потенциал достаточно высок, но напряжение, присущее этой неделе, скажется на здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. Избегайте аварийных ситуаций, будьте осторожны за рулем.

Благоприятный день: 14 апреля

Неблагоприятный день: 17 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Близнецов

Эта неделя для Близнецов – идеальный период для наведения порядка в делах. В середине недели могут начаться проблемы с руководством. В основном, это будет касаться финансов. Вероятно, вам существенно уменьшат месячную зарплату.

Несмотря на проблемы на работе, не пренебрегайте домашними делами: на этой неделе вы сможете решить многие важные вопросы. Не исключен минимальный ремонт или изменение обстановки в квартире.

У многих представителей знака сильным будет стремление к изменениям внешнего вида. Вам захочется сделать новую стрижку или кардинально сменить имидж. Однако астрологи не рекомендуют слишком коротко стричь волосы.

Благоприятный день: 19 апреля

Неблагоприятный день: 13 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Рака

На этой неделе Раков ждет хорошее настроение. Даже рабочие вопросы вас не разочаруют, а наоборот – добавят сил и энтузиазма. Смотрите на свои дела с большим оптимизмом. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить своим дружеским отношениям.

В любовных вопросах вы будете очень энергичные и уверенные в себе. Предложите своей любимой половинке какую замечательную альтернативу будущего, от которой вы оба только выиграете.

Во второй половине недели Ракам рекомендуется изменить свой режим дня и рацион питания таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете соблюдать диету, то сможете сбросить лишний вес в достаточно сжатые сроки.

Благоприятный день: 13 апреля

Неблагоприятный день: 15 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Льва

Новая неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы давно уже хотели воплотить в жизнь какую-то идею – время пришло. На этой неделе наибольшая вероятность того, что вы сможете без лишних эмоций объяснить и отстоять свою точку зрения.

Если вы давно откладывали поход к врачу, то так же стоит это сделать именно сейчас. Ведь если вы будете тянуть и дальше, то потом восстановить здоровье будет очень сложно.

В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, это может спровоцировать лишние конфликты. Если у вас есть нерешенные вопросы – попробуйте их проговорить и дойти со своим партнером к общему согласию.

Благоприятный день: 14 апреля

Неблагоприятный день: 19 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Девы

Вам нужно как можно лучше сконцентрироваться на своих текущих делах на работе. К тому же, повышенная ответственность лишней тоже не будет.

На этой неделе вам нужно быть готовым к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Поэтому не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок.

Будьте предельно осторожны, если речь идет о финансовых операциях, велика вероятность обмана. Тщательно все проанализируйте, перед крупной покупкой или вложением денег.

Благоприятный день: 16 апреля

Неблагоприятный день: 18 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Весов

Ваша склонность к стремительному принятию решений приведет к тому, что возникнут неожиданные препятствия. Начало недели вас порадует: вы помиритесь с тем, с кем давно есть конфликт. Во второй половине рабочей недели настроение могут испортить неожиданные новости, но ненадолго.

Попробуйте на этой неделе не принимать поспешных решений и не делать достаточно резких выводов. Не рекомендуется устраивать истерики и закатывать сцены. Кроме того, к алкоголю на этой неделе лучше не прикасаться.

На этой неделе стоит обратить внимание на свое питание. Добавьте в свой рацион больше свежих овощей и зелени. Если вы решили придерживаться диеты – начните с четверга, вероятность, что сложно удержаться в этот день – минимальная.

Благоприятный день: 13 апреля

Неблагоприятный день: 14 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Скорпиона

Больше внимания на этой неделе обращайте на нужды окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, находятся не в лучшем состоянии.

Будьте осторожны с лекарствами. Если возникла необходимость в их использовании, лучше проконсультируйтесь с врачом. На этой неделе лучше воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем.

Отношения и на работе, и дома будут состоять хорошо. Попробуйте составить себе четкий план дел, которые вам надо сделать. Таким образом за выходные вы сможете сделать множество полезных задач.

Благоприятный день: 16 апреля

Неблагоприятный день: 17 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Стрельца

Вам необходимо избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, потом пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Стоит изменить свой режим труда и отдыха.

Вам стоит повременить с новыми проэктам и начинаниями до того момента, пока личные проблемы не будут препятствовать работе.

На выходных попробуйте уделить себе время на отдых. Работа с вами будет всегда, не пытайтесь все выполнить идеально согласно правилам. С таким бешеным ритмом в делах, вы можете перегореть.

Благоприятный день: 19 апреля

Неблагоприятный день: 13 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Козерога

Если вы будете прилагать достаточно усилий, то возможны положительные карьерные изменения. Не стоит бояться уменьшения зарплаты. Если вас постигнет такой кризис, то помните, что это надо всего лишь перетерпеть.

На работе появится достаточно большая нагрузка. Если все правильно организовать, то вам не стоит бояться хвостов.

На выходных проявите заботу к своим близким, домашним любимцам и растениям. Если вы живете в доме, вам на пользу пойдет работа в саду или на огороде, пересадка вазонов или высадка новых цветов или деревьев.

Благоприятный день: 13 апреля

Неблагоприятный день: 14 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Водолея

На этой неделе вам придется взять на себя обязанности, с которыми вы раньше не имели дела. Это может касаться работы, или же быта или других семейных дел. Все задачи будут вам по силам, ведь вся неделя – очень благоприятная для любых начинаний.

Будьте предельно внимательны к своим словам и обещаниям на этой неделе. Неоправданные надежды на вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим выходным ради работы.

Если вы давно планировали мелкий ремонт или генеральную уборку – лучше сделать это в субботу, тогда вы получите лучший результат от запланированного.

Благоприятный день: 17 апреля

Неблагоприятный день: 19 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Рыб

В ближайшие дни будьте внимательны к своему окружению и фильтруйте все, что вам говорят – ведь надвигается настоящее цунами сплетен. Если будете верить на слово всем – можете оказаться в центре неприятной интриги, где вас будут использовать. Таким образом, вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за излишней эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

Не забывайте о спорте! Эта неделя обещает быть особенно благоприятной для любой физической нагрузки. Это не только улучшит ваше настроение, но и самочувствие.

Благоприятный день: 14 апреля

Неблагоприятный день: 15 апреля