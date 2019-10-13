Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 года для всех знаков Зодиака будет бурлить яркими эмоциями, которые будут связаны с вашей личной жизнью. У одиноких представителей знака может появиться вторая половинка. Читайте гороскоп на неделю 14 -20 октября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Овна

Неделя для Овнов будет насыщена важными событиями. У вас будут неотложные дела, связанные с финансами, технологиями и документами. Середина недели предвещает одиноким парам встретить человека, с которым вас будут связывать теплые отношения на протяжении долгого времени. Астрологи рекомендуют контролировать свои эмоции, чтобы не попасть в семейный скандал. Держите свои мысли в балансе.

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Не исключено, что вас будут ждать сюрпризы: на работе, дома или просто на улице. Ваше настроение будет каждый день улучшаться, вероятно, вы даже захотите выйти из своей зоны комфорта и таки запишетесь на плавание, йогу или в тренажерный зал.

Вашим стимулом к работе станет четкое планирование дня. Не игнорируйте тайм-менеджмент и тщательно составьте список дел одно за другим.

Благоприятный день: 15 октября

Неблагоприятный день: 18 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Тельца

Тельцам на этой неделе нужно обязательно думать перед тем, чтобы что-то сделать. Если у вас есть незавершенные дела, то самое время разобраться с ними. В конце недели вы начнете заигрывать с коллегами по работе или же просто со своими знакомым, астрологи говорят, что делать этого не стоит, так как таким образом вы потеряете себя. Старайтесь избегать любых неофициальных встреч и сплетен, особенно, если они касаются ваших коллег или руководителя.

Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку и уже в конце недели пойти на первое свидание. Не бросайтесь с головой в новые отношения, а оцените их трезво и взвесьте все шансы на будущее

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Вся рабочая неделя будет для вас эмоционально тяжелой, однако на выходных вы сможете расслабиться и как следует отдохнуть.

Благоприятный день: 14 октября

Неблагоприятный день: 15 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов будет наполнена волнениями, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Вам может казаться, что вас разлюбили, или же возникнут подозрения в измене любимого человека. Однако, не руководствуйтесь одними эмоциями. Попробуйте решать такие конфликты, как и любую проблему на работе – спокойно и без поспешных выводов. Это поможет вам прийти к такому решению, которое устроит вас обоих.

Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Во второй половине недели не берите займ или кредиты, и сами тоже не занимайте деньги.

Благоприятный день: 17 октября

Неблагоприятный день: 20 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Рака

Вас ожидает чрезвычайно позитивная неделя, так как вы будете на пике своей активности! На работе у вас будет более, чем достаточно дел, но вы со всем справитесь и достигнете поставленных целей. Однако, не забывайте, что вы должны быть бдительными и как можно четче сформулировать требования к своей работе и другим. Вероятно, вам предложат интересный проект, который потребует командировки на длительное время. Не раздумывайте, ехать или нет, а смело отправляйтесь, результаты вас будут очень радовать.

Вы сможете освободиться от того, что угнетало вас в отношениях со второй половинкой. У семейных представителей Знака возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

Домашние дела лучше всего решать под конец недели – пятницу, субботу посвятите собственным делам – покупками, смене прическе и тому подобное. Если у вас есть незавершенные дела на работе или же невыполненные обещания перед друзьями – выделите время в воскресенье. Вас ожидает успех, а результат не заставит себя долго ждать.

Благоприятный день: 15 октября

Неблагоприятный день: 18 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Льва

На этой неделе вам нужно быть максимально внимательными к финансам. Проверяйте подробно счета и смотрите, не имеете ли вы долгов, которые могут накапливать проценты. Также будьте внимательны с покупками в интернете.

В личной жизни у вас могут быть неприятные ссоры и конфликты из-за того, что вы мало времени проводите дома. Поэтому на этой неделе лучше эту ситуацию исправить – не задерживайтесь на работе, ходите на прогулки вместе с любимым человеком без друзей. Время, проведенное вместе, поможет вам укрепить ваши отношения.

Вторая половина недели благоприятна для решения сложной работы, которая связана с бумагами. Выходные проведите в кругу близких друзей и откажитесь от шумных компаний.

Будьте внимательны к своему здоровью, так как возможно обострение хронических болезней – правильно питайтесь и откажитесь от алкоголя.

Благоприятный день: 15 октября

Неблагоприятный день: 17 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Девы

Забудьте о бессмысленных разговорах с ненужными людьми и посиделках после работы. Не тратьте напрасно свое время. Контролируйте свою речь и не рассказывайте очень личные вещи малознакомым людям, потому что это может пойти вам не на пользу. Чтобы провести неделю как можно лучше – поставьте четкую и понятную цель, которая является для вас важной, и поспособствуйте ее выполнению.

Не отказывайте себе в удовольствии потратить деньги на крупные покупки. Эта неделя для этого очень благоприятна – купленные вещи прослужат очень долго.

Вторую половину недели нужно провести в поездке. Если есть возможность – отправляйтесь в путешествие.

Благоприятный день: 19 октября

Неблагоприятный день: 15 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Весов

Новая неделя будет богата бурными эмоциями, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Одинокие представители знака могут влюбиться и сразу погрузиться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности, которое поглощает полностью и с головой.

Вы можете сами стать инициатором этого. Устройте романтический ужин, подготовьте подарки или просто проведите вечер полностью наедине без телевизора и смартфонов.

Первая половина недели очень благоприятна для переговоров и деловых встреч. Ваша инициатива получит поддержку и вы смело сможете претендовать на повышение. Уже в ближайшее время вы почувствуете существенное улучшение вашего финансового положения. Есть шанс выиграть или получить неожиданную прибыль.

Выходные – очень благоприятное время для реализации планов, связанных с отдыхом. Планирование или покупка билетов – обернутся успехом и вы попадете на очень хорошее предложение, которое сэкономит ваш бюджет.

Благоприятный день: 19 октября

Неблагоприятный день: 18 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Скорпиона

Неделя для Скорпионов пролетит очень быстро – дни будут наполнены событиями, изменениями и новыми встречами. Вам придется немного поработать сверхурочно. Результат такой усердной работы не заставит себя долго ждать – вы получите повышение и улучшите свое финансовое положение.

Вас ожидают неожиданные затраты на ваш дом – вы приобретете мебель или просто элементы декора. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго. Воздержитесь от займов на этой неделе, тратьте столько средств, сколько вы сэкономили.

Выходные спланируйте в тесном кругу, чтобы отдохнуть от насыщенных будней. Будьте очень внимательными, так как имеется довольно высокая вероятность заболеть или даже подхватить инфекцию. Если чувствуете, что ваше здоровье ухудшилось, немедленно обратитесь к врачу.

Одинокие представители Знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Благоприятный день: 20 октября

Неблагоприятный день: 16 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Стрельца

На этой неделе вам нужно обязательно завершить все дела, которые накопились на протяжении половины месяца. Чем дольше вы будете тянуть – тем более негативными будут последствия. Особенно, это касается работы. Из-за невыполнения обещанных дел вы можете потерять доверие своих коллег и руководства.

Откажитесь от вечеринок и шумных компаний. Посвятите неделю работе, личной жизни и быту. Вы сможете укрепить отношения со своим партнером и проанализировать ваше будущее. Новые знакомства не принесут положительного результата, но могут вызвать огромную ревность со стороны вашей второй половинки.

Выходные проведите дома и откажитесь от дальнего путешествия, так как возможны непредвиденные ситуации и даже аварии. Владельцам автомобилей нужно быть очень внимательными на дорогах. Если есть потребность – проведите дополнительный осмотр вашего авто.

Творческие проекты этой недели помогут вам улучшить ваше финансовое положение, а также наладить деловые связи, которые вам помогут в будущем. Если вы находитесь в поиске работы – то эта неделя очень благоприятна для отправки резюме и прохождения собеседований.

Благоприятный день: 14 октября

Неблагоприятный день: 16 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Козерога

Эту неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Также эта неделя – хорошее время, чтобы спланировать или отправиться куда-то в путешествие. Это поможет вам расслабиться и набраться новых сил для следующей рабочей недели.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнее. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не расстраивайтесь: вполне возможно, что изменения будут к лучшему.

Благоприятный день: 18 октября

Неблагоприятный день: 14 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Водолея

Неделя будет насыщена позитивными переменами в вашей жизни. Одиноких представителей знака во второй половине недели ожидают сдвиги в личной жизни – вы проведете больше времени с человеком, с которым уже давно знакомы, и у вас завяжутся романтические отношения.

Первая половина недели благоприятна для саморазвития – чаще оставайтесь наедине и больше читайте. Это позволит вам составить планы на будущее и определить собственные цели.

Вторая половина недели также благоприятна для изучения чего-то нового. Те, кто давно думал над сменой профессии, наконец, смогут осуществить задуманное.

Благоприятный день: 19 октября

Неблагоприятный день: 15 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 14 – 20 октября 2019 для Рыб

В первой половине недели возможны финансовые проблемы, однако уже в среду удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений по работе. Старайтесь проявлять инициативность и брать на себя ответственность.

В целом же вся неделя обещает быть очень продуктивной. Это Благоприятное время, чтобы начать те дела, о которых вы давно задумывались, но не решались. Конец недели для вас пройдет в рабочих поездках, которые принесут удовольствие и откроют перспективы на будущее.

А вот выходные лучше посвятить только себе. Вы часто забываете о семейных делах из-за напряженного графика – поэтому самое время исправить ситуацию.

Благоприятный день: 20 октября

Неблагоприятный день: 17 октября