Гороскоп на неделю 15-21 апреля 2019 для всех знаков Зодиака достаточно разнообразен. Одних ожидают интересные события и незабываемые впечатления, других – освоение новой профессии, хлопоты на работе и длительный отдых. Читайте гороскоп на неделю 15-21 апреля 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 15-21 апреля 2019 для всех знаков Зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Овна

Первая половина недели для Овнов будет очень благоприятна для дел по дому. Вам под силу будет уборка или небольшой ремонт. Привлеките к этим делам вашего любимого человека. Кроме того, что вы наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить свои отношения и улучшить уровень доверия друг к другу.

Не рекомендуется на этой неделе приглашать к себе гостей – лучше проводите время вне дома и разделяйте друзей и ваше личное пространство. Вторую половину недели лучше провести наедине с собой. Идеальным вариантом станет отдых на природе, где вам не нужно будет контактировать с другими людьми. Вы можете поехать на отдых сами или с семьей, а вот от шумных компаний лучше отказаться.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на апрель 2019: важные советы

Вся неделя очень благоприятна для занятий спортом. Вам будет под силу даже то, о чем вы раньше даже боялись думать. Ищите новые вызовы для себя и уверенно достигайте цели!

Благоприятный день: 15 апреля

Неблагоприятный день: 20 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Тельца

Неделя для вас будет немного напряженной. У вас появится любимый человек, который поможет вам во многих делах и начинаниях. Не пугайтесь, если он будет старше вас на несколько лет. Ваши отношения будут настолько серьезными, что вы задумаетесь над созданием семьи. Не сомневайтесь ни в чем и не бойтесь, ведь именно сейчас – самое лучшее для вас время. Главное – быть уверенным в себе.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

На работе от вас потребуют точности и аккуратности в делах. Если вам срочно захочется в отпуск, все же отдых придется немного отложить, ведь вас ждут более важные задачи. Неделя принесет вам приятные сюрпризы: улучшится ваше материальное положение или же вы отправитесь с интересными людьми в рабочую командировку.

Проблем со здоровьем у вас не будет, ведь когда вас ждет много работы, болеть дома не будет времени. На выходных постарайтесь расслабиться. Приготовьте любимой половинке ужин или сходите с друзьями в театр. Старайтесь больше ходить пешком, пейте овощные и фруктовые соки и постарайтесь отказаться от курения.

Благоприятный день: 15 апреля

Неблагоприятный день: 18 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Близнецов

На этой неделе Близнецам придется бороться со своей слишком большой самоуверенностью. Помните, что самостоятельно вы не справитесь со сложными задачами на работе. Ваши коллеги вам помогут, если вы их об этом попросите. Дома обратитесь за помощью к вашему любимому человеку, иначе вы будете все время заниматься только домом и от этого уставать еще больше.

Во второй половине недели вам нужно быть очень осторожным с питанием – не употребляйте тяжелую пищу и контролируйте количество выпитого алкоголя. Есть большая вероятность проблем с кишечником и желудком. По возможности перейдите на правильное питание, избегайте вредных перекусов и ешьте больше домашней еды.

Ближе к концу недели вас ожидают серьезные изменения в ваших отношениях – вы перейдете на новый уровень. Поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам и неожиданностям.

Благоприятный день: 20 апреля

Неблагоприятный день: 17 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Рака

Новая неделя даст вам возможность отдохнуть – используйте это время на полную. Путешествуйте, собирайтесь с друзьями на пикник в лесу, проводите время в кругу семьи. Ваша организованность поможет вам быстро разобраться со всеми важными делами позже. В середине недели вас ожидает новое знакомство. На первый взгляд оно не обещает ничего интересного, но через некоторое время перерастет в романтические отношения.

В течение всей недели будьте мудрыми и благоразумными. Постарайтесь не встревать в споры и недоразумения, которые возникнут между коллегами на работе. Если вы приложите немалые усилия, то станете более уверенными в себе.

Самодисциплина, занятие спортом и прогулка в любую погоду – такими должны выглядеть ваши идеальные выходные. Ваше здоровье зависит от эмоционального состояния. Внимательно прислушивайтесь к себе и старайтесь не переутомляться. Пейте витамины и отдыхайте вечером за просмотром любимых сериалов или фильмов.

Благоприятный день: 19 апреля

Неблагоприятный день: 20 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 15-21 апреля 2019 для Льва

Новая неделя для Львов будет довольно сложной и насыщенной, но вам хватит сил разобраться со всеми задачами. В середине недели вас ожидает незначительная ссора с любимым человеком. Свои эмоции вам нужно держать под контролем, чтобы не обострять сложившуюся ситуацию. Холодный ум и спокойный разговор помогут уладить конфликт.

На работе во второй половине недели вас также ожидает не очень приятная ситуация. Старайтесь не впутывать себя в сплетни и сохраняйте нейтральную позицию. Эмоциональность и крики могут привести даже к увольнению. Следите за своим поведением и не позволяйте себе лишнего.

Особое внимание нужно уделить вашему здоровью. Если вас что-то беспокоит – обратитесь к врачу или займитесь профилактикой. Соблюдайте правильное питание и избегайте тяжелой пищи, ведь возможны проблемы с пищеварительной системой. Вам стоит отказаться или ограничить употребление алкоголя. Кроме пагубного воздействия на ваше здоровье, это может привести также к необдуманным поступкам, о которых вы будете долго жалеть.

Благоприятный день: 18 апреля

Неблагоприятный день: 19 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Девы

Ваш запланированный отпуск будет испорчен делами, которые у вас возникнут неожиданно. Однако не все так плохо, ведь вам предложат возглавить новый перспективный проект. Принимайте вызов, опирайтесь на свой опыт и вы добьетесь значительных успехов. Выдержка, деликатность и благоразумие – это три важнейших качества, которые вам понадобятся. От правильно принятых решений будет зависеть ваше финансовое благополучие.

В середине недели спланируйте свой летний отпуск. Вы можете отправиться на небольшой уикенд в Копенгаген, Вильнюс, Берлин или Вроцлав. Новые впечатления помогут вам настроиться на работу с новыми силами.

Вы сосредоточены почти на всем, что происходит в вашей жизни. На все нужно тратить много сил, поэтому не забывайте о лечебных травах и диетах. Для тех, кто планирует беременность, суббота и воскресенье – наиболее удачное время для зачатия ребенка. На протяжении всего периода беременность будет успешной, а ваши роды будут легкими.

Благоприятный день: 20 апреля

Неблагоприятный день: 15 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Весов

Весам стоит как можно лучше сконцентровуватись на своих текущих делах. Повышенная ответственность лишней тоже не будет. На этой неделе будьте готовык тому, чтобы принимать решение быстро и взвешенно. Не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок. Если не знаете, как действовать – советуйтесь с коллегами или вашим руководителем.

У вас есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Постарайтесь избежать сплетен на работе и в семейном кругу. В решении личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все лишь собственными силами.

Весы, которые недавно сменили место проживания, на этой неделе будут наслаждаться сменой обстановки. Звезды говорят, что все повседневные дела будут даваться легко, а с вашей второй половинкой не будет возникать конфликтов.

Благоприятный день: 18 апреля

Неблагоприятный день: 19 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов будет очень насыщенной. Работа, друзья и семья будут приносить вам много радости. Однако слишком расслабляться не стоит, ведь вскоре вас ждет новая должность на работе. Будьте готовы к напряженным и длительным делам. Эта неделя – не лучшее время для обид, ревности и выяснения отношений.

Не берите в долг деньги, никому не занимайте, а с покупкой автомобиля лучше подождать. На работе у вас появится важный проект, во время которого вы сможете продемонстрировать свои деловые качества и добиться расположения коллег.

Астрологи советуют беречь свои легкие. Вы будете испытывать постоянную усталость и не сможете сосредоточиться на делах по дому. Не увлекайтесь таблетками, а попробуйте традиционный способ: воздух, режим, гимнастика, диета. Употребляйте больше овощей, фруктов и вы будете чувствовать себя намного лучше. Не забывайте, что губительным для вас есть простая потеря времени на ненужные вещи, поэтому лучшим лекарством для вас будет интересная работа и новые впечатления.

Благоприятный день: 17 апреля

Неблагоприятный день: 20 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Стрельца

Начало недели для Стрельца – время, когда ваши недоброжелатели будут особенно изобретательными и активными. Избегайте участия в закулисных интригах, сделайте все возможное, чтобы сохранить безупречную репутацию, иначе рискуете пострадать. В остальном же первая половина недели будет удачной. Значительно улучшится финансовое положение, удастся получить премию.

Если вам захочется перемен, смело беритесь за обновление интерьера вашей квартиры или изменения внешности. Выходные проведите со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты – конец недели хорошее время, чтобы решить их без лишней эмоциональности.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 15 апреля

Неблагоприятный день: 17 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Козерога

Неделя для вас начнется с приятных сюрпризов. Вы успеете хорошо отдохнуть с друзьями, а также получите заманчивое предложение от компании, в которой давно хотели работать. Не пытайтесь экономить средства, ведь все вложенные средства будут успешными, независимо будет ли это недвижимость, новая квартира или автомобиль.

В середине недели одинокие представители знака встретят человека, с которым сложатся длительные и серьезные отношения. Будьте деликатными, нежными и тогда роман принесет радость обоим. Не спешите на этой неделе брать на себя все накопившиеся дела. Проведите некоторое время за городом или съездите в горы, чтобы восстановиться. По возвращении вы активно включитесь в работу и придумаете интересное новшество, которое понравится руководству.

Чтобы расслабиться на выходных, вам стоит посетить сауну или записаться на ароматерапию. Воскресенье – удачное время, чтобы запланировать поход к врачу со следующей недели. Вам стоит обследовать свое сердце и сосуды, и полечить зубы у стоматолога.

Благоприятный день: 19 апреля

Неблагоприятный день: 15 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Водолея

Новая неделя для Водолеев будет очень спокойной, так что не спешите в ваших делах и уделите больше времени планированию. Также избегайте дискуссий и разговоров на "острые" темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Ваши личные отношения ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Скорее всего, вам удастся сделать его более гармоничным. Желательно проявить фантазию, преподнести любимому человеку подарок или удивить его приятным сюрпризом.

Также эта неделя – удачное время, чтобы спланировать отдых или отправиться куда-то в путешествие. После напряженной недели позвольте себе полноценный отдых на выходных.

Благоприятный день: 16 апреля

Неблагоприятный день: 17 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 15 – 21 апреля 2019 для Рыб

Начало недели будет богатым на встречи и новые знакомства. Постарайтесь разумно распределить время на работу, друзей и отдых. Все зависит от правильного распределения времени и сил. Не берите на себя слишком много дел, ведь никто не будет обвинять вас в лени и недоработках. Вы встретите на этой неделе замечательного человека. Произойдет это тогда, когда вы меньше всего будете ждать.

Рыбам стоит беречь свою нервную систему, ведь совсем скоро они могут встретиться с бессонницей и депрессией. Следите за своим питанием: вам грозят проблемы с пищеварением и печенью. Постарайтесь ограничить употребление кофе и сигарет.

Выходные будут успешными. Вас ждут фейерверки, сюрпризы и розыгрыши, и в то же время – внутренняя тишина и спокойствие. Для творческих натур – вечер выходных дней будет удачным периодом для новых идей и смелых планировок.

Благоприятный день: 19 апреля

Неблагоприятный день: 21 апреля